Návrat Sereny Williamsové? Pořád jen spekulace. Legenda má ovšem zelenou

DNES, 19:00
Téma 10
Comeback Sereny Williamsové (44) je jedním z nejvíce diskutovaných témat v posledních dnech. Zatím je ale stále jen v rovině spekulací, protože majitelka 23 grandslamových trofejí sama nic nepotvrdila. Na druhou stranu však existuje spousta indicií a vše nasvědčuje tomu, že k jejímu návratu na kurty skutečně dojde.
Williams Serena
Serena Williamsová během svého posledního turnaje na US Open 2022 (© COREY SIPKIN / AFP)

O potenciálním comebacku Sereny Williamsové se hovoří už nějakou dobu. Toto žhavé téma znovu rozvířila zpráva, že legendární Američance za pár dní vyprší povinný šestiměsíční pobyt na listině antidopingového programu.

Majitelka 23 grandslamových titulů by tak splnila nutnou podmínku pro návrat na kurty. Ten by mohl přijít už velmi brzy. Williamsové totiž vyprší půlroční povinná lhůta dne 22. února. To asi není náhoda, protože v březnu se v její rodné zemi konají prestižní podniky WTA 1000 v Indian Wells a Miami.

Je ale potřeba stále tuto informaci považovat za spekulaci, i když některá média i uznávaní novináři už berou comeback za hotovou věc. Všechny indicie tomu opravdu nasvědčují a třeba Ben Rothenberg si je jistý. "Je to oficiální. Serena se vrátí na kurty po uplynutí šesti měsíců od jejího přihlášení do antidopingového programu."

Že je comeback oficiální, tvrdí třeba i bývalí tenisté a současní experti Andy Roddick a Greg Rusedski. Členka TOP 100 Alycia Parksová dokonce už s Williamsovou trénovala a hovořila o tom, že je její legendární krajanka ve výborné formě a mohla by na ženském okruhu opět dominovat.

Musíme však vzpomenout na nedávná slova Williamsové, která odehrála poslední oficiální zápas na US Open 2022 a v září oslaví 45. narozeniny. "Bože můj, lidi, NEVRACÍM se. Tahle lavina zpráv je šílená," napsala v prosinci na sociální síti X.

Znovu by dominovala, řekla po společném tréninku Parksová

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Přidat komentář
chlebavevaju
10.02.2026 19:46
Matko a co děti, mají si kde hrát?
Reagovat
Alien
10.02.2026 19:36
Konečně!
Reagovat
JLi
10.02.2026 19:47
Jooo
Reagovat
com
10.02.2026 19:35
Tady se jen spekuluje, ale jinde je to uz oficiální smile

https://www.sport.cz/clanek/tenis-senzacni-comeback-tenisove-legendy-23nasobna-grandslamova-sampionka-se-vraci-na-kurty-5394524
Reagovat
Ondřej.Jirásek
10.02.2026 19:39
Dokud to nepotvrdí Serena, neobjeví se v listině turnaje nebo nějaký turnaj neoznámí její účast, tak to nemůže být oficiální. Že splní podmínku antidopingového programu je jasným náznakem, že se asi opravdu chystá vrátit, ale za oficiální to zatím považovat nelze :)
Reagovat
com
10.02.2026 19:33
Serena se vrací smile
Tenisportal zvrací
Reagovat
Pe3k
10.02.2026 19:56
Nebyl si její fanda?
Reagovat
paddy
10.02.2026 19:19
nedávno to vyvrátila, tak se určitě nevrátí
nedokážu si představit, že by lhala smile
Reagovat
PTP
10.02.2026 19:21
Víte jak jsem říkala, že už nenastoupím?
Lhala jsem!
Reagovat
Mantra
10.02.2026 19:31
Taky mi to k ní neštymuje
Reagovat

Nový komentář

