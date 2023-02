Plíšková v Dubaji přežila bitvu s Kalininovou a zahraje si o první letošní semifinále

Karolína Plíšková se i s pomocí příznivého losu probojovala do čtvrtfinále Australian Open, ale na dalších čtyřech letošních akcích skončila nejpozději ve druhém kole a vždy na soupeřce figurující v Top 20. Na dvou turnajích dokonce absolvovala své první kvalifikační boje od srpna 2014.

Třicetiletá Češka se dalšího solidního výsledku dočkala až na první letošní "tisícovce" v Dubaji, kde snadno přehrála krajanku Markétu Vondroušovou i světovou sedmičku Marii Sakkariovou. Nejvíce práce měla v osmifinále s Anhelinou Kalininovou, postup si ovšem sama zkomplikovala a houževnatou Ukrajinku udolala až po téměř třech hodinách boje 7-5 6-7(6) 6-2.

Plíšková musela v úvodní i druhé sadě likvidovat dva brejkboly, sama si vypracovala vždy jednu šanci a obě proměnila. Za stavu 7-5 6-5, v nejméně vhodný moment, však navzdory dvěma mečbolům poprvé a naposledy v utkání zaváhala na servisu, set nakonec ztratila v tie-breaku a musela do rozhodujícího dějství. Nezdarem se ale bývalá světová jednička rozhodit nenechala a v závěrečném klání měla jasně navrch, ačkoli netrefila ani polovinu prvních podání.

Statistiky zápasu Plíšková - Kalininová

V Dubaji je finalistka ročníku 2015 ve čtvrtfinále celkově popáté a o první letošní semifinále zabojuje proti světové jedničce Ize Šwiatekové, nebo nasazené Rusce Ljudmile Samsonovové. Bude se jednat o její 26. kariérní čtvrtfinále na podnicích WTA 1000, čímž v historických tabulkách vyrovnala osmou Angelique Kerberovou.

