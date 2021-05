První den na Masters v Římě bez překvapení. Vítězně začali nasazení Goffin i Carreño

David Goffin na posledním turnaji v Barceloně nedohrál zápas kvůli zranění třísel. Po necelých třech týdnech se však na kurty vrátil a na Masters 1000 v Římě nezaváhal. I když proti domácímu proti domácímu Salvatoremu Carusovi třikrát přišel o podání, využil 7 ze 14 brejkbolů a zvítězil 6-4 6-1.



"V prvním setu se mi nedařilo najít rytmus a ani na servisu to nebylo ideální. Ale postupem času se můj výkon lepšil a nakonec to bylo celkem solidní," komentoval 13. hráč světa Goffin.



Ve druhém kole se třicetiletý Belgičan střetne s Rusem Karenem Chačanovem, nebo Argentincem Federicem Delbonisem.



Z nasazených hráčů se dnes představil ještě Pablo Carreño a ani on nezaváhal. V souboji se Srbem Laslem Djerem sice ztratil první set, ale vývoj otočil a vyhrál 4-6 6-3 6-1.



Ve druhém kole španělský tenista, jenž v Římě vyhrál zápas poprvé od roku 2018, čeká na vítěze duelu mezi domácím Fabiem Fogninim a Japoncem Keiem Nišikorim.







V zahajovacím utkání uspěl kanadský mladík Félix Auger-Aliassime, který i díky 45 winnerům zdolal 6-3 6-7 6-4 Srba Filipa Krajinoviče a oplatil mu porážku z loňského ročníku. Ve druhém kole se utká s osmým nasazeným Argentincem Diegem Schwartzmanem (h2h 0-1).



Souboj dvou trápících se tenistů vyhrál Reilly Opelka. Více než dvoumetrový Američan porazil 6-1 7-5 Francouze Richarda Gasqueta a po třech měsících a sérii šesti porážek se dočkal vítězného zápasu. V dalším kole 23letý Opelka narazí na domácího teenagera Lorenza Musettiho, nebo Poláka Huberta Hurkacze.



Na poslední velké akcí před Roland Garros chybí ze světové špičky pouze Roger Federer, naopak po vynechání Madridu se vrací světová jednička a pětinásobný šampion Novak Djokovič. Devítinásobný vítěz podniku v italské metropoli Rafael Nadal se už ve čtvrtfinále může dočkat odvety proti Alexanderu Zverevovi, kterému teoreticky může oplatit páteční porážku z Madridu.

• ATP MASTERS 1000 ŘÍM •

Itálie, antuka, 1.835.000 eur

nedělní výsledky (09. 05. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Carreňo (11-Šp.) - Djere (Srb.) 4-6 6-3 6-1 Goffin (12-Belg.) - Caruso (It.) 6-4 6-1 Opelka (USA) - Gasquet (Fr.) 6-1 7-5 Auger-Aliassime (Kan.) - Krajinovič (Srb.) 6-3 6-7(5) 6-4