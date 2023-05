Plíšková poprvé po sedmi letech vypadla v 1. kole grandslamů, Vondroušová na French Open nezaváhala

Karolína Plíšková (31) poprvé od French Open 2016 nezvládla vstup do grandslamů, bývalá světová jednička ztroskotala letos v Paříži hned na své neoblíbené soupeřce a finalistce ročníku 2018 Sloane Stephensové (30). Dohrála i trápící se Linda Fruhvirtová (18). Suverénně naopak první kolo zvládla Markéta Vondroušová (23). V pondělí vstoupí do druhého majoru sezony ještě další čtyři Češi v čele s Petrou Kvitovou.

Karolína Plíšková měla na letošním Australian Open velmi příznivý los, ale stoprocentně ho nevyužila, když ve čtvrtfinále překvapivě prohrála s Magdou Linetteovou. Během probíhajícího antukového jara ji limitovalo zranění kolene a po čtvrtfinále ve Stuttgartu musela vynechat prestižní akci v Madridu a v Římě vypadla hned s Annou Bondárovou.

Na French Open jí naopak do prvního kola los přisoudil jednu z nejtěžších možných soupeřek, a sice finalistku ročníku 2018, grandslamovou šampionku a aktuální světovou třicítku Sloane Stephensovou. Plíšková potvrdila, že jí hra Američanky nesedí, zhoršila si s ní vzájemnou bilanci na 1:5 a poprvé přesně po sedmi letech nezvládla první kolo podniků velké čtyřky. Se stejnou protivnicí padla v tomto dějišti také předloni.

Statistiky zápasu Plíšková - Stephensová

Bývalá světová jednička měla v úvodní hře zápasu brejkbol, jenže ho nevyužila a na výsledkovou tabuli se zapsala až po sedmi odehraných gamech. Šanci na obrat měla, jenže za stavu 4:3 ve druhé sadě se vlastními chybami připravila o náskok brejku a urvat nedokázala ani jednu z následujících dvou her.

Stephensové, jež bude pokračovat v obhajobě loňského čtvrtfinále proti Varvaře Gračovové, nebo Dalmě Gálfiové, podlehla za hodinu a 25 minut.

Solid



2018 finalist, @sloanestephens is headed to the second round with a 6-0, 6-4 victory over Karolina Pliskova. #RolandGarros pic.twitter.com/NZftUcS9mr — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

Linda Fruhvirtová loni učinila obrovský skok žebříčkem a v indickém Čennaí senzačně slavila svůj premiérový triumf na nejvyšším okruhu. Jedna z nejtalentovanějších teenagerek následně na letošním Australian Open poprvé v kariéře postoupila do druhého týdne dospělých grandslamů a byla jediný set od čtvrtfinále.

Na další vítěznou sérii v letošním roce však zatím nedosáhla a v průběhu antukového jara už bylo její trápení alarmující. Po Madridu, kde si připsala svou první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu na klasické antuce, schytala výprask od Eleny-Gabriely Ruseové v Římě, v Rabatu prohrála s hráčkou třetí stovky Caglou Büyükakcayovou a na French Open ztroskotala hned na Rusce Anastasii Pavljučenkovové. Při loňském debutu na pařížské cihle musela hrát kvalifikaci a do hlavní fáze se ani nedostala.

Statistiky zápasu Fruhvirtová - Pavljučenkovová

V posledních měsících bojuje hlavně se servisem a problém stále nevyřešila. V pondělním utkání spáchala 11 dvojchyb a vlastní podání uhájila pouze dvakrát. V úvodní sadě ztratila prvních pět gamů, ve druhé úvodní čtyři a manko se vždy jen marně snažila zlikvidovat. Bývalá #11 Pavljučenkovová, která v Paříži startuje poprvé od předloňské finálové porážky s Barborou Krejčíkovou, se o postup mezi dvaatřicítku nejlepších utká s nasazenou krajankou Ljudmilou Samsonovovou.

Welcome back



In her first Roland-Garros match since the 2021 final run, @NastiaPav defeats teen Linda Fruhvirtova 6-2, 6-2. pic.twitter.com/wYSCmemBtC — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

Markéta Vondroušová se loni na podzim vrátila po půlroční pauze zaviněné zraněním a operací zápěstí, velmi rychle se rozehrála do formy a letos patří k těm stabilnějším hráčkám na nejvyšším okruhu.

Rodačka ze Sokolova zvládla na osmi z devíti letošních turnajů úvodní zápas. To zahrnuje i pondělní vystoupení na French Open, kde si před čtyřmi lety zahrála své největší finále v kariéře. V prvním kole na pařížské antuce si poradila s Alyciou Parksovou a Američance oplatila prosincovou porážku z francouzského Angers.

Former finalist Markéta Vondroušová gets a very comfortable first round win over Alycia Parks 6-4, 6-0. #RolandGarros #RG2023 pic.twitter.com/nd4eZ1lOTE — First Serve Tennis (@FirstServeTnnis) May 29, 2023

Favorizovaná Češka měla pomalejší vstup do utkání a soupeřku pustila do vedení 2:0. Po rebrejku však začala na kurtu dominovat a ve druhé sadě jí povolila pouhých pět fiftýnů a nadělila potupného kanára.

V letošní sezoně platí, že pokud Vondroušová porazila úvodní soupeřku na turnaji, tak zvládla i následující zápas. O potvrzení tohoto pravidla se popere s nasazenou devítkou a loňskou semifinalistkou Darjou Kasatkinovou. S Ruskou má vyrovnanou bilanci 2:2 a může jí vrátit šest let starou prohru z tohoto dějiště.

Statistiky zápasu Vondroušová - Parksová

Vstup do turnaje čeká v rámci pondělního programu ještě Petru Kvitovou, Kateřinu Siniakovou, Terezu Martincovou a Jiřího Lehečku. Ve druhém kole je z Čechů zatím jen Karolína Muchová, v neděli vypadli Sára Bejlek a Jiří Veselý.