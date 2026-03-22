Na oslavy není čas! Český talent vydřel titul a za dvě hodiny hraje jiný turnaj

DNES, 14:00
Aktuality 12
Český mladík Hynek Bartoň prožívá den, na který asi jen tak nezapomene. Ve Foggii po téměř tříhodinovém maratonu vydřel svůj další titul na okruhu ITF, ale místo oslav musí okamžitě turnaj opustit. Už v 16:00 ho totiž čeká start v kvalifikaci na challengeru v Neapoli. Zvládne se po triumfu včas zregenerovat a přepnout na vyšší úroveň?
Profily hráčů
Barton Hynek
Hynek Bartoň absolvuje v Itálii neskutečný maraton (© ČTK / imago stock&people / KRZYSZTOF CICHOMSKI)

Maratonské finále

V poslední době působí Hynek Bartoň hlavně o úroveň výš na challengerech. Jenže na turnaji nejnižší možné kategorie M15 v italské Foggii nejspíše startoval i z toho důvodu, že se k němu přidal jeho o šest let starší bratr Dominik, který zhruba sedm let na profesionální tour vůbec nepůsobil.

Zatímco ve čtyřhře společně došli do semifinále, v singlové soutěži si mladší Hynek došel pro svůj teprve druhý kariérní titul. Na něj čekal skoro čtyři roky, konkrétně od prvenství v létě 2022 na domácí akci M25 v Pardubicích.

Ačkoli je zvyklý na těžší soupeře, nedostal trofej pro šampiona ve Foggii zadarmo. Po cestě do finále vyhrál šest zápasů a z kvalifikace se do závěrečného kola probil docela suverénně se ztrátou jen jednoho setu. Finále však stálo za to a trvalo skoro tři hodiny. Domácí nasazenou čtyřku Francesca Fortiho udolal 6:7, 6:4, 6:4.

 

Triumf bez oslav

Na oslavy ale není vůbec čas a naopak to vypadá na velmi rychlý nástup do auta směr Neapol. Tam totiž dnes odstartovala kvalifikace challengeru a Bartoň má v 16:00 nastoupit proti německému tenistovi Nielsovi McDonaldovi, který obdržel divokou kartu.

Paradoxně absolvuje stejně šílený dvojboj a nedělní maraton i jeho protivník Forti. Rovněž on zamíří do zhruba 200 kilometrů vzdálené italské metropole a má být v 16:00 připraven odehrát první kolo kvalifikace.

Pokud oba svůj zápas stihnou a zvládnou dohrát, nejspíše na tento den nikdy nezapomenou. Taková situace se totiž v tenisovém světě vidí málokdy. Bartoň určitě vyráží do Neapole v mnohem lepším rozpoložení než Forti, jelikož napínavé finále ve Foggii nakonec urval na svou stranu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

12
Přidat komentář
22.03.2026 15:06
ja na ty fotce vidim mlátičku Zvereva smilesmile
Reagovat
sojka1
22.03.2026 14:24
snad bude auto pohodlne a toho "divokeho" juniora zvladne, pojd.... totiz jed! :-))
Reagovat
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 14:26
JEEEEEĎ!
Reagovat
sojka1
22.03.2026 14:30
jedeeeeem! (Kacenka Sini) :-))
Reagovat
PTP
22.03.2026 14:18
To bude šupito presto.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 14:19
Jako masakr. Já jedu do Neapole v květnu a už se těším :) Ale budu to mít teda podstatně víc na pohodu než Hynek
Reagovat
PTP
22.03.2026 14:23
Vidět Neapol a zemřít...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 14:25
Nestraš :D O necelý měsíc později jedu navštívit Dolomity :D A o měsíc dříve do Říma, letos mám italský rok
Reagovat
PTP
22.03.2026 14:42
To teda tady ty články budou vypadat
Duo Hájek, Novotný se bude muset zlepšit!
Reagovat
Mantra
22.03.2026 15:59
Au
Reagovat
Ondřej.Jirásek
22.03.2026 16:03
Nebuď zlej! Jsou oba úplně v pohodě.
Reagovat
frenkie57
22.03.2026 14:36
Jen aby nebylo jenom pressto, někde o zeď. Aby nám Hynek neuhynul.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

Registrace nového uživatele
TOPlist