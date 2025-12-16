Nosková přežila mečboly a předvedla skvělou otočku. V extralize prodloužila vítěznou sérii

Linda Nosková (21) v České extralize letos nepředvádí tak solidní výkony jako v předchozích ročnících, přesto stále nenašla přemožitelku a vítěznou sérii protáhla na 13 utkání. Proti kamarádce Rebecce Šramkové (29) však musela odvracet mečboly a otáčet z 2:5 v rozhodující sadě, nakonec ale vyhrála 6:2, 3:6, 7:5. Pro Přerov získala bod i Anna Sisková (24), která Lindě Fruhvirtové (20) dokonce nadělila kanára.
Nosková v extralize odvrátila mečboly Šramkové (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

TK Precheza Přerov - TK Agrofert Prostějov 2:0

Nosková začala dnešní zápas stejně jako ten včerejší proti Radce Zelníčkové, který si nakonec velmi zkomplikovala a výhru musela vybojovat. Proti kamarádce Slovence Šramkové byla od začátku jasně lepší a úvodní sadu zvládla poměrem 6:2.

Druhé dějství ale české jedničce opět nevyšlo podle představ a ztratila ho poměrem 3:6. I v rozhodujícím setu byla rychle brejk dole. Prohrávala už 2:5, přesto v závěru ještě zabojovala a to se jí vyplatilo.

V deváté hře odvrátila mečboly a následně skóre srovnala. Skvělou otočku dokončila v koncovce. Slovence znovu sebrala podání a při tom svém zápas ukončila, když po lehké chybě soupeřky u sítě využila hned první mečbol.

Nosková tak v České extralize prodloužila svou vítěznou sérii už na 13 utkání. Nastoupila celkem k 19 zápasům, ve kterých slavila 15 výher. Od roku 2020 žádný duel ve dvouhře neprohrála.

Nosková v extralize prodloužila po boji neporazitelnost. Přerov i Sparta slaví úvodní výhry

Fruhvirtová byla v úvodu utkání jasně lepší hráčkou a Siskové povolila jedinou hru. Od druhého dějství se jí však naprosto přestalo dařit, schytala potupného kanára a výrazné zlepšení nepřevedla ani v rozhodujícím setu. V něm se bývalá členka TOP 50 proti aktuálně 263. hráčce žebříčku držela až do stavu 2:3, kdy si prohrála klíčový game na servisu. Sisková v deváté hře zápas ukončila na podání a pro Přerov získala důležitý bod.

Pokračuje tak ve velmi dobré formě, kterou si do Česka přivezla z Francie. Na podniku WTA 125 v Limoges došla z kvalifikace až do čtvrtfinále a v extralize vyhrála už druhé utkání v řadě.

Sisková - Fruhvirtová L. 1:6, 6:0, 6:3

Nosková – Šramková 6:2, 3:6, 7:5

Horák - Kovalík

Gomboš - Mrva

Molčan - Svrčina

Klin – Marozsán

TK Sparta Praha – I.ČLTK Praha 1:1

Bartůňková byla kousíček od výhry ve vyrovnaném duelu proti Šalkové ze Sparty už ve druhém dějství. Poté, co získala úvodní set poměrem 7:5, měla v závěru druhého dva mečboly v řadě. Ani jednu šanci v tie-breaku však nevyužila a po čtyřech prohraných bodech dovolila krajance srovnat na 1:1. Rozhodující sadu si však pohlídala, získala ji poměrem 6:3 a pro I. ČLTK Praha získala bod.

V pražské skupině, která se hraje v Říčanech, bude dnes největší hvězdou Karolína Muchová, která vyzve teenagerku Terezu Valentovou. Ta má za sebou skvělou sezonu. Vystoupí také nadějný mladík Petr Brunclík či juniorský vítěz US Open z roku 2019 Jonáš Forejtek.

Šalková - Bartůňková 5:7, 7:6(6), 3:6

Krumich - Vocel 6:4, 4:6, 6:4

Valentová - Muchová

Brunclík - Filip

Damm - Gengel

Bartoň - Forejtek

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Serpens
16.12.2025 14:40
Linda se v extralize trápí jako loni. Muchová s výpraskem od Terezy Valentové. Žádný senzační výkon Terky, jen Muchovou to totálně nebavilo.
