Paříž: Kvitová si poradila Dodinovou, uspěly i Siniaková a poprvé Kr. Plíšková. Skončily Muchová a loňská finalistka Vondroušová

Petra Kvitová si před více než pětiměsíční koronavirovou přestávkou stihla zahrát čtyři turnaje a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Na další takovou účast však po srpnovém restartu sezony čeká, ve Flushing Meadows skončila na přípravném Western & Southern Open hned po úvodním zápase a na grandslamovém US Open v osmifinále.

Třicetiletá Češka dorazila na právě probíhající French Open bez jakékoli generálky, jelikož na antuce mívá v poslední době potíže s problémovým levým předloktím. Vypadá to, že levačka ale zatím drží. Dvojnásobná wimbledonská šampionka zahájila své letošní působení na pařížské antuce vítězstvím 6-3 7-5 nad domácí Océane Dodinovou.

Kvitová byla v úvodní sadě pod zataženou střechou centrálního dvorce Philippa Chatriera naprosto nekompromisní, když trefila 12 vítězných úderů oproti pouhým čtyřem nevynuceným chybám a na vlastním podání Dodinové povolila jen dva fiftýny.

Do druhého setu vstoupila brejkem, ale soupeřka se nenechala rozhodit, skóre otočila a ve zbytku setu hrála svůj nejlepší tenis. Kvitová přesto do rozhodující sady nemusela. Za stavu 4-4 měla brejkbol, ovšem ten nevyužila a musela dotahovat nebezpečné skóre. Zvládla to však čistou hrou, v následujícím gamu už servis Francouzky prolomila, premiérový souboj s Dodinovou suverénně dopodávala a po 77 minutách využila hned první mečbol.

"Bylo to těžké. Hrála hodně agresivně, ploché údery. Ve druhém setu se do toho pustila ještě odvážněji a na konci to bylo obtížné," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu s Fabricem Santorem. "Všechny zdravím domů v Česku, vím, že je státní svátek, a doufám, že jsem to všem zpříjemnila. Díky za podporu," řekla v češtině.

Maximem Kvitové na antukovém grandslamu, který loni vynechala, je semifinále z roku 2012. Od té doby se jí ale v Paříži nedaří, při posledních šesti startech jen jednou postoupila do druhého týdne (osmifinále 2015). Další soupeřkou nasazené sedmičky bude Jasmine Paoliniová, s níž se utká poprvé. Italská antukářka si poradila 6-4 6-3 s Aljonou Bolšovovou.

Kateřina Siniaková před týdnem na poslední generálce ve Štrasburku poprvé v sezoně v hlavních soutěžích porazila dvě soupeřky po sobě a poprvé od loňského srpna postoupila do čtvrtfinále.

Na zlepšenou formu navázala na French Open, kde v úvodním kole po setech 7-6(5) 6-2 vyřadila Lauren Davisovou, jež prohrála již sedmý zápas v řadě, a připsala si první letošní grandslamovou výhru.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Hradce Králové sice v úvodním dějství, které měla možnost i dopodávat, třikrát neudržela náskok brejku, nicméně napínavou koncovku zvládla v tie-breaku. V následující sadě, v níž soupeřce povolila jen dvě hry, už byla v klíčových momentech jasně lepší hráčkou.

Siniaková, která si loni na French Open vyšlápla na tehdejší světovou jedničku Naomi Ósakaovou a zahrála si své jediné dosavadní grandslamové osmifinále, v dalším kole vyzve Anastasií Pavljučenkovovou, s níž prohrála všechny tři předchozí souboje. Její příští soupeřka v ruském derby přehrála 6-1 2-6 6-1 nasazenou Světlanu Kuzněcovovou.



Kristýna Plíšková se dnes představila poprvé od US Open, kde v prvním kole nedopodávala zápas proti Chorvatce Donně Vekičové. V Paříži ale žádné komplikace nepřipustila. Nerozehranost na antuce na sobě nenechala znát a Slovenku Viktórii Kužmovou, s níž je přihlášena do čtyřhry, smetla 6-1 6-2.

Osmadvacetiletá Plíšková je na Roland Garros desátý rok po sobě, ale až letos se dostala poprvé do druhého kola. Předtím čtyřikrát neprošla kvalifikací a pětkrát ztroskotala v prvním kole hlavní soutěže.

V dalším zápase se Plíšková utká se světovou patnáctkou a vítězkou French Open z roku 2016 Garbiñe Muguruzaovou. Španělská tenistka měla v prvním kole nečekané potíže, když Slovinku Tamaru Zidanšekovou zdolala až po třech hodinách boje 7-5 4-6 8-6, přestože ve třetím setu prohrávala 0-3 a za stavu 3-4 čelila brejkbolu.

Karolína Muchová měla na začátku roku velmi špatnou formu, ale po restartu sezony se herně zvedla a na US Open v osmifinále sebrala set pozdější finalistce Viktorii Azarenkové. Během souboje s rozjetou Běloruskou se však zranila a kvůli doléčení zdravotního problému nestihla žádnou z antukových generálek.

Na French Open tak přijela bez přípravy a bylo to hodně znát. Nasazená Češka ve svém prvním a zároveň nejspíše i posledním antukovém zápase sezony prohrála 2-6 4-6 s až 81. hráčkou světa Christinou McHaleovou, která při své desáté účasti v hlavní soutěži antukového grandslamu teprve podruhé přešla přes první kolo.

Muchová v úvodním dějství zaznamenala pouhé čtyři vítězné míče a hrozivých 17 nevynucených chyb a málem od Američanky schytala "kanára", když za stavu 0-5 odvracela setbol. Ve druhé sadě sice favorizovaná Češka hrála podstatně lépe, ale od stavu 4-2 prohrála čtyři hry v řadě.

Muchová po zápase přiznala, že se na kurtu necítila ve dobře. Kvůli zraněné noze z US Open na antuce nestihla moc tréninků a navíc poslední dva dny nebyla 've své kůži'. "Tělo je unavené, hlava bolí, ale nechci se na to vymlouvat. Dneska to nebyl můj den a počasí tomu moc nepřidalo. Přišlo mi, že to neletí," řekla Muchová.

Markéta Vondroušová se před Roland Garros rozehrála v Římě, kde odehrála pět zápasů a porážku jí připravila až v semifinále Karolína Plíšková. Na pařížské antuce ale selhala hned v prvním kole, v němž prohrála 1-6 2-6 s dva roky mladší Polkou Igou Šwiatekovou a neobhájí tak senzační výsledek z loňska, kdy dokráčela až do finále.

Jednadvacetiletá Češka měla ve Šwiatekové těžký los, ale nečekalo se, že v duelu dlouhém hodinu a tři minuty uhraje jen tři gamy. Sokolovská rodačka se nedostala do tempa, od začátku zaostávala a devatenáctiletá Polka, jež vyhrála na vítězné údery 22-7, diktovala tempo výměn.

"Podmínky nebyly ideální, ale soupeřka hrála velmi dobře. Nevím ani, co bych udělala v tom zápase lépe. Iga byla prostě lepší," řekla česká hráčka na video konferenci.

"Iga mi nenechala prostor, abych se do zápasu vůbec dostala. Většinu toho pozabíjela. Bylo to takové na jednu bránu. Hrála hrozně dobře a já jsem se spíš jen pořád bránila. Myslím, že jí to sedlo," dodala vyřazená Češka.

Vondroušová hrála na French Open počtvrté a úvodní utkání nezvládla podobně jako předloni. V žebříčku si světová devatenáctka výrazně nepohorší, vzhledem k dočasně upravenému systému kvůli pandemii koronaviru jí zůstanou body za loňské finále.

Ve druhém kole je tak zatím pět českých tenistek, už včera slavily vítězný start Barbora Strýcová a Barbora Krejčíková. Až v úterý do turnaje vstoupí jako poslední Češka druhá nasazená Karolína Plíšková proti Majar Šarífové z Egyptu.