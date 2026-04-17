Průšvih! Vondroušová porušila dopingová pravidla, hrozí jí stopka na čtyři roky

DNES, 15:19
Markéta Vondroušová (26) se už čtyři měsíce neobjevila na turnajích ženského tenisového okruhu WTA. Důvodem jsou přetrvávající problémy s operovaným ramenem. Česká tenistka ale zároveň čelí i vyšetřování kvůli porušení antidopingových pravidel.
Markéta Vondroušová řeší nepříjemný problém (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Vyhrála Wimbledon, má doma stříbro z olympijských her. Vondroušová je jednou z nejtalentovanějších hráček ženského tenisového okruhu. Jenže své umění už čtyři měsíce neukázala.

Naposledy se objevila na kurtu v Melbourne na prvním grandslamu sezony. Tam sice vyhrála duel prvního kola s Ljudmilou Samsonovovou, pak ale z turnaje odstoupila.

"Je mi opravdu líto, že jsem se musela odhlásit z Australian Open kvůli přetrvávajícím problémům s ramenem. Po všem, s čím jsem se potýkala, musím upřednostnit své zdraví, i když toto rozhodnutí nebylo snadné," sdělila tehdy ve svém prohlášení.

Pauza se natáhla už na čtyři měsíce, i když mezitím Vondroušová odehrála alespoň čtyřhru za národní tým na turnaji BJKC ve Švýcarsku.

Současně však Vondroušová prožívá jiné trable. Podle zdrojů iSportu u ní v prosinci loňského roku došlo na návštěvu dopingové komisařky, kterou však Vondroušová odmítla přijmout kvůli tomu, že přišla mimo nabídnutý časový prostor.

"Je pro mě velmi těžké o tom mluvit, ale chci být k vám upřímná ohledně svého duševního zdraví. K nedávnému incidentu s dopingovou kontrolou došlo, protože jsem se po měsících psychického a duševního stresu dostala na bod zhroucení. Dlouho jsem se potýkala se zraněním, neustálým tlakem a přetrvávajícími problémy se spánkem, které ve mně vyvolávaly pocit vyčerpanosti a křehkosti. Postupně mě to vyčerpávalo víc, než jsem si tehdy pravděpodobně uvědomovala," píše Vondroušová ve svém prohlášení na instagramu.

"Navíc roky nenávistných zpráv a výhrůžek ovlivnily to, jak bezpečně se cítím ve svém vlastním prostoru. Když mi někdo pozdě v noci zazvonil u dveří, aniž by se řádně představil nebo dodržel protokol, reagovala jsem jako člověk, který se cítí vyděšený. V tu chvíli mi šlo o pocit bezpečí, ne o to, abych se něčemu vyhýbala," vysvětluje své chování.

Odborníci potvrdili, že jsem trpěla akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou. V tu chvíli mi strach zatemnil úsudek a já prostě nedokázala situaci racionálně zpracovat. Po tom, co se stalo Petře, nebereme cizí lidi u dveří na lehkou váhu," připomněla zranění jiné české wimbledonské vítězky Petry Kvitové v roce 2016.

Naposledy se Vondroušová odhlásila z turnaje ve francouzském Rouen a možná její pauza ještě nějaký čas potrvá, i když je přihlášena na turnaj do Madridu. "Snažím se pomalu najít cestu zpět – jak na kurtu, tak i mimo něj. Tenis byl vždycky můj svět, ale teď se také soustředím na uzdravení a co nejlepší zvládnutí této situace," přiblížila současný stav.

"Stále pracuji na tom, abych očistila své jméno, ale zároveň se o sebe musím starat. Děkuji svému příteli, rodině a všem, kteří při mně stáli – znamená to pro mě víc, než dokážu popsat. Prozatím si dávám trochu času na to, abych se nadechla a zotavila se," zakončila svou zpověď.

Komisaři chodí i mimo nabídnutý čas, říká šéf Českého Antidopingu

Podle informací Livesport Zpráv by se o její dopingový přestupek měl dostat k řešení soudu v průběhu června. Hrozí jí zastavení činnosti až na čtyři roky, což by také mohlo znamenat konec kariéry.

To, že se podobné akce dějí, připouští i ředitel Českého Antidopingu Martin Čížek: "Wada chce být efektivnější a jeden z těch současných trendů je testovat víc inteligentně a investigativně. Komisaři jsou vyzýváni, aby testovali mimo soutěže a byli na sportovce přísnější. 'Nachytejte je, choďte k nim domů,' nabádá vedení organizace a radí komisařům, ať chodí i mimo časy uvedených slotů, což zvyšuje efektivitu odhalení zakázaných látek," vyprávěl v podcastu Livesport Daily.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

Mantra
17.04.2026 16:06
nechci soudit, sám mám tetování (a vím jaký jsem magor ) - ale ta jasná, jak chováním, tak vizáží, sorry
Mantra
17.04.2026 16:01
to bude ten důvod odhlášky - rameno je v cajku. Hledejme pozitiva, i když to už vlastně taky nemusíme.
George_Renel
17.04.2026 15:56
Pakliže se komisařka neprokázala žádným průkazem, tak těžko soudit.
Mantra
17.04.2026 16:04
kecy, pustil bys někho do bytu? tohle jsou takové ty řeči post
PTP
17.04.2026 15:49
Jo to není jako když si Chorý omylem uplivne před kamerou.
Marduch
17.04.2026 15:43
https://www.idnes.cz/sport/tenis/vondrousova-nepodstoupila-dopingovou-kontrolu-hrozi-ji-az-ctyrlety-distanc.A260417_150753_tenis_pls
misa
17.04.2026 15:40
Dobrý právník ji z problémů dostane. Tenisté udávají každý den místo a hodinu, kdy jsou k dispozici a jindy podle mě můžou říct, že zvonek neslyšeli nebo něco jiného. Strach z cizích lidí v noci je dobrý důvod.
misa
17.04.2026 15:45
Není dobré trávit celý volný čas s mobilem v ruce. Čtení různých diskuzí, výhrůžek atd. vede k psychickým problémům a vyhoření. Lepší je např. lyžování :)
PTP
17.04.2026 15:50
Nebo bonzovat při čtyřhře.
misa
17.04.2026 16:05
Nudíš se?
PTP
17.04.2026 16:08
A ty?
aligo
17.04.2026 15:30
A je to tady pyžamo už nebude muset sundat, natož chodit za nějakým někam dolů
PTP
17.04.2026 15:30
Nějak se ten plán dopingových odhalení splnit musí
Kapitan_Teplak
17.04.2026 15:29
Asi už zase byla v pyžamu.
Serpens
17.04.2026 15:28
V podstatě konec kariéry, pokud ji obviní. A bohužel, nepatří do skupiny tenistů, pro které platí jiný metr.
aligo
17.04.2026 15:35
Tak, mohla by porodit, klidně dvakrát a za 4 roky se ve třiceti letech vrátit
chlebavevaju
17.04.2026 15:24
No řekneme si to upřímně, Vondroušová určitě není nejostřejší tužka v penálu.
Kapitan_Teplak
17.04.2026 15:30
Já bych to řekl i peprněji.
aligo
17.04.2026 15:30
Tak to se ví už dlouho
