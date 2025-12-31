Půjde Nosková do TOP 10? Česká jednička patří mezi největší naděje na průlom mezi elitu
V rámci posledního tenisového roku se radovaly z debutu v TOP 10 světového pořadí Amanda Anisimovová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. V sezoně 2026 bychom se mohli dočkat další debutantky v nejvyšším patře žebříčku a mezi největší naděje se podle webu Tennis365 řadí česká jednička Nosková.
Linda Nosková
Momentální ranking: 13
Nejvyšší ranking: 13
Nosková má za sebou bezpochyby nejlepší sezonu kariéry, přestože nedokázala přidat žádný titul a zatím triumfovala jen loni v Mexiku. Na druhou stranu byla třikrát ve finále. Do závěrečného kola se podívala na Livesport Prague Open, v Tokiu a hlavně na tisícovce v Pekingu, kde hrála své největší finále v kariéře.
Právě po vystoupení v čínském hlavním městě debutovala v TOP 20 žebříčku a stala se českou jedničkou. Dalším krokem by měl být premiérový posun do elitní desítky. Ten by se jí klidně mohl podařit už v lednu v Austrálii, kde hraje ráda, ale letos napříč třemi turnaji vyhrála dohromady jen jeden zápas.
Clara Tausonová
Momentální ranking: 12
Nejvyšší ranking: 12
Tausonová patří mezi největší mladé talenty už roky, ale i kvůli častým zdravotním problémům ukazovala stabilněji svůj nejlepší tenis až letos, kdy se vyšplhala na 12. příčku. Také ona si na jedné z tisícovek zahrála své největší finále. A to v únoru v Dubaji.
S útokem na debut v TOP 10 žebříčku to bude mít v úvodu nové sezony mnohem těžší než Nosková. Obhajuje totiž body za triumf v Aucklandu a nedlouho poté hrála zmíněné finále na WTA 1000 ve Spojených arabských emirátech. Navíc bude obhajovat body za třetí kolo Australian Open a semifinále v Linci.
Ljudmila Samsonovová
Momentální ranking: 17
Nejvyšší ranking: 12
Samsonovová působí na nejvyšším ženském okruhu už několik let a se svým nejlepším tenisem je schopná porazit kohokoli na tour. Jejím největším problémem je stabilita výkonů, nicméně oproti loňsku si polepšila a poslední sezonu zakončila na 17. pozici.
Ve Wimbledonu hrála své první grandslamové čtvrtfinále, do druhého týdne se podívala i na French Open a dále uhrála finále ve Štrasburku. Ruská tenistka až do března skoro nic neobhajuje. Jediným výraznějším výsledkem je lednové semifinále v Adelaide.
Victoria Mboková
Momentální ranking: 18
Nejvyšší ranking: 18
Mboková je bezpochyby nejvýraznější mladou kometou poslední sezony. V úvodních měsících sbírala úspěchy na nejnižším okruhu ITF a figurovala mimo TOP 300 žebříčku a teď je světovou osmnáctkou. Kanadská hvězdička se velmi rychle prosadila i na nejvyšší úrovni. Jejím největším úspěchem je jednoznačně šokující triumf na tisícovce v Kanadě.
Ve finále v domácí metropoli porazila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou a na další titul zas tak dlouho nečekala. Slavila ho na konci sezony v Hongkongu. V úvodní polovině dalšího roku bude obhajovat hlavně body za letošní jízdu na turnajích ITF. Pokud bude pokračovat v progresu, mohla by se vyšplhat až do TOP 10.
Diana Šnajderová
Momentální ranking: 21
Nejvyšší ranking: 11
Šnajderová měla fantastickou sezonu 2024 a očekávalo se, že v letošním roce na úspěchy naváže. To se však ruské hráčce moc nepovedlo a teď se nachází mimo TOP 20 pořadí, přestože už byla jednu příčku od debutu v elitní desítce.
Ačkoli se na nejvyšším okruhu pohybuje jen tři roky, má na kontě už pět triumfů na turnajích WTA. O jejím talentu a potenciálu tak nelze pochybovat. Až do poloviny dubna toho moc neobhajuje, takže má velkou šanci vylepšit své žebříčkové maximum.
Žebříček WTA okolo 10. místa
10. Jekatěrina Alexandrovová 3 375 bodů
11. Belinda Bencicová 3 119 bodů
* 12. Clara Tausonová 2 770 bodů
* 13. Linda Nosková 2 641 bodů
14. Elina Svitolinová 2 606 bodů
15. Emma Navarrová 2 515 bodů
16. Naomi Ósakaová 2 487 bodů
* 17. Ljudmila Samsonovová 2 209 bodů
* 18. Victoria Mboková 2 157 bodů
19. Karolína Muchová 1 996 bodů
* 20. Elise Mertensová 1 969 bodů
* 21. Diana Šnajderová 1 866 bodů
* hráčky, které nikdy nefigurovaly v TOP 10 žebříčku
