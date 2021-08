Nejvýše nasazený Medveděv v Torontu začal obratem proti Bublikovi

Daniil Medveděv na nedávných olympijských hrách v Tokiu patřil k favoritům, ale skončil už ve čtvrtfinále a medaili nezískal. Mezi největší aspiranty na titul patří také na letošním Masters v Torontu, kde se pokusí minimálně obhájit předloňské finále z Montréalu.

V úvodním zápase ale nepřesvědčil. S Alexanderem Bublikem, kterého letos porazil i potřetí, potřeboval rozhodující sadu a kazašského tenistu zdolal až po dvou hodinách boje 4-6 6-3 6-4.

Nasazené jedničce pomohla dešťová přestávka v průběhu druhého setu. Rus po návratu na centrální dvorec dominoval, stav utkání srovnal a o svém postupu, k němuž si pomohl 13 esy, rozhodl brejkem hned v úvodním gamu rozhodujícího dějství.

V osmifinále se světová dvojka utká s Jamesem Duckworthem, nebo Jannikem Sinnerem.

