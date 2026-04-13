Naštvaná i spokojená. Plíšková zhodnotila svůj první turnaj po pauze
Nic moc se nečekalo. Plíšková absolvovala v Linci svůj první turnaj po dalších zdravotních problémech. V posledních dvou měsících řešila zranění lýtka i kolene, po mnohem delší pauze způsobené dvěma operacemi kotníku stále nemá dostatečnou zápasovou praxi a na antuce nehrála od French Open 2024.
Mnozí počítali s koncem v prvním kole. Proti rozjeté kvalifikantce Aljaksandře Sasnovičové nastupovala jako výrazná kurzová outsiderka. Bývalá světová jednička ovšem předvedla dva vynikající výkony a prošla i díky skalpu obhájkyně titulu a nasazené dvojky Alexandrovové až do čtvrtfinále.
"Dva měsíce jsem nehrála žádné turnaje, takže to bylo asi nad moje očekávání. Já jsem byla spokojená už po prvním kole, ale cíle jsou teď docela nízké. Byla jsem vlastně spokojená už jen s tím, že jsem vůbec mohla hrát bez bolesti. Nohy držely, což je teď priorita," uvedla Plíšková v posledním díle podcastu Rakety.
V antukovém jaru hodlá pokračovat. "Ten pohyb na antuce bude ještě chviličku trvat, než si zvyknu, i když už na ní nějaký ten týden hraju. Ale ty zápasy jsou přece jen něco úplně jiného. Myslím si, že to bylo docela dobré a mělo to vzestupnou tendenci a moje úroveň se mi celkem líbila."
Vzápětí přiznala, že mohla dojít ještě dál. Přišel však její nejslabší výkon na turnaji a naopak Donna Vekičová odehrála ve čtvrtfinále výborný zápas. "Byla jsi pozitivnější než já," uvedla Plíšková směrem ke své sestře Kristýně. "Mně to nějak nas*alo ten zápas," vyprávěla se smíchem.
"Ale musím říct, že to nebylo vůbec špatné ty zápasy. Sedělo mi to tam. To čtvrtfinále se dalo vyhrát. Třeba by se tam podařilo ještě nějaké kolo udělat. Nejhorší úder zápasů byl můj return. Zkazila jsem tam dva tři v jednom gamu. Bylo to hrozný. Ona ale teda dobře servírovala."
Dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková si každopádně postupem do čtvrtfinále na pětistovce v Linci zajistila účast v kvalifikaci na grandslamovém French Open. Tu si nenechá podle vyjádření v podcastu Rakety ujít a chráněný žebříček, který má ještě na jeden grandslamový turnaj, si zatím schová.
Další zastávkou Plíškové by měl být Madrid. Hlavní soutěž prestižní tisícovky ve španělské metropoli startuje 21. dubna.
si jako schovava na W, nebo US Open? Ve FO mohla dojit daleko a pak by chranenej zebricek ani nepotrebovala