Nosková má skalp bývalé hvězdy. V Lyonu přehrála trápící se Muguruzaovou

Linda Nosková zahájila sezonu parádním vystoupením na turnaji WTA 500 v Adelaide, kde si poprvé zahrála finále a prohrála až s letos suverénní Arynou Sabalenkovou. Úspěch byl sice vykoupený nezdarem v následné kvalifikaci Australian Open, do které zasáhla po pouhém jednom dnu odpočinku, ale nyní po návratu do Evropy znovu potvrzuje svůj obrovský potenciál.



18letá rodačka ze Vsetína o víkendu prolétla kvalifikací halového turnaje WTA 250 ve francouzském Lyonu a na vítězné notě pokračovala i dnes na úvod hlavní soutěže. Vítězka loňského French Open juniorek porazila vítězku French Open 2016 a Wimbledonu 2017 Garbiňe Muguruzaovou.



Nosková proti o dvanáct let starší Španělce, která od triumfu na Turnaji mistryň 2021 jen dvakrát vyhrála dva zápasy po sobě a pouze dvakrát za posledních devět měsíců porazila hráčku Top 60, získala první tři gamy a po 25 minutách měla první set v kapse.



V druhé sadě sice prohrávala 0-3, ale v dlouhém gamu za stavu 2-3 odvrátila tři brejkboly, vývoj otočila a zvítězila 6-1 6-4. Zatímco česká tenistka vylepšila svou letošní bilanci na 9-2, bývalá světová jednička a aktuálně 82. hráčka žebříčku WTA prohrála i čtvrtý letošní zápas.

Fearless. Flawless.



Storming her way through qualifying, 18-year-old Linda Nosková hits her way past Muguruza 6-1, 6-4 to reach R2 in Lyon!#O6SML23 pic.twitter.com/Cg9TtL0JSy