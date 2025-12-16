Nosková přežila mečboly a předvedla skvělou otočku. V extralize prodloužila vítěznou sérii
TK Precheza Přerov - TK Agrofert Prostějov 2:0
Nosková začala dnešní zápas stejně jako ten včerejší proti Radce Zelníčkové, který si nakonec velmi zkomplikovala a výhru musela vybojovat. Proti kamarádce Slovence Šramkové byla od začátku jasně lepší a úvodní sadu zvládla poměrem 6:2.
Druhé dějství ale české jedničce opět nevyšlo podle představ a ztratila ho poměrem 3:6. I v rozhodujícím setu byla rychle brejk dole. Prohrávala už 2:5, přesto v závěru ještě zabojovala a to se jí vyplatilo.
V deváté hře odvrátila mečboly a následně skóre srovnala. Skvělou otočku dokončila v koncovce. Slovence znovu sebrala podání a při tom svém zápas ukončila, když po lehké chybě soupeřky u sítě využila hned první mečbol.
Nosková tak v České extralize prodloužila svou vítěznou sérii už na 13 utkání. Nastoupila celkem k 19 zápasům, ve kterých slavila 15 výher. Od roku 2020 žádný duel ve dvouhře neprohrála.
Nosková v extralize prodloužila po boji neporazitelnost. Přerov i Sparta slaví úvodní výhry
Fruhvirtová byla v úvodu utkání jasně lepší hráčkou a Siskové povolila jedinou hru. Od druhého dějství se jí však naprosto přestalo dařit, schytala potupného kanára a výrazné zlepšení nepřevedla ani v rozhodujícím setu. V něm se bývalá členka TOP 50 proti aktuálně 263. hráčce žebříčku držela až do stavu 2:3, kdy si prohrála klíčový game na servisu. Sisková v deváté hře zápas ukončila na podání a pro Přerov získala důležitý bod.
Pokračuje tak ve velmi dobré formě, kterou si do Česka přivezla z Francie. Na podniku WTA 125 v Limoges došla z kvalifikace až do čtvrtfinále a v extralize vyhrála už druhé utkání v řadě.
Sisková - Fruhvirtová L. 1:6, 6:0, 6:3
Nosková – Šramková 6:2, 3:6, 7:5
Horák - Kovalík
Gomboš - Mrva
Molčan - Svrčina
Klin – Marozsán
TK Sparta Praha – I.ČLTK Praha 1:1
Bartůňková byla kousíček od výhry ve vyrovnaném duelu proti Šalkové ze Sparty už ve druhém dějství. Poté, co získala úvodní set poměrem 7:5, měla v závěru druhého dva mečboly v řadě. Ani jednu šanci v tie-breaku však nevyužila a po čtyřech prohraných bodech dovolila krajance srovnat na 1:1. Rozhodující sadu si však pohlídala, získala ji poměrem 6:3 a pro I. ČLTK Praha získala bod.
V pražské skupině, která se hraje v Říčanech, bude dnes největší hvězdou Karolína Muchová, která vyzve teenagerku Terezu Valentovou. Ta má za sebou skvělou sezonu. Vystoupí také nadějný mladík Petr Brunclík či juniorský vítěz US Open z roku 2019 Jonáš Forejtek.
Šalková - Bartůňková 5:7, 7:6(6), 3:6
Krumich - Vocel 6:4, 4:6, 6:4
Valentová - Muchová
Brunclík - Filip
Damm - Gengel
Bartoň - Forejtek
