Muchová v Indian Wells vydřela postup do osmifinále. Narazit v něm může na Vondroušovou

Karolína Muchová před dvěma týdny po skalpu světové devítky Belindy Bencicové a postupu do čtvrtfinále odstoupila kvůli zranění břišního svalu z turnaje v Dubaji, o solidní formu z úvodu sezony ale nepřišla a nyní ji prodává i při svém debutu na podniku WTA 1000 v Indian Wells.



Po výhrách nad Kazaškou Julií Putincevovou, které ve třetím setu úvodního kola utekla ze stavu 1-4, a dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou, si poradila i s Martinou Travisanovou.



Přestože je 76. hráčka světa Muchová v žebříčku aktuálně o padesát příček hůře umístěnou tenistkou, nastoupila proti o tři roky starší italské antukářce jako papírová favoritka a svou roli s potížemi zvládla. Zatímco před měsícem v Dauhá vyhrála hladce dvakrát 6-2, dnes semifinalistku loňského French Open, jež do Kalifornie dorazila se šňůrou pěti porážek, zdolala po mnohem větším boji 6-4 3-6 6-4.



Muchová, kterou často brzdí zdravotní potíže, v úvodu nepotvrdila brejk na 2-0 a po sedmém gamu si v šatnách nechala zabandážovat levé stehno. Po návratu na kurt nevyužila šest brejkbolů, ale následně vyhrála jedenáct fiftýnů po sobě a mezitím získala první set. Ve druhé sadě česká tenistka neproměnila brejkbol na 3-1 a dostala se do útlumu. Od stavu 3-2 prohrála čtyři gamy v řadě a o postup musela bojovat ve třetím dějství.



V něm si obě tenistky dlouho držely své servisy, byť několikrát přes shodu a po odvrácení brejkbolů. Muchová zlomila odpor 160 centimetrů vysoké soupeřky hrající levou rukou brejkem až v deváté hře, který vzápětí po více než dvou a půl hodinách boje potvrdila. První mečbol proměnila úspěšným náběhem na síť.

