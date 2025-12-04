Nadal souhlasí s plánem Federera. Potřebuju ale čas, abych nebyl za hlupáka, žertoval

DNES, 15:00
Rafael Nadal (39) a Roger Federer (44) by i po konci kariéry mohli bavit tenisový svět. Švýcar totiž chystá sérii exhibičních zápasů s jedním ze svých největších rivalů a Španěl se tomuto nápadu rozhodně nebrání. Naopak ho vítá. Na druhou stranu ale prohlásil, že bude ještě potřebovat nějaký čas, než se myšlenka stane realitou.
Rafael Nadal souhlasí s myšlenkou exhibiční tour (© ALEXANDER TAMARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nadal i Federer přilákali do tenisového světa nespočet fanoušků, vytvořili jednu z nejlepších rivalit v historii bílého sportu a při jejich loučení s profesionální kariérou neukápla rozhodně jen jedna slza. Teď se ale chystá něco, co by jistě ocenil nejeden tenisový příznivec.

Švýcar totiž plánuje sérii exhibičních zápasů právě se svým španělským rivalem, s nímž se dlouho pral o ty nejcennější trofeje. "Bylo by skvělé, kdyby se to povedlo. Vím, že je Rafa naprosto otevřený myšlence znovu hrát tenis. Možná bychom mohli vytvořit tour, něco jako Fedal tour."

Antukový král Nadal potvrdil, že se mu plán zamlouvá. "V budoucnu něco chystáme. Už jsme o tom krátce mluvili," řekl majitel 22 grandslamových trofejí během galavečera po převzetí ocenění AS Legend Award.

Jedna z největších tenisových legend ovšem potřebuje víc času. "On (Federer) trénuje déle než já. Myslím, že něco plánuje už na leden, takže se už nějaký čas připravuje. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak jsem mu řekl, že potřebuju ještě nějaký čas, abych ze sebe neudělal na kurtu hlupáka. Ideálně musíme být oba v dobré formě."

Nadal odehrál poslední soutěžní zápas během loňského finálového turnaje Davisova poháru. Federer ukončil kariéru zhruba o dva roky dříve, a to v rámci exhibičního Laver Cupu v sezoně 2022.

Federer chystá exhibiční tour s Nadalem

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
