Návrat Sereny Williamsové? Pořád jen spekulace. Legenda má ovšem zelenou
O potenciálním comebacku Sereny Williamsové se hovoří už nějakou dobu. Toto žhavé téma znovu rozvířila zpráva, že legendární Američance za pár dní vyprší povinný šestiměsíční pobyt na listině antidopingového programu.
Majitelka 23 grandslamových titulů by tak splnila nutnou podmínku pro návrat na kurty. Ten by mohl přijít už velmi brzy. Williamsové totiž vyprší půlroční povinná lhůta dne 22. února. To asi není náhoda, protože v březnu se v její rodné zemi konají prestižní podniky WTA 1000 v Indian Wells a Miami.
Je ale potřeba stále tuto informaci považovat za spekulaci, i když některá média i uznávaní novináři už berou comeback za hotovou věc. Všechny indicie tomu opravdu nasvědčují a třeba Ben Rothenberg si je jistý. "Je to oficiální. Serena se vrátí na kurty po uplynutí šesti měsíců od jejího přihlášení do antidopingového programu."
Že je comeback oficiální, tvrdí třeba i bývalí tenisté a současní experti Andy Roddick a Greg Rusedski. Členka TOP 100 Alycia Parksová dokonce už s Williamsovou trénovala a hovořila o tom, že je její legendární krajanka ve výborné formě a mohla by na ženském okruhu opět dominovat.
Musíme však vzpomenout na nedávná slova Williamsové, která odehrála poslední oficiální zápas na US Open 2022 a v září oslaví 45. narozeniny. "Bože můj, lidi, NEVRACÍM se. Tahle lavina zpráv je šílená," napsala v prosinci na sociální síti X.
Znovu by dominovala, řekla po společném tréninku Parksová
