Postrach hráček TOP 10 znovu řádil. Filipínská hvězdička vyzve šampionku Ósakaovou

DNES, 08:30
Aktuality 5
WTA WASHINGTON - Alexandra Ealaová si i ve třetím zápase na probíhající pětistovce ve Washingtonu připsala velmi cenný skalp. Filipínská hvězdička znovu po pár týdnech vyzrála na členku TOP 10 žebříčku Elinu Svitolinovou a zkušenou Ukrajinku porazila 6:3, 6:4. O největší finále bude bojovat s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou.
Profily hráčů
Svitolina Elina
Eala Alexandra
Alexandra Ealaová slaví ve Washingtonu další cenný skalp (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Ealaová – Svitolinová 6:3, 6:4

Jednadvacetiletá Ealaová hraje bezpochyby ve Washingtonu jeden z nejlepších turnajů své zatím velmi krátké kariéry. V hlavním městě Spojených států sbírá jeden cenný skalp za druhým. Po obratu proti olympijské šampionce Qinwen Zheng nepovolila set obhájkyni titulu a další grandslamové finalistce Leylah Fernandezové ani člence TOP 10 Svitolinové.

Na Svitolinovou našla recept také před pár týdny na trávě v Berlíně a shodou okolností slavila vítězství po úplně stejném skóre 6:3, 6:4. Ačkoli trval zápas jen zhruba hodinu a půl, nabídl celkem 25 brejkbolových šancí. Ealaová byla v tomto ohledu úspěšnější a proměnila šest ze 16 možností na brejk. Sama servis ztratila třikrát.

Zatímco v úvodním dějství se filipínské hvězdičce podařilo potvrdit brejk až na třetí pokus a za stavu 4:3 odvrátila sérii tří brejkbolů, ve druhém setu musela dohánět nepříjemné manko 1:3, přičemž Svitolinová měla nejednu šanci dotáhnout utkání alespoň do rozhodující sady.

Ealaová zatím nemá na kontě ani jeden titul z nejvyššího okruhu. Přesto je postrachem hráček TOP 10 žebříčku a svou kariérní bilanci s takto vysoko postavenými tenistkami upravila na 8:4. Navíc s nimi vyhrála poslední čtyři souboje, když od začátku travnaté části sezony porazila dvakrát Svitolinovou a vyzrála i na Igu Šwiatekovou a Jelenu Rybakinovou.

Zatímco Ealaová teď září, Svitolinová se po čtvrtfinále na French Open a skvělé úvodní polovině sezony trápí. Ukrajinka už na třetím turnaji v řadě nezaznamenala víc než jedno vítězství.

Další velmi cenný skalp si může Ealaová připsat v sobotním semifinále, v němž vyzve v asijském derby bývalou světovou jedničku a majitelku čtyř grandslamových trofejí Ósakaovou. Vítězka bude v nedělním finále čelit Jessice Pegulaové, nebo Dianě Šnajderové. Ealaová bude usilovat o své druhé a zároveň největší finále na hlavní tour.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Washingtonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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pantera1
01.08.2026 08:39
teď je potřeba hvězdně přejít přes Módní ikonu dál .
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aape
01.08.2026 08:46
Mohl by to být hezký zápas, obě hrají koukatelný agresívní tenis
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pantera1
01.08.2026 09:18
Jj, určitě. Holky se budou snažit postup do finále urvat, takže se šetřit nebudou. Zato u těch chlapů je to teda výběr. Tipnu si finále Čedar s Frickem, ale klidně to může být Nakaši s Labilem .
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aape
01.08.2026 08:36
Saša jede šikovná holka
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com
01.08.2026 08:31
Alexandr Hemala smile
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