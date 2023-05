Postup do finále k 20. narozeninám. Alcaraze v Madridu dělí od nejcennější obhajoby poslední soupeř

Carlos Alcaraz loni v Madridu porazil Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče či Alexandera Zvereva, jako nejmladší v historii ATP Tour (od roku 1990) porazil tři hráče Top 5 během jednoho turnaje, stal se nejmladším šampionem a došel si pro svůj tehdy druhý titul z turnajů Masters 1000.

Letos do španělské metropole dorazil jako čerstvý šampion z Barcelony, kde poprvé v kariéře obhájil titul, a nyní může loňský scénář před domácími fanoušky zopakovat a poprvé obhájit titul i na turnaji Masters 1000.

V Madridu sice poprvé v sezoně prohrál úvodní set, ale dalších deset setů už vyhrál. V semifinále si v den 20. narozenin poradil v prvním vzájemném střetnutí se světovou dvacítkou Bornou Čoričem. Ve druhém setu sice nepotvrdil brejk na 2-1, ale hned vzápětí Chorvatovi znovu sebral servis a závěr měl již plně pod kontrolou. Po 99 minutách hry zvítězil 6-4 6-3. když nastřílel 24 winnerů a udělal 18 nevynucených chyb.

"Madrid je pro mě výjimečné místo. Mám na tyhle kurty nádherné vzpomínky, už když jsem tu hrál turnaj pro hráče do 12 let. A samozřejmě loňský ročník byl úžasný a moc pro mě znamená, že jsem se znovu dostal až do finále. Udělám maximum, abych titul obhájil a udělal radost všem Španělům," usmíval se krátce po postupu Alcaraz, jenž na domácí půdě neprohrál už 20 zápasů v řadě.

"Tenis tady v Madridu mě baví. Vždy se snažím udělat radost fanouškům i sám sobě. O tlaku vůbec nepřemýšlím, soustředím se jen na skvělou hru a dobrý výsledek. Užívám si tu každou vteřinu," dodal rodák z Murcii.

Druhý hráč světa Alcaraz, který kvůli různým zdravotním potížím přišel o začátek sezony včetně Australian Open a odhlásil se z dvou dalších původně naplánovaných turnajů, vylepšil svou skvělou letošní bilanci na 28-2, z toho 18-1 na antuce.

V případě úspěšné obhajoby se ve světovém žebříčku dotáhne pouhých 5 bodů za vedoucího Novaka Djokoviče a na dalším podniku v Římě by mu pak stačilo nastoupit k jednomu zápasu, aby se vrátil na post světové jedničky.

V celkově 13. finále bude usilovat o jubilejní 10. titul a už čtvrtý z podniků Masters, na kterých ve finále ještě neprohrál. V neděli bude favoritem proti vítězi večerního semifinále mezi Aslanem Karacevem a Janem-Lennardem Struffem, kteří na sebe v Madridu narazí už podruhé. Před 10 dny v kvalifikaci uspěl Karacev.