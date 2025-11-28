Příjemná statistika. Češky skončily v počtu titulů druhé, polepšili si i jejich krajané
Shodou okolností české tenistky znovu po roce vybojovaly napříč všemi disciplínami celkem devět titulů. Zatímco loni to stačilo na třetí místo za Spojenými státy a Čínou, letos patří našim hráčkám druhá příčka za USA (27 trofejí). Třetí skončily Italky (8).
Na čísle devět se nejvýrazněji podílela Kateřina Siniaková. A to triumfy ve čtyřhře žen na Australian Open, v Dubaji, Soulu a Wuhanu a také prvenstvím v mixu ve Wimbledonu. Do sbírky přispěly i Markéta Vondroušová (Berlín), Marie Bouzková (Livesport Prague Open, čtyřhra v Eastbourne) a Anna Sisková (čtyřhra v Kluži).
V této statistice v posledních letech dominují Spojené státy. České tenistky naposledy v tomto ohledu vládly v roce 2019, kdy posbíraly celkem 21 vavřínů. Tehdy byly nejúspěšnější se čtyřmi tituly Karolína Plíšková a Barbora Strýcová.
Dařilo se i českým tenistům a rovněž oni si oproti loňské sezoně polepšili. V předchozím roku zapsali tři triumfy a letos dosáhli na pět titulů. V úvodních třech měsících kralovali Jiří Lehečka (Brisbane), Tomáš Macháč (Acapulco) a Jakub Menšík (Miami). Dvakrát se na hlavní tour radovali deblisté Petr Nouza s Patrikem Riklem (Marrákeš a Kitzbühel).
Čechům patří v letošním žebříčku dělené sedmé místo. Pět titulů zaregistrovali také Chorvaté, Australané, Brazilci a Srbové. Lepší byli jen Italové (18), Britové (14), Američané (14), Španělé (13), Francouzi (11), Argentinci (8), Nizozemci (8) a Kanaďané (6).
Žebříček zemí (ženy)
1. USA (27)
2. Česko (9)
3. Itálie (8)
4. Kanada, Čína (7)
5. Austrálie, Maďarsko (6)
6. Belgie, Polsko, Kazachstán, Brazílie (5)
7. Nový Zéland (4)
8. Rumunsko, Lotyšsko, Francie, Indonésie, Ukrajina (3)
9. Nizozemsko, Švýcarsko, Německo, Španělsko, Tchaj-wan, Japonsko, Srbsko (2)
10. Egypt, Velká Británie, Slovensko, Kolumbie, Dánsko, Gruzie, Mexiko, Slovinsko (1)
Žebříček zemí (muži)
1. Itálie (18)
2. Velká Británie, USA (14)
3. Španělsko (13)
4. Francie (11)
5. Argentina, Nizozemsko (8)
6. Kanada (6)
7. Česko, Chorvatsko, Austrálie, Brazílie, Srbsko (5)
8. Finsko, Monako, Německo, Kazachstán, Rakousko (4)
9. Salvador, Portugalsko (3)
10. Norsko, Indie, Mexiko (2)
11. Dánsko, Řecko, Švédsko, Chile, Maďarsko, Kolumbie, Nový Zéland (1)
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře