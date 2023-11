Na Next Gen ATP Finals se rozhoduje o semifinalistech. Postup si zajistili Fils a Stricker

Před italským soubojem byly ve hře o postup všichni čtyři tenisté. Nejhorší výchozí pozici měl Luca Nardi, kterého by ve hře udržela jen výhra 3:0 na sety. Flavio Cobolli by si naopak v případě výhry bez ztráty setu zajistil postup.

Z hlediska postupové matematiky neslavil ani jeden. Nardi se sice se soutěží rozloučil svou premiérovou výhrou, ale celkový poměr vyhraných a prohraných setů mu už nedával ani teoretickou naději. Ta naopak zůstávala Cobollimu, který v úterý porazil Strickera.

Ale právě Dominic Stricker mu šanci pokračovat dál o pár desítek minut později sebral. Švýcarský tenista získal potřebný set proti již jistému semifinalistovi Arthuru Filsovi a o postupujících ze Zelené skupiny bylo rozhodnuto.

Další vývoj už jen rozhodl o 1. místu. To pro sebe udržel nejvýše nasazený Francouz Fils, který zvítězil 4:2, 3:4, 4:2, 4:3, o dva roky staršímu Švýcarovi oplatil červencovou porážku ze Gstaadu a v Džiddě vyhrál i svůj třetí zápas.

"Před zápasem jsem věděl, že už jsem se kvalifikoval do semifinále, ale já chci vyhrávat všechny zápasy. Možná jsem se dnes soustředil víc než v předchozích dvou zápasech, protože soupeře znám a letos mě porazil. Jsem moc rád, že jsem vyhrál a teď jen budu čekat, na koho narazím v semifinále," řekl 36. hráč světa Fils, jenž má jako jediný z osmičky účastníků na kontě titul z turnaje ATP (Lyon 2023).

O postupujících z Červené skupiny rozhodne až závěrečný zápas. Ze hry venku je po třetí porážce Alex Michelsen, kterého porazil i Luca Van Assche a druhou výhrou se přiblížil k postupu.

Devatenáctiletý Francouz udolal Michelsena po 2 hodinách a 36 minutách boje 4:3, 3:4, 3:4, 4:1, 4:3 a připsal si druhý bod s poměrem setů 7:6.

Patience is a virtue ⏳@lucavanassche overcomes Alex Michelsen in two hours and 36 minutes to keep his semi-final chances alive.#NextGenATPFinals pic.twitter.com/UAh06Goq6x