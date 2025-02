Nevěřím, že je náš sport čistý, hlásí Wawrinka. Tenisový svět reaguje na dohodu Sinnera

Jannik Sinner (23) se dohodl s WADA na tříměsíčním trestu za dva loňské pozitivní dopingové testy. Zveřejnění této informace samozřejmě vyvolalo reakce fanoušků, novinářů a médií. Vyjádřili se například i trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka (39), uznávaný novinář José Morón či bývalý tenista Tim Henman (50).

Zpráva obletěla tenisový svět bleskovou rychlostí. Místo očekávaného dubnového slyšení u Mezinárodního arbitrážního soudu je všechno jinak. Výsledkem je mimosoudní dohoda mezi Sinnerem a WADA. Ital bude chybět na kurtech tři měsíce a nepřijde o žádný z grandslamových turnajů.

Reakce začaly přicházet okamžitě a stejnou rychlostí jako samotná informace o dohodě. Krátce po výhře v prvním kole kvalifikace na probíhajícím turnaji v Dauhá reagoval jako jeden z prvních hráčů Stan Wawrinka. "Nevěřím, že je náš sport čistý," uvedl trojnásobný grandslamový šampion.

If you thought this deal would calm down reactions… pic.twitter.com/5kW3sFt19O — José Morgado (@josemorgado) February 15, 2025

"Jsem si jistý, že Daniel Evans, Simona Halepová, Nicolás Jarry nebo Beatriz Haddadová Maiaová by se taky rádi dohodli jako Sinner," píše jeden z fanoušků na sociální síti X, na které najdeme nespočet komentářů. Většina z nich je z pohledu Sinnera negativní.

"Vím, že spousta hráčů se cítí stejně. Budu s nimi chtít udělat živé vysílání v příštím týdnu. WADA chtěla trest na jeden až dva roky. Samozřejmě Sinnerův tým udělal vše možné pro to, aby to dopadlo jinak. Nepřijde o tituly ani prize money. Je to smutný den pro tenis. Spravedlnost v tenise prostě neexistuje," reagoval na zmíněného fanouška Nick Kyrgios, který je mezi tenisty jedním z nejhlasitějších kritiků kauz Sinnera a Igy Šwiatekové.

"Nerozumím tomu! Pokud má stoprocentní jistotu, že je nevinný, tak proč přistoupil na tříměsíční trest? Nedává mi to smysl," napsal bývalý lídr žebříčku Jevgenij Kafelnikov.

"Netušil jsem, že ohledně dopingového trestu můžete dosáhnout mimosoudního vyrovnání... Zajímavé. Hádám, že French Open stihne?" uvedl někdejší člen TOP 100 pořadí Liam Broady.

O slovo se hlásí i novináři

"Nejvíce mě na této zprávě překvapuje, že se slyšení u CAS mělo konat v dubnu a dohoda byla uzavřena v únoru. Doba trestu Sinnera tedy spadá přesně do těchto tří měsíců. Na kurtech bude zpátky v Římě, na domácím turnaji před French Open," napsal šéf webu Punto de Break a uznávaný novinář José Morón.

"Šwiateková si odbyla trest v době, kdy se tenis nehrál. Sinnera zase v termínu, v němž nepřijde o grandslam. Takový systém a tato dvě rozhodnutí určitě nepomohou se vyhnout spekulacím ohledně toho, co se v tenise děje. Pokud se později objeví logické vysvětlení, rád změním názor. Ale zrovna teď se mi tohle vůbec nelíbí," dodal.

"Celý tento případ Sinnera se právě vymkl kontrole. Jak může dostat tříměsíční zákaz a ještě ho chtít zrovna v únoru? Je jasné, že jeho tým ví, že kdyby šel v dubnu k soudu, WADA by požadovala dlouhý zákaz činnosti a pravděpodobně by vyhrála. Tohle dělá špatné jméno tenisu i Sinnerovi," píše další tenisový web Tennis Connected.

Lo que más me sorprende a mí, personalmente, de la noticia es que, celebrándose el juicio en abril, el acuerdo se haya producido ahora en febrero y el periodo de suspensión de Sinner caiga justo en estos tres meses.



Justo vuelve para Roma, torneo en casa, previo a Roland Garros.… pic.twitter.com/7AXqzrm4Z0 — José Morón (@jmgmoron) February 15, 2025

"Chci především říct, že si nemyslím, že by se Sinner v jakékoli fázi pokoušel podvádět. Tomu nevěřím. Když jsem si však dnes ráno přečetl toto prohlášení, zdá se mi až příliš příhodné. Jsou tam slova jako dohoda, ale spíše to vypadá, že došlo k nějakému vyjednávání," uvedl bývalý čtvrtý muž hodnocení Tim Henman, který už řadu let působí jako komentátor.

"Právě vyhrál Australian Open, teď nebude tři měsíce hrát a pak může na French Open. Načasování nemohlo být pro Sinnera lepší. Myslím si, že tohle zanechává v tenise hořkou pachuť," doplnil.