Plíšková v Dubaji zničila Sakkariovou a prolétla do osmifinále, Krejčíková odvrátila čtyři mečboly Kasatkinové

Karolína Plíšková vyjma čtvrtfinále na Australian Open (Magda Linetteová) skončila na dalších čtyřech letošních akcích nejpozději ve druhém kole a pokaždé na zástupkyni Top 20 pořadí. Navíc musela už dvakrát do kvalifikace, kterou naposledy absolvovala v srpnu 2014.

Třicetileté Češce se ale podařilo sérii šesti porážek s hráčkami nejlepší dvacítky přerušit. V Dubaji dnes zničila 6-1 6-2 Marii Sakkariovou, připsala si svůj první skalp Top 10 od US Open, kde porazila právě řeckou jedničku, a navázala na hladkou výhru nad krajankou Markétou Vondroušovou. Navíc je ve vzájemné bilanci s rodačkou z Atén opět ve vedení.

Plíšková od začátku dominovala, hrála agresivně a skvěle servírovala. Až do stavu 6-1 4-0 nedovolila Sakkariové, která hrála na posledních dvou podnicích v Linci a Dauhá semifinále a ze všech čtyř letošních akcí odjížděla minimálně se dvěma výhrami, ani jednou uhájit servis. Světová sedmička, jež v Dubaji ani při čtvrté návštěvě nevyhrála zápas hlavní soutěže, začala více vzdorovat až v koncovce utkání. Rodačka z Loun však žádné komplikace nepřipustila.

Statistiky zápasu Plíšková - Sakkariová

Bývalá světová jednička si v Dubaji zahrála v roce 2015 finále, ale od té doby dosáhla na svou teprve druhou vítěznou sérii v tomto dějišti. O páté čtvrtfinále na Dubai Duty Free Tennis Championships bude usilovat proti Anhelině Kalininové, s Ukrajinkou jediný dosavadní souboj zvládla.

Karolina Pliskova gets her 1st Top 10 win of the season (38th in her career) by crushing Maria Sakkari 6-1 6-2



She's in the WTA 1000 Dubai/Doha R3 for the 5th straight time



Sakkari, from her side, is 0-3 lifetime in Dubai's main draw matches pic.twitter.com/LHhCFsiklr