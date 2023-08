Muchová ukončila sérii nezdarů v úvodním kole US Open, Linda Fruhvirtová prohrála sedmý zápas v řadě

Karolína Muchová (27) neuhrála při posledních dvou startech na US Open jediný set, ovšem do letošního ročníku závěrečného grandslamu sezony vstoupila očekávanou výhrou. Finalistka nedávného French Open si poradila 6:4, 6:0 s deblovou specialistkou Storm Hunterovou (29). Linda Fruhvirtová (18) prohrála už sedmé utkání v řadě. Do turnaje v pondělí vstoupí ještě Petra Kvitová, Kateřina Siniaková a mezi muži Jiří Lehečka, kvalifikant Jakub Menšík a Jiří Veselý.