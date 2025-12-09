Na tyhle psychohry jsem stará. Chceš se porvat? Nemáš vzdělání. Největší drama sezony 2025
1) Bublik vyzval Mouteta k rvačce
Alexander Bublik i Corentin Moutet patří mezi hráče, kteří se nebojí projevovat své emoce a neberou si servítky, pokud se jim něco nelíbí. Na březnovém challengeru ve Phoenixu se potkali ve čtvrtfinále, a jestli jste čekali nějaké drama, tak vás rozhodně aktéři nezklamali.
Ve vypjaté koncovce za stavu 6:5 v rozhodujícím setu se Bublik chystal servírovat na vítězství. Moutet však narušil jeho rytmus a požádal Bublika, aby zpomalil. "Nejsem připravený," volal Francouz na svého soupeře. Reakce Kazachstánce byla nečekaná. "Je mi to u p*dele," odpověděl.
To ale zdaleka nebylo všechno. Incident měl totiž dohru po skončení zápasu. Oba tenisté se snažili si situaci navzájem vysvětlit. Místo toho ale přilili olej do ohně. "Tak pojď ven. Chceš se porvat mimo kurt?" vyzval Bublik Mouteta.
Právě v tom momentě raději zasáhla umpirová sudí Marta Mroziňská, na pomoc jí přispěchal i jeden ze supervizorů. "Francouzský chlapec pořád mluví, ale poprat se nechce," volal Bublik. Moutet byl celkem klidný a celou situaci považoval za vtip. "Tak pojď, potkáme se za 10 minut venku," zopakoval výzvu Bublik, který rozhodně nevypadal, že si dělá srandu.
2) Peklo v podání Medveděva na US Open
Daniil Medveděv vyfasoval v prvním kole US Open pokutu ve výši 42 500 dolarů, a to za nesportovní chování a rozbití rakety. K těmto incidentům vůbec nemuselo dojít. Medveděvův soupeř Benjamin Bonzi měl už v koncovce třetího setu mečbol na vlastním podání. Jenže mezi jeho prvním a druhým servisem vstoupil na kurt fotograf a umpirový rozhodčí udělil francouzskému tenistovi znovu první podání.
To se Medveděvovi nelíbilo a tím celé jeho řádění začalo. Ruský tenista s tímto rozhodnutím nesouhlasil a rozpoutal na dvorci Louise Armstronga peklo. Bývalý lídr žebříčku burcoval diváky a zhruba pět minut se vůbec nehrálo. Bonziho tím dokonale rozhodil, ale stejně nakonec v pěti setech padl. Medveděv si rozhodně nepomohl ani tím, že po skončení zápasu rozmlátil o kurt a lavičku svou raketu.
Pokuta klidně mohla být ještě vyšší. Medveděv však na tiskové konference své emoce krotil a moc dobře věděl, co si ještě může dovolit. Na otázky novinářů ohledně výkonu umpirového sudího se tedy rozhodl nereagovat. "Už tak dostanu velkou pokutu. Jestli budu dál mluvit, tak budu mít velký problém. Takže to neudělám," uzavřel kauzu.
3) Přestřelka Ostapenkové a Townsendové
Hádka mezi Jelenou Ostapenkovou a Taylor Townsendovou po skončení zápasu na US Open se stala virální a pokračovala i poté, co obě aktérky opustily kurt. Napětí vlastně gradovalo hned od začátku. Ostapenková totiž přiznala, že se jí nelíbilo, jak její soupeřka přistoupila k rozehrávce.
Podle Ostapenkové se ale Townsendová nechovala správně ani během zápasu. "Řekla jsem jí, že to od ní bylo velice nefér, když se po jedné z výměn, kdy míč tečoval pásku, neomluvila. Její odpověď byla, že se omlouvat nemusí," uvedla. "V tenise existují určitá pravidla, kterými se většina hráček řídí. Pokud hraje doma, neznamená to, že si může dělat, co chce."
Dramatické bylo i podání ruky po zápase. A právě v tu chvíli by se dalo napětí krájet. "Řekla mi, že nemám žádnou úroveň, žádné vzdělání, a že uvidíme, co se stane, až budeme hrát mimo USA," popsala Američanka. "Porazila jsem ji v Kanadě, takže jsem zvědavá, co tím myslela," řekla Townsendová.
Ostapenková byla poté obviněna hlavně tenisovými fanoušky z rasismu. Townsendová ale tak daleko zajít nechtěla. "Na to se musíte zeptat jí. Já jsem to tak nevnímala. Ale stigma o nevzdělanosti v černošské komunitě existuje, i když je to daleko od pravdy. Ať už to bylo rasové, nebo ne, o tom musí mluvit ona. Já se soustředím jen na pokračování v turnaji."
Ostapenková později ve svém vyjádření na sociálních sítích veškerá obvinění z rasismu odmítla. "Nikdy v životě jsem nebyla rasistka a respektuji všechny národy na světě. Nezáleží na tom, odkud pocházíte," uvedla. Dodala také, že dostala množství zpráv, ve kterých byla z rasismu obviňována.
4) Vytočený Tsitsipas napálil Altmaiera
Stefanos Tsitsipas už dlouho není ve své nejlepší formě a prohrává i zápasy, které by měl vyhrávat. Jedním z takových bylo utkání druhého kola na US Open. Dvojnásobný grandslamový finalista se trápil s Danielem Altmaierem. Němec ho frustroval častou změnou rytmu a poslední kapka přišla v momentě, kdy si "dovolil" zahrát servis spodem.
Právě tento úder vytočil Tsitsipase nejvíc. Po jednom z takových servisů vztekle odpálil míček směrem k tělu německého tenisty, za což se okamžitě omluvil. Vypadalo to však, že Altmaier ani obecenstvo omluvu nepřijali a považovali ji za falešnou.
Podání spodem je podle Tsitsipasova vyjádření projevem neúcty k soupeři. Ostrá slova si nicméně Řek schoval až po skončení duelu. "Příště se nediv, proč jsem tě napálil, ano? Já jen říkám, že když podáváš spodem..."
Altmaier naopak zachoval chladnou hlavu, nijak nereagoval a vydal se slavit vydřené pětisetové vítězství a poděkovat fanouškům. Tsitsipas navíc během zápasu dostal varování. Jeho otec a zároveň kouč mu totiž dával slovní instrukce ve chvíli, kdy byl na druhé straně kurtu.
5) Psychohry týmu Gauffové
Belinda Bencicová si na turnaji v Pekingu postěžovala na tým aktuální světové trojky Coco Gauffové, který svou svěřenkyni podporoval před servisem Švýcarky. "Vždycky před mým servisem... No tak. Je jim 12?" Zlobila se Bencicová poté, co se snažila připravit na podání. "Vždyť na stadionu nikdo není, všichni se chovají s respektem," odpověděla na dálku Američanka. "Vždycky když jsem na čáře připravená na servis, tak fandí," dodala vítězka olympiády v Tokiu.
Bencicová si stěžovala i umpirové rozhodčí. "Když jdu k lajně a jsem připravená na servis, nemusí fandit," řekla. V tu chvíli se do konverzace chtěla zapojit i Gauffová, Švýcarka ji však ihned okřikla. "S tebou nikdo nemluví, mluví se mnou (rozhodčí). Jasný? Já si to nezačala. Tvůj tým skanduje. Na tyhle psychohry už jsem dost stará," ukončila roztržku.
Američanka se k situaci vyjádřila po skončení zápasu na tiskové konferenci. "Věděla jsem, že něco řekla mému týmu, ale nevěděla jsem co přesně. Neslyšela jsem to, takže můžu soudit jen na základě toho, co mi řekli," vyjádřila se k poznámce, kterou naštvaná Bencicová pronesla směrem k jejímu boxu.
