Plíšková jede jako pila, na Australian Open prošla bez ztráty setu do druhého týdne

Karolína Plíšková o loňské australské léto kvůli zlomenině ruky přišla. Do sezony naskočila až v březnu, rok zakončila s nelichotivou bilancí 21-21, čtyřmi porážkami v řadě, jen se čtyřmi vítěznými sériemi a bez jediné finálové účasti. Bývalé světové jedničce se nedařilo ani v úvodních týdnech aktuální sezony, na obou generálkách v Adelaide skončila po jasných prohrách hned v prvním kole, a na druhém podniku dokonce musela poprvé od srpna 2014 do kvalifikace.

Na Australian Open ovšem využívá příznivého losu, už při osmém startu v řadě postoupila do třetího kola a bez ztráty jediného setu prošla do druhého hracího týdne letošního ročníku. Poslední obětí její zlepšené formy se stala Varvara Gračovová, která ani ve svém pátém utkání třetího kola na grandslamech neuhrála set.

Třicetiletá Češka je v Melbourne Parku jako vyměněná, hraje aktivně, soupeřky se snaží od prvního úderu dostat pod tlak, chodí si pro vítězné údery a hlavně skvěle servíruje. Ve třech zápasech zaváhala na podání dohromady jen dvakrát, v obou případech proti Julii Putincevové ve druhém kole. Rusku dokonce nepustila k jedinému brejkbolu a ani v jedné hře na servisu nemusela přes shodu.

Premiérový souboj s aktuálně 97. hráčkou světa možná rozhodla už v maratonském třetím gamu. V něm nedovolila Gračovové využít dva gameboly, sama proměnila čtvrtý brejkbol a ve zbytku utkání už v Rod Laver Areně dominovala. Druhou sadu odstartovala brejkem a celkově třetí a poslední se jí povedl za stavu 4-2. Na postup potřebovala jen hodinu a 17 minut.

Statistiky zápasu Plíšková - Gračovová

Classy, Karolina



The former World No.1 and two-time Grand Slam finalist is into the fourth round!@KaPliskova • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/yhzP7yvHj0