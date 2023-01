Obrat z 1-5 či odvrácené mečboly! 15letá Brenda Fruhvirtová a Svrčina jsou ve 3. kole kvalifikace AO

AUSTRALIAN OPEN - Do závěrečného třetího kola kvalifikace Australian Open postoupili už dva čeští tenisté. Teprve 15letá debutantka na grandslamovém turnaji Brenda Fruhvirtová předvedla parádní obrat proti Ukrajince Darje Snigurové, proti které překonala nepříznivý vývoj 5-7 a 1-5 i potíže s lýtkovým svalem. 20letý Dalibor Svrčina dokonce odvrátil dva mečboly proti Argentinci Nicolási Kickerovi, než mu Jihoameričan vzdal.

Brenda Fruhvirtová ve sluncem rozpáleném Melbourne předvedla parádní obrat. S Ukrajinkou Darjou Snigurovou prohrávala 5-7 a 1-5, k mečbolu ale soupeřku nepustila, ve třetím setu dvakrát smazala manko brejku i překonala potíže s lýtkovým svalem a po výhře 5-7 7-6 6-3 postoupila při své premiéře v kvalifikaci grandslamu do závěrečného třetího kola.



O start v hlavní soutěži si teprve 15letá Fruhvirtová zahraje se Španělkou Jessicou Bouzasovou (h2h 1-0).



Dalibor Svrčina byl ve druhém kole dvakrát jediný míček od porážky. Dvacetiletému Čechovi se ale vyplatilo bojovat do posledního míčku, dramatický tie-break vyhrál a bývalý člen elitní stovky Nicolás Kicker z Argentiny mu nakonec za stavu 6-2 6-7(8) 0-2 vzdal.



O premiérovou účast v hlavní fázi grandslamů hned při debutu v Melbourne Parku Svrčina zabojuje proti švýcarskému vrstevníkovi Leandrovi Riedimu (h2h 0-0).



Z českých tenistů dnes ve druhém kole kvalifikace Australian Open neuspěla zatím jen 18letá Barbora Palicová, jež prohrála jednoznačně 1-6 2-6 s Britkou Jodie Annou Burrageovou.



O postup do 3. kola zabojuje ještě 16letá Sára Bejlek, která vyzve nejvýše nasazenou Američanku Alyciu Parksovou.