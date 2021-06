Nadal a Djokovič na úvod French Open vyhráli bez ztráty setu i servisu

Djokovič (1-Srb.) - Sandgren (USA) 6:2, 6:4, 6:2

Nadal (3-Šp.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)

Struff (Něm.) - Rubljov (7-Rus.) 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4

Berrettini (9-It.) - Daniel (Jap.) 6:0, 6:4, 4:6, 6:4

Schwartzman (10-Arg.) - Lu Jen-hsun (Tchaj-wan) 6:2, 6:2, 6:3

Monfils (14-Fr.) - Ramos (Šp.) 1:6, 7:6 (8:6), 6:4, 6:4

Seppi (It.) - Auger-Aliassime (20-Kan.) 6:3, 7:6 (10:8), 4:6, 6:4

De Minaur (21-Austr.) - Travaglia (It.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:4)

Karacev (24-Rus.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:4, 6:4

Berankis (Lit.) - Humbert (29-Fr.) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Cecchinato (It.) - Učijama (Jap.) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4

M. Ymer (Švéd.) - Carballés (Šp.) 6:4, 0:6, 4:6, 6:2, 6:2

Bedene (Slovin.) - Mannarino (Fr.) 7:5, 3:6, 7:5, 6:2

Duckworth (Austr.) - Caruso (It.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:2

Bagnis (Arg.) - Bonzi (Fr.) 7:5, 6:3, 6:4

Kohlschreiber (Něm.) - Verdasco (Šp.) 7:6 (7:3), 6:2, 2:6, 6:4

Gasquet - Gaston (oba Fr.) 6:1, 6:4, 6:2

Coria (Arg.) - F. López (Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Cuevas (Urug.) - Pouille (Fr.) 6:3, 6:1, 6:3

Kwon Sun-u (Korea) - Anderson (JAR) 7:5, 6:4, 2:6, 7:6 (7:4)