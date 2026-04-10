Nadal radí Šwiatekové na antuce? Tohle by mělo být nelegální, vtipkují americké hvězdy
Je to spojení, které by mohla fungovat naprosto fantasticky. Dokonce se chvíli spekulovalo o tom, zda legendární Nadal jednu z nejlepších tenistek současnosti nepovede jako trenér. Zatím to zůstává jen u momentální spolupráce v akademii slavného Rafy. Šwiatekové se totiž oficiálně ujal jeho bývalý kouč Francisco Roig.
Klipy z tréninků obletěly sociální sítě a celý tenisový svět. A neunikly ani některým z největších konkurentek Šwiatekové, která hledá cestu ven z už několikaměsíční krize. A kdo jiný by měl před vstupem do antukového jara polské hvězdě radit než antukový král Nadal?
"Připadá mi to jako perfektní volba pro Igu," řekla Jessica Pegulaová v podcastu Player's Box. "Viděla jsem video, jak spolu trénují na antuce a říkala jsem si, že tohle je špatné pro všechny. Tohle by mělo být nelegální. Proč se to děje?" vtipkovala aktuální světová pětka.
Přidala se i Madison Keysová. "Bůh nás ochraňuj. Poslední, co jsme potřebovaly je, aby Rafa pomáhal Ize na antuce. Ne, tohle by měli zakázat," uvedla loňská šampionka Australian Open. "Nahání to strach," smála se finalistka Australian Open Jennifer Bradyová.
Šwiateková se netají tím, že Nadal je jejím idolem. Mají spolu velmi přátelský vztah, a proto majitel 22 grandslamových trofejí určitě neměl problém polské jedničce pomoct. Rodačka z Varšavy totiž po hattricku na French Open 2024 neprožívá ideální období.
Od té doby získala pouze tři tituly a už není schopná dominovat ani na svém nejsilnějším povrchu. Následující týdny ukážou, zda se Šwiateková zbaví aktuálního mentálního bloku v soubojích s hráčkami TOP 10, překoná krizi a zase se dostane na výsluní. Antuka pro ni bezpochyby představuje jedinečnou šanci opět nastolit nadvládu.
