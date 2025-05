Muchová začne proti domácí antukářce. Bouzková vyzve neoblíbenou Brazilku, která je v krizi

Karolína Muchová (28) vstoupí do prestižní tisícovky v italském Římě, česká jednička se utká s domácí antukářkou Luciou Bronzettiovou. Marie Bouzková (26) nastoupí ve druhém kole proti trápící se Beatriz Haddadové Maiaové, s níž prohrála všechny předchozí souboje. Iga Šwiateková zahájí obhajobu loňského triumfu proti Elisabettě Cocciarettové.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 8. 5.

Češi v akci

Kvitová (ČR) - Jabeurová (27-Tun.) | ZRUŠENO

Bouzková (ČR) - Haddadová Maiaová (18-Braz.) | Court 14 (17:00 SELČ)

Muchová (12-ČR) - Bronzettiová (It.) | Campo Centrale (20:30 SELČ)



Obhajoba titulu

Šwiateková (2-Pol.) - Cocciarettová (It.) | Campo Centrale (13:00 SELČ)

Muchová proti domácí antukářce, v akci i Bouzková

Karolína Muchová se představí na tisícovce v italské metropoli teprve potřetí v kariéře. Zatímco v roce 2022 ztroskotala v úvodním kole, předloni to dotáhla do osmifinále. Její soupeřkou bude domácí antukářka Lucia Bronzettiová, která hraje v Římě popáté a premiérově přešla přes první kolo hlavní soutěže. A to díky skalpu vracející se bývalé světové jedenáctky Anastasije Sevastovové. Muchová nastoupí jako jednoznačná favoritka, ovšem od začátku loňského roku odehrála na antukových dvorcích jen šest zápasů a do letošního antukového jara kvůli zdravotním problémům vstupuje až nyní. Loni účinkovala na italské antuce v Palermu a došla až do finále. Bronzettiová má letos negativní bilanci 11:12.

Marie Bouzková pokračuje v solidním antukovém jaru. Po čtvrtfinále v Bogotě zvládla úvodní duel i v Madridu a Římě, kde porazila ve dvou setech antukovou specialistku Majar Šarífovou. Pražská rodačka se účastní Italian Open teprve potřetí a i tentokrát si zahraje druhé kolo. Jejím maximem je osmifinále z roku 2023. S předloňskou čtvrtfinalistkou Beatriz Haddadovou Maiaovou, která prožívá katastrofální sezonu a má letos bilanci 3:13, změří síly už popáté. Všechny čtyři předchozí souboje prohrála, nicméně pokaždé získala úvodní set a ve třech případech padla až v tie-breaku rozhodující sady. V Římě svedou premiérový souboj na nejpomalejším povrchu.

Šwiateková začne obhajobu

Iga Šwiateková bude obhajovat v Římě titul a má další příležitost zaregistrovat své první finále od hattricku na loňském French Open. Polská hvězda evidentně není v poslední době v nejlepším rozpoložení. Někteří experti nazývají toto období krizí, jiní poukazují na to, že pravidelně postupuje do závěrečných kol. Letos se sice na každém turnaji podívala alespoň do čtvrtfinále, avšak pořád platí téměř roční absence finálové účasti. V Římě má vynikající historii a tři z pěti startů přetavila v triumf. V závěrečných kolech by neměla loňská šampionka chybět ani v letošním ročníku, který odstartuje premiérovým vzájemným duelem s domácí outsiderkou Elisabettou Cocciarettovou.

Čtvrteční program

CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)

1. Arnaldi (It.) - Bautista (Šp.)

2. Šwiateková (2-Pol.) - Cocciarettová (It.) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Paoliniová (6-It.) - Sunová (N. Zél.)

4. Fearnley (Brit.) - Fognini (It.) / nejdříve v 19:00 SELČ

5. Muchová (12-ČR) - Bronzettiová (It.) / nejdříve ve 20:30 SELČ



GRAND STAND ARENA (od 11:00 SELČ)

1. Ósakaová (Jap.) - Badosaová (9-Šp.)

2. Navone (Arg.) - Cina (It.)

3. Nardi (It.) - Cobolli (It.)

4. Kruegerová (USA) - Pegulaová (3-USA) / nejdříve v 17:00 SELČ

5. Bellucci (It.) - P. Martínez (Šp.)



SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)

1. Kvitová (ČR) - Jabeurová (27-Tun.) / ZRUŠENO



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. Vukic (Austr.) - Moreno De Alboran (USA)

2. Mertensová (25-Belg.) - Lamensová (Niz.)

3. Baptisteová (USA) - Samsonovová (19-)

4. Carballés (Šp.) - Ofner (Rak.)

5. Bouzková (ČR) - Haddadová Maiaová (18-Braz.)

