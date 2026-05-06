Řím: Rozjetá Plíšková nastoupí jako favoritka. Bývalou šampionku čeká španělská výzva

DNES, 06:00
Celkem pět českých tenistů vstoupí v rámci středečního programu do hlavní soutěže prestižní tisícovky v italském Římě. Karolína Plíšková, zraněná Kateřina Siniaková a Sára Bejlek, která vyzve zkušenou veteránku s nepříjemným stylem, budou plnit roli favoritek. Dalším nadějím Tereze Valentové a Vítovi Kopřivovi naopak hrozí konec.
Karolína Plíšková bude plnit roli favoritky (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 6. 5.

Češi v akci
Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.) | Court 13 (11:00 SELČ)
Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.) | Court 1 (12:30 SELČ)
Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.) | Court 1 (14:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.) | Court 2 (14:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.) | SuperTennis Arena (17:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Šance pro Plíškovou, Siniakovou a Bejlek

Karolína Plíšková antukové kurty moc nemusí, hlavně ty pomalejší. V Římě se jí ale z nějakého důvodu v minulosti dařilo náramně. Třetinu z devíti startů dotáhla až do finále a v roce 2019 přebírala trofej pro šampionku. Navíc letos dorazila do italského hlavního města ve výborné formě. V posledních týdnech potvrzovala, že se jí návrat po velmi dlouhé zdravotní pauze vyplatil a na antuce zaznamenala čtvrtfinále v Linci i na tisícovce v Madridu. Její soupeřkou bude Jessica Bouzasová. Španělka prožívá naopak velmi mizernou sezonu, což potvrzuje i zápasová bilance 5:11. Nedaří se jí ani na antuce a na žádném letošním turnaji nevyhrála více než jeden zápas. Plíšková tak bude v premiérovém vzájemném souboji favoritkou na postup. Bouzasová ale nemusí být pro bývalou světovou jedničku soupeřkou, která jí bude sedět.

Více informací

 

Kateřina Siniaková na sebe v posledních týdnech upozorňovala hlavně ve své královské disciplíně. Ve čtyřhře se totiž vrátila na post světové jedničky a hlavně po boku Taylor Townsendové vyhrála už 15 zápasů v řadě, což zahrnuje tři triumfy na úrovni Masters. V singlu tak úspěšná není, nicméně od začátku března zapsala velmi solidní osmifinále v Indian Wells a třetí kolo v Madridu. V Římě se jí nikdy nedařilo a jejím maximem je druhé kolo. Letos má jedinečnou příležitost ho vyrovnat, protože v prvním kole nastoupí proti Lois Boissonové. Francouzka zakončila loňskou životní sezonu už na konci září a letos kvůli zranění odehrála jen jeden duel. A to v Madridu, kde schytala výprask od Peyton Stearnsové. Siniaková bude jasnou favoritkou, ale senzační semifinalistku loňského French Open by rozhodně neměla podcenit. Obzvláště na antuce. Češka navíc není stoprocentně fit a má potíže s levou nohou.

Více informací

 

Sára Bejlek se poprvé v kariéře představí v hlavní soutěži římského Masters. Češka bude favoritkou na postup, ale rozhodně ji nečeká snadná výzva. Narazí totiž na extrémně zkušenou veteránku Lauru Siegemundovou, která dokáže svou hrou i vystupováním otrávit nejednu soupeřku na okruhu. Letos má Němka sice negativní bilanci, ale na poslední akci v Madridu trápila Jasmine Paoliniovou a právě na antuce je obvykle nejvíce nebezpečná. Antuka je ovšem nejoblíbenějším povrchem i pro Češku. Senzační šampionka únorové pětistovky v Abú Zabí však neprožívá ideální antukové jaro. V posledních týdnech hodně laborovala se zdravotními problémy a na nejpomalejším povrchu zatím hrála pouze na netypické zelené drti v Charlestonu, kde zapsala bilanci 1:1. Hodně bude záležet na zdravotním stavu Bejlek, nicméně i v případě stoprocentní kondice ji s největší pravděpodobností čeká náročný duel.

Více informací

Valentové a Kopřivovi hrozí konec

Tereza Valentová absolvuje po průlomovém loňském roce svou první kompletní sezonu na hlavním okruhu a zatím se jí příliš nedaří. Navíc měla v Římě docela smůlu na los a svůj debut na této akci, kterou měla původně kvůli maturitní zkoušce vynechat, začne proti Julii Putincevové. Proti ruské rodačce reprezentující Kazachstán bude stejně jako před dvěma týdny v Madridu, kde padla po třísetové bitvě, mírnou favoritkou. Před cestou do italské metropole působila na menším podniku WTA 125 ve Francii, kde rozhodně nepředvedla ideální výkonnost a prohrála finále. Rovněž Putincevová na tom není letos nejlépe, ale má obrovské zkušenosti a v Římě byla dvakrát minimálně v osmifinále. Vzhledem ke zmíněnému by nebylo žádným velkým překvapením, pokud by česká teenagerka se zkušenou soupeřkou opět prohrála.

Více informací

 

Vít Kopřiva loni konečně po letech úsilí prorazil do elitní stovky žebříčku a už nějakou dobu se pohybuje výhradně na nejvyšší tour. A rozhodně si vede výborně, protože dál vylepšuje své žebříčkové maximum a sbírá skvělé výsledky. Zejména na oblíbené antuce. V posledních týdnech má pravděpodobně životní formu, jež zahrnuje čtvrtfinále v Mnichově a první osmifinále na Masters, na které dosáhl v Madridu i díky skalpu Andreje Rubljova. Přesto nebude v prvním kole v Římě favoritem a hrozí mu, že neobhájí body za loňské třetí kolo. Čeká ho totiž souboj s nevyzpytatelným Fábiánem Marozsánem. Maďarský tenista je i letos velmi nevyrovnaným hráčem, takže se nedá predikovat, jak moc kvalitní výkon v daný den předvede. Kopřiva tak rozhodně nemusí být bez šance. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2, nicméně Kopřiva vyhrál úvodní dva souboje před mnoha lety na okruhu ITF.

Více informací

Středeční program

CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Stefaniniová (It.) – Ostapenková (Lot.)
2. Hurkacz (Pol.) – Hanfmann (Něm.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Arnaldi (It.) – Munar (Šp.)
4. Cocciarettová (It.) – Krausová (Rak.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Ciná (It.) – Blockx (Belg.) / nejdříve ve 20:30 SELČ


BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Brooksby (USA) – Báez (Arg.)
2. Pigatová (It.) – Grantová (It.)
3. Taggerová (Rak.) – Sakkariová (Řec.) / nejdříve ve 14:00 SELČ
4. Carreňo (Šp.) – Tabilo (Chile)
5. Basilettiová (It.) – Tomljanovicová (Austr.)


SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Zhizhen Zhang (Čína) – Altmaier (Něm.)
2. Golubicová (Švýc.) – Urgesiová (It.)
3. Townsendová (USA) – Brancacciová (It.)
4. De Jong (Niz.) – Borges (Portug.)
5. Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.)


COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.)


COURT 1 (od 11:00 SELČ)
1. Džumhur (Bosna) – Mannarino (Fr.)
2. Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.)
3. Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.)


COURT 2 (od 11:00 SELČ)
1. P. Udvardyová (Maď.) – Kornějevová (-)
2. Ugo Carabelli (Arg.) – Ševčenko (Kaz.)
3. T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aape
06.05.2026 17:38
Tak nakonec Tereza, které "hrozil konec", v pohodě postoupila gratulace
A ta, které nehrozilo vůbec nic, vypadla
Reagovat
Sinetlive13
06.05.2026 17:37
Bylo by dobré se občas podívat na to co jsem napsal, pane novináři a omluvit se za mylné predikce: Konec Valentové ani Kopřivy se nekonal. Oba své soupeře vyprovodili z kurtu ve dvou setech. Strašíte čtenáře podobně jako politici.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 17:42
Je to preview, tedy predikce, že by mohli tito dva skončit. Nikdo nikoho nestraší a jestli se necháte strašit tenisovým preview, tak je něco hodně špatně. Já jsem jedině rád, že oba postoupili

A omlouvat se za něco takového už je hodně mimo. Asi bych se měl omluvit i za to, že se věřilo Sáře Bejlek na vítězství a prohrála To je prostě sport a preview vychází z nějakých papírových předpokladů. Nikdo předem stoprocentně neví, jak to dopadne.
Reagovat
Mony
06.05.2026 17:33
Maturita nebo 25000euro +35bodů?
Asi si věří Terka v obojí
Reagovat
Mac
06.05.2026 16:41
putinka obchazi pri pauze sit jak serenka...
Reagovat
Mony
06.05.2026 16:36
Že má Sára strašná první kola ,to víme, ale dneska neukázala vůbec nic ze silné hráčky . Snadno prohrávala Big pointy a dá se říct, že Laura si jí vodila
Reagovat
tenisman1233
06.05.2026 16:20
Tak nakonec Terka hraje,zatím je vidět,že na tom oraništi hraje poprvé.
Ale i tak se mi zdá trochu uvolněnější.
Tím,že s putincevou hrála i před 2 týdny,tak to není pro ní nic nového .Bude to hodné o ní.
Reagovat
tommr
06.05.2026 15:30
Sára pracně vydřela vyrovnání na 4:4 aby pak následující dvě hry a tím i celej set soupeřce odevzdala úplně zadarmo ...
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 15:39
Hrozi ji konec.
Reagovat
aape
06.05.2026 17:40
Ten hrozil jen Valentové, a jak to dopadlo
Reagovat
tommr
06.05.2026 14:32
Fantastická Kateřina! Soupeřku která loni hrála SF na FO jasně přehrála ve dvou setech i když se potýká se zraněním ... smile
Reagovat
Mony
06.05.2026 14:36
Takže je to za pár týdnů hráčka 2.stovky
Reagovat
Mony
06.05.2026 14:29
Na těch fialových profilových fotkách vypadají Sára i Tereza jako nádherné holky
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 15:18
Ty profilové foto jsou všechny proceděné skrz Photoshop a více či méně se liší od reality.
Reagovat
aape
06.05.2026 17:41
To souhlasí
Reagovat
Vlk-v-trave
06.05.2026 14:25
Zranena a jednohoha Katerina opravdu potvrdila nejen roli favoritky, ale vyhra v suchem... neuveritelne...

Souperka nebyla schopna neco poradne vymyslet... obcas zkusila i drop, ale se ji take casto nepovedl, ani prohozy... vesmes jeji hra byla privetiva, aby se to dalo zvladnout, ale vubec bych tim nesnizoval neskutecny vykon Kateriny... ;-))
Reagovat
tommr
06.05.2026 14:30
myslím že Katka dokonce většinu těch DS doběhla a ještě z nich zahrála winnery ...
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 14:23
Vite, co je na tom vsem nejhorsi? Ze hrozi konec nejen Valentove, ale i jeji souperce. To az si Jirasek uvedomi, tam ho trefi slak.
Reagovat
Mony
06.05.2026 14:22
Katka ala"Meresjev" dopajdala k vítězství! Co tomuhle nadpisu říkáš Ondro?
Reagovat
Mantra
06.05.2026 13:52
je to vlastně práce poloamaterská "práce/zábava", jistě zabere nějaký čas, znalosti, zápal atd. Nic víc to nebude. Ovšem opravdu nejde asi vymýšlet nic ultra chytlavého - ne tak aby to přilákalo další zoufalce, jako jsme my - co hledáme jednoduchý komorní oldschool web.
Počet článků - v poslední době extremní - je asi na základě nějakých dohod a smluv a snaha přilákat víc lidí - v podstatě je to hlava 22 - nejde to splnit.
Tenis není neomezený, doporučil bych tedy jít po bulváru z tenisu - tam se dá asi vyhrát i s těmi titulky. Co se týče samotných zápasů, tam to nepujde. Ono psát někde z postele a dokola vymýšlet jak to napsat, když to je stejný...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 13:55
Mantro, já tě mám rád, ale někdy tolik nevymýšlej
Reagovat
Vlk-v-trave
06.05.2026 13:38
Jednonoha Katerina "vyucuje" v prvnim kole zmatenou souperku... Jsem dlouho nevidel...
Nejtezsi to ma Katerina - jak musi jit hodne do pohybu, aby zahrala v nem uder... jedina sance je, ze nebude kazit mice, kde moc do toho pohybu nemusi... aby neztracela tolik fiftynu... pochopitelne pod podminkou, ze souperka dla bude privetiva s hrou casto na stred s celkem optimalni delkou uderu... jako je to hratelne :-)

#KatkaLegenda
Reagovat
tommr
06.05.2026 13:55
škoda toho neproměněnýho brejkbolu v první hře druhýho setu. Katka mohla mít vystaráno ...
Reagovat
Vlk-v-trave
06.05.2026 14:03
No to si nemyslim... ale samozrejme psychologicky by to pro ni bylo lepsi... hlavne v tomhle stavu...
Reagovat
tommr
06.05.2026 14:27
Katka to nakonec zvládla i tak ... smile
Reagovat
lana
06.05.2026 14:30
A bylo na ní vidět nějaký omezení, nebo to jen měla ovázaný?
Reagovat
tommr
06.05.2026 14:34
ze začátku zápasu se mi zdálo že jí to dost omezuje ale v závěru už zase běhala jako srnka. Takže fakt nevím jak na tom je ...
Reagovat
Vlk-v-trave
06.05.2026 14:10
Tak uz se nam to splnilo... ;-)
Reagovat
Diabolique
06.05.2026 13:30
Nehadejte se tady. Proste Tenisportalu hrozi konec tak podle toho musi delat titulky.
Reagovat
baba
06.05.2026 13:15
Teda koukám na Kačku a nechápu.To chce opravdu hrát s tou nohou?
Reagovat
tommr
06.05.2026 13:15
Katka na kurtu ale ta noha nevypadá dobře. Nepřekvapilo by mě kdyby zápas skrečovala ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 13:21
hlavně aby uhrála nějaké kolo v deblu, když už tam je. Škoda, že se na Řím nevybodla úplně.
Reagovat
tommr
06.05.2026 13:38
aby to mělo pro Katku nějakej smysl tak musí v singlu vyhrát aspoň jeden zápas a v deblu musí dojít minimálně do semifinále ...
Reagovat
lana
06.05.2026 13:58
Tak v deblu jde teď spíš o to, aby TT nehrála bez ní, jinak asi nemusí nic
Reagovat
tommr
06.05.2026 14:26
máš pravdu už samotný nastoupení do debla s TT jí pojistí první místo. Pokud si ale chce k tomu navíc připsat nějaký body do žebříčku tak musí dojít minimálně do semifinále ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 15:41
hmm, to je ještě dost dřiny, kterou by si mohla schovat na RG...
Reagovat
tommr
06.05.2026 15:54
titul z Říma by se ale hodil. Tuhle trofej ještě Katka nemá ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 16:40
to jo, ale aby se pak na to RG vůbec doplazila
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 12:33
Ondreji Jirasku, mas slavne jmeno, a cimz se poji nejaka odpovednost. Nedelej ostudu svemu jmenovci.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 12:37
Svému praprapra strejdovi bych ostudu určitě nedělal
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 12:52
Sebevědomí ti nechybí, Ondřeji, to je dobře. Otázka je, jestli není trochu uměle vytvořené. Hele a víš, že je riziko, že
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 12:52
riziko, že skončiš? :D
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 12:53
To samozřejmě. Vždyť přece každému hrozí konec. To je nejčastější argument, tak já si ho s dovolením půjčím
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 12:54
No jejej, i mně, Ondřeji...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 12:54
Všem bez výjimky
Reagovat
Kreuz
06.05.2026 12:57
kde si muzeme precist neco od tebe, pro srovnani elitniho novinarstvi s bulvarem ?
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 17:14
www.kreuzjeklaun.cz
Reagovat
Mantra
06.05.2026 13:39
tak to je pi čovina
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 12:29
Vítkovi gratulace k parádní výhře s performance rate 8,1
Měl i skvělou kulisu, hlasité fanoušky.
Moc pěkné! S Cirkusákem to bude drama, ale snad bude Vítek pokračovat ve svých skvělých výkonech.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 12:30
Víťa má výbornou formu, naštěstí Marozsán byl skoro celý zápas mimo. Ale i kdyby ne, tak by měl s Vítkem velký problémy
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 12:26
Vítek perfektne
Keď nie je unavený z množstva zápasov hraných po sebe, je veľmi spoľahlivý.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 12:30
letos opravdu velmi mile překvapuje.
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 12:35
veľmi sa mi páčil jeho zápas s Rublevom v Madride
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 12:37
Ten byl parádní, asi jeho nejlepší zápas v kariéře. Alex jenom rozhazoval rukama a kroutil hlavou.
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 12:39
veru, bola to absolútna dominancia
Reagovat
alcaraz.dva
06.05.2026 13:20
Alex? Kdo to je?
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 15:26
Alexej Rubljev
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 15:27
Hups..
Andrej. Chybka se vloudila..
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 12:44
smile
Reagovat
The_Punisher
06.05.2026 12:42
Souhlasim :)
Reagovat
Vlk-v-trave
06.05.2026 11:44
Kam zmizela nase otravna veteranka? Jsem zachytil rano a hned jsem vedel o koho jde:-)) Sice jsem si nevsiml jestli to bylo v uvozovkach, nebot by se to jaksi sluselo, ale jinak to bylo super.

Ikdyz neni pravda, ze by se prsila, ze je otravna, ale prsi se ze ma nekonvecni styl, ktery je pro fans a souperky otravny, vcetne svych ritualu... ale hlavne prohlasuje, ze je proste stara baba...
Takze by se dalo pekne napsat... Saru ceka nekonvecni stara baba, :-) Nebo Stara baba s nekonvecnim stylem....I to by se sluselo dat do uvozovek - jako vypoved samotne hracky...
Ta stara baba by byla vlastne pravdivejsi, ale myslim, ze tohle, tohle, tohle by tu uz nikdo z moralistu neprezil :-D
Na svuj zpusob je pravdiva i ta otravana, nebot pro nas a souperky je otravna, ona to vi, my to vime, tak na co ta schovka? A kdo to nevi, tak se dovi..;-))

Kazdopadne jsem hodne zklamany...
Jak utopit Dr. Jiraska, aneb konec nezavisleho novinare na TP
Das ist das Ende...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:46
No jo, tady jsem ustoupil. JSEM SRAB
Reagovat
pantera1
06.05.2026 11:50
Ondro jestli si ty titulky neprosadíš, jsi u mě mrtvý muž.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:52
Nekřič na mě! Vždyť neustupuju pořád.
Reagovat
pantera1
06.05.2026 11:53
Jako Heduš s Ludánkem .
Reagovat
Vlk-v-trave
06.05.2026 12:16
Delam si samozrejme trochu srandu, ty vlakna jsem ani poradne neprochazel... na to fakt nemam... ja si pockam, az budou ctenari nesouhlasit s necim, co je uvnitr clanku, popise zapasu... ze jako ten fh nebyl tak spatny, servis... styl, momentum a tak...;-)

A jestli jde o titulky?
Priste prosim Ondro ve versich, a haiku... jinak clanek ani neotevru... :-D
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 12:16
Já vim, že si děláš srandu :) Polepším se
Reagovat
Oin
06.05.2026 12:27
Všem hrozí konec
Však nejde-li o život
Otevři článek
Reagovat
tommr
06.05.2026 11:15
Siniaková - 50/50
Bejlek - 50/50
Valentová - prohra
Plíšková - 50/50

Kopřiva - výhra
Reagovat
pantera1
06.05.2026 11:30
Vítek to má dobře rozehraný, teď ještě vydržet a dotáhnout k výhře, dnes už i s divákama .
Reagovat
tenisman1233
06.05.2026 11:41
Hlavně na returnu je dnes zatím maďar neškodný.
Reagovat
pantera1
06.05.2026 11:43
Vítek má pohodově první set, Maroško se zřejmě ještě neprobudil.
Reagovat
frenkie57
06.05.2026 12:29
Maroško muže v klidu pokračovat v ducání, 2x 6:3. Žahavka výborně. Gratulka.
Reagovat
Babolet
06.05.2026 10:32
Jak může být zraněná tenistka favoritkou?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 10:34
Jak vidíš, tak může. Nikdo neví, jak moc to je vážné. Snad bude moct hrát normálně. Na Instagram dávala něco v tom smyslu, že zvládla dorazit do Říma na jedné noze.
Reagovat
HankMoody
06.05.2026 10:29
Sám pracuju jako novinář a kdyby mi nějaký redaktor psal každý druhý článek se stejně znějícím titulkem, tak bych si našel jiného. :-)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 10:37
Ale jen přes 10 let a skoro 20 let přece :)

Můžeš mi tady vypsat ten každý druhý článek se stejně znějícím titulkem? Děkuju. Nebo myslíš ten souhrn dole, kde jsou titulky i ostatních redaktorů?

Za poslední měsíc zhruba 300+ článků, letos asi 1400+ článků... Opravdu má každý druhý stejně znějící titulek? Nebo zase používáš lživý argument?
Reagovat
Lion438
06.05.2026 10:52
Já bych rozlišoval lživý argument a hyperbolu. Tady jde zjevně o ten druhý případ. Kvantita očividně neznamená kvalitu a je jedno, jestli se točí dva nebo čtyři titulky pořád dokola. Když pořád někomu hrozí vypadnutí (což je v tenise opravdu šokující), není divu, že si sem tam nějaký ten čtenář rýpne :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 10:56
Chápu, ale to je ten problém. Pořád někomu hrozí konec. V tomto vlákně máš v % vyjádřeno, kolikrát se to letos stalo. Takže slovo "pořád" absolutně neodpovídá
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:00
Tak co je to za novinařinu cpát do titulku něco, co je jasný? Podstata tenisu je, že v každém zápase někomu hrozí konec? Co to má za význam? Chápu, že když někdo vysolí 10 článků denně, tak mu chybí kreativa a přestává používat mozek, ale je tohle vážně ta cesta? To už vážně nepotřebujeme redaktory, ale stačí AI. :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:07
Tohle je preview a očekává se nějaká predikce. Chápu, že čeští čtenáři na to nejsou zvyklí, protože tento typ článků žádný jiný tenisový portál nepřipravuje.

Pokud si chtěl poukázat na to, že přece každému v tenisovém zápase hrozí konec, tak je to pro mě naprosto nesmyslný argument.
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:21
Tak Plíšková je outsiderkou, Siniaková favoritkou, papírové předpoklady jsou na straně Češek... nic z toho nikomu nevadí, ale že někomu hrozí konec je prostě sémanticky zbytečný blábol, protože prohrát může opravdu každý :) Ale OK, z tvého argumentování chápu, že nejsi novinář, pochybuji že s nějakým novinářským vzdělání, protože tam by ti to do hlavy vtloukli :)) Beru to tak, že tenisportal je fanouškovský server a jeden z fanoušků to tu dostal za úkol plnit obsahem :) nelze očekávat žádnou štábní kulturu... jen by to pak měl někdo říct vysvětlit těm tenistům a tenistkám, když si dávají do stories, jak pitomej titulek tu zase někdo vymyslel :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:22
Aha, tak takhle to je. Tak to je asi zbytečný se dál bavit :)
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:24
No právě, proto to píšu. :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:25
A proč sem vlastně chodíš teda?
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:31
je tu přehlednější livescoring, pavouky turnajů, atd. než na samotném livesportu, plus projíždím právě tady diskuze, protože rád sleduju, co tenisová komunita řeší při sledování zápasů, co je zajímá, čeho si všimli, atd. :) Kdybyste měli diskuzi, tak chodím tam, bohužel musím rozkliknout článek, abych se dostal k nějaké komunitě fanoušků.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:33
Tak to mě mrzí. Ale život není vždycky růžový, tak snad to nebolí moc rozkliknout ten článek
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:36
Tak někdy přijde i zoufalý povzdech, ale naštěstí jsou i kvalitnější zpravodajské weby s tenisovým obsahem. Takže v pohodě.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:36
V pořádku, doporučuju chodit na ně
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:39
To jsem rád, že mi kvůli tomu nehrozí konec
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:40
Neboj, zítra máš v titulku první větu. Ještě mi pošli fotku, ať to máme komplet
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:43
Chápu, že tady necháváš ostatní čtenáře pomáhat ti s vymýšlením titulků, ale já se k tomu snižovat nebudu ;)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:47
To určitě nedělám, protože to bys nepřežil
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 10:51
Jen pro upřesnění, pokud se řídíš souhrnem níže, v němž uživatele zřejmě dráždí slovo "hrozí". To máme prosím 0,015% letošních článků. Jestli je to každý druhý, to už necháme na absolventech Matfyzu.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 10:55
Pokud si vyhledám v systému slovo "hrozí", je to letos 39 článků, tedy 0,028 %.

Pokud si vyhledám "hrozí" v souvislosti s koncem, je to 13 článků, tedy 0,009 %.

Opravdu je to každý druhý?
Reagovat
Lion438
06.05.2026 10:58
tak a teď vylistujte jen preview na každý den, jaké je to procento? Vzhledem k tomu, že preview se dělá každý den a máme za sebou čtyři měsíce sezony, je to už celkem slušné procento ne? :) Nebo potřebujete toho matfyzáka, aby vám to spočítal?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:15
Zápasové preview se každý den nedělá. Jen na velkých turnajích Masters a grandslamech. Takže to máme celkem 73 článků v této sezoně.

Slovo "hrozí" použito celkem 13krát (17,8 %), z toho 11krát v souvislosti s koncem (cca 15 %).

Pořád opravdu každý druhý?
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:28
Však jsem psal, že to od kolegy zjevně byla hyperbola, tedy nadsázka, pokud nerozumíš cizím slovům :) Takže třeba každý pátý text, i to mi přijde dost na to, jak nesmyslný to ve své podstatě je. Ale je to fuk, vy stejně svou strategii nezměníte, jedete na výtlak a ne na kvalitu. Zvlášť, pokud nakonec měníš titulky podle toho, co napíšou fanoušci v diskuzi :)) To opravdu kvalitní novinář nedělá. Respektive nepotřebuje dělat ;)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:29
Ok, díky za info. Já si s dovolením dál pojedu tu svoji nekvalitku
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:11
A tady 2,8 % a 0,9 %.
Reagovat
The_Punisher
06.05.2026 11:00
Ondro, nenech se prosím vyprovokovat. (-: Milí kolegové čtenáři a spoludiskutující mají asi rádi květnatou češtinu a bezbřehou fantazii - ale každému se prostě do chutě netrefíš. Prostě dělej titulky tak, jak to sám cítíš a místní pichlavé komentáře prosím ignoruj. Tenisové zážitky mají být zdrojem stresu (a zábavy, samozřejmě!), nikoliv místní komentáře.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:08
To je v pohodě, vždyť jenom diskutujeme :) Já budu používat dál titulky, jak píšeš :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:10
Samozřejmě jsem to zapomněl převést :D takže 1,5 % článků.
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:23
Dnes je 126. den v roce, 126 preview a z toho 39 je se slovem hrozí, vážně je to 1,5 procenta?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:24
Ty ale pleteš páté přes deváté. O kterých článcích mluvíš? Ty myslíš češi v akci? To je jediný denní článek na tomto portálu. A tam teda "hrozí" používám naprosto minimálně, většinou je to oznámení, kdo kde hraje.
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:34
to je ten problém, generujete tolik obsahu, aby se v tom prase vyznalo :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:36
Aha. Takže místo toho, abys napsal, že píšeš nesmysly, tak to obrátíš proti nám, že generujeme moc obsahu. To je super
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:37
Že generujete moc obsahu tu píšu od začátku. A nakonec jsme se k tomu procentu v previews dopracovali, každý pátý článek nám hrozí :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:39
A co z toho vyplývá? Dokážeš na to odpovědět? Pro tebe by to měla být hračka... přijít na ten důvod.
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:42
Najdi si můj komentář z času 11:28, tam už jsem na tohle odpovídal. ;) Netřeba to opakovat, ale chápu, že u tebe je opakování se úplně běžná záležitost
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:45
Já se tě ale ptám, proč si myslíš, že v každém pátém článku hrozí konec. Proč se to tady podle tvých slov "tak často" používá.

Nebo se mám řídit jenom tímhle? "Takže třeba každý pátý text, i to mi přijde dost na to, jak nesmyslný to ve své podstatě je. Ale je to fuk, vy stejně svou strategii nezměníte, jedete na výtlak a ne na kvalitu."

A opakování je matka moudrosti. To tě neučili?
Reagovat
Lion438
06.05.2026 11:52
Proč používáš v titulku něco, co je zjevné a nemá informační hodnotu, to víš jen ty sám, já pro to vysvětlení nemám, to bych se s tebou jinak nepouštěl do diskuze. Čekal jsem, že mi to objasníš ty. Spíš nechápu, proč se ve vašich textech neobjevuje víc vět "tenisový míček se odpaluje raketou", "balónek je kulatý", "hraje se na kurtu"... protože informačně je to velmi podobné jako tomu " tenistům hrozí v zápase konec".
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:53
A v tom se právě hrozně mýlíš. Evidentně vůbec nevíš, proč to používám. Takže tím diskusi končím, dokud třeba nepřijde někdo jiný, kdo najde vysvětlení
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 11:56
"Proč používáš v titulku něco, co je zjevné a nemá informační hodnotu"

Tohle je přesně to, co mi stačí, abych si potvrdil, co jsem si celou dobu myslel :)
Reagovat
Lion438
06.05.2026 12:09
No ty si zjevně myslíš, že to znamená, že Češka hraje proti favoritce, ale je to nesmysl a čeština má tolik možností, jak se tomu vyhnout a nebýt za blbce ;) Ale máš tady mraky fanoušků, kteří už to tady s tebou táhnou tolik let a plácají ti po zádech, jak jsi dobrej, že nemáš potřebu se nad tím zamýšlet. I proto se obávám, že nemá cenu chtít po Tenisportálu, aby nějak zvedl úroveň :) Protože ti co tady za něco autorsky stojí, zase nemají prostor psát tolik textů.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 12:14
No jo, urážky. To je tak všechno, co jsi tady zatím ukázal Ale zřejmě nemáš potřebu se nad tím zamýšlet. Ti fanoušci budou asi taky nějací blbci jako já
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 12:11
nerad ruším vaši velmi plodnou diskuzi, ale zajímalo by mě, když se tak biješ za kvalitnější titulky článků, které tě vlastně nezajímají, o co ti jde doopravdy. Zaujala mě poznámka o tenistce, co si nelichotivý titulek hodila na IG. Jsi příbuzný a proto tě to štve nebo je za tím jiná záhada?
Bylo by fajn do do toho vnést trochu světla.
Reagovat
Lion438
06.05.2026 12:20
Kdo ví, třeba jsem taky novinář, kterého štve, že pak všichni strkají novináře do jednoho pytle, přestože tu bídnou pověst způsobují ti, kteří ani novináři nejsou :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 12:21
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 12:42
děkuji za osvětlení, snad si tedy někde budu moci přečíst kvalitní novinářskou práci. Přesto mě ta urputná horlivost překvapila a celkem by mě zajímalo, kdo je ten kvalitní redaktor, co zde nedostává dostatek prostoru. Měl bych alespoň něco k porovnání. Kromě p. Jiráska tu vídám jen články p. Hájka a Novotného. Všiml jsem si tak ještě 2-3 jiných, ale ti tu mají články výjimečně. Nicméně, také patřím k těm, co věnují více pozornosti diskuzi.
Reagovat
Mantra
06.05.2026 10:13
já jsem ti to říkal Ondřeji - lidi nejsou blbí, prostě si sereš do hnízda... ale co už, aspoň si zablejem
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 10:26
Zas to nehroť
Reagovat
Mantra
06.05.2026 11:01
my blbí zůstaneme s tebou
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 09:22
Vždyť Laura to o sobě v podstatě sama řekla

https://www.tenisportal.cz/zpravy/veteranka-s-otravnym-stylem-je-senzaci-wimbledonu-nezajima-me-kdo-je-na-druhe-strane-49651/
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 09:25
"veteránka s otravným štýlom" je sémanticky niekde úplne inde ako "otravná veteránka"
to nie je len skrátenie pôvodného, to je úplne nový význam
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 09:31
Ok, změnil jsem.
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 09:43
inak ale naozaj ma to prinútilo pozrieť sa, kto že je tá otrava

keď sa na to pozriem čisto len z tejto perspektívy, pôvodný titulok svoju úlohu splnil

ale v širšom kontexte už generoval aj niečo ďalšie, negatívnejšie, ako záujem dozvedieť sa, o koho ide

neviem, ako je na tom tenisportal s návštevnosťou z Google Discoveru, ale tam veľakrát skórujú titulky, o ktorých sám Google vyhlasuje, že by mali byť iné

niekedy je veľmi ťažké nájsť tú správnu mieru medzi úderným titulkom a clickbaitom, samotné Google algoritmy v tom majú guľáš veľakrát
Reagovat
Kreuz
06.05.2026 09:38
nedelej z toho psychodrama, jean-paul
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 09:44
to naozaj nechcem
Reagovat
BorisCZ
06.05.2026 08:59
Řím: Šance Plíškové a zraněné Siniakové. Bejlek čeká otravná veteránka, Valentové hrozí konec

Madrid: Noskové a Menšíkovi hrozí konec, Plíšková má naopak jedinečnou šanci

Fruhvirtové hrozí konec, na Masters hrají i Bartůňková a další naděje

Monte Carlo: Macháčovi hrozí konec v prvním kole, od Lehečky se čeká povinná výhra

Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec. Hned po náročném programu má těžkou soupeřku

Indian Wells: Konec hrozí i Siniakové. Česká bojovnice má před sebou drsnou výzvu

Indian Wells: Menšíka čeká noční můra. Poslední mužské naději hrozí konec

Indian Wells: Vzácná možnost Siniakové, Kopřiva zkusí využít druhou šanci. Viďmanové hrozí konec

Lehečkovi hrozil nečekaný výbuch. V Dubaji se protrápil k výhře nad jasným outsiderem

Macháč se odhlásil z Dubaje. Životní úspěch nenapodobí a hrozí mu vypadnutí z TOP 50

Dubaj: Gauffové hrozí konec na filipínské hvězdičce, Svitolinová může ukončit pohádkovou jízdu

Dubaj: Krejčíkovou čeká ohromně těžká výzva, konec hrozí i Siniakové

Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede

Dauhá: Velká šance pro Plíškovou. Muchová jde na oblíbenou sokyni, Bouzkové hrozí konec

Obrovská smůla: Zranění Macháče přišlo v nejhorší chvíli a hrozí mu velký propad

Australian Open: Djokovič může rozbít sen, Šwiatekové hrozí konec na obávané rivalce

Australian Open: Fruhvirtové hrozí výprask od Valentové, Siniaková a spol. se pokusí o zázrak

Australian Open: Valentová na pozoru a krutý šlágr Macháče. Plíškové hrozí rychlý konec

Krutý los a těžká premiéra Strýcové. Češky pojedou do Švýcarska, hrozí účast Bencicové

Začíná Australian Open: Vondroušové hrozí krach v prvním kole, favorité nadělí výprask

Vondroušové hrozí, že přijde o další Australian Open. Opět se jí ozvala bolest
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 11:14
gratulujeme! Za vytrvalost jste byl přijat na pozici titulkáře, čekáme na schválení redakční radou. Zůstaňte s námi.
Reagovat
GaelM
06.05.2026 08:55
Proč "zraněná Siniaková" nastupuje do singla, pokud není 100% fit? První kolo debla bude nejspíš až v pátek, mohla si nechat delší čas na oddech. Stejně Řím nikdy nebyl "její" turnaj.
Reagovat
Mony
06.05.2026 09:05
Asi by podle pravidel nemohla..nemůže ani skrečovat
Reagovat
GaelM
06.05.2026 11:22
Njn to by se asi musela odhlásit před losem, ale na to měla času celkem dost...
Reagovat
bardunek666
06.05.2026 08:54
Titulek jak z bulvární šlichty... Opravdu nechápu, proč se tady z toho stávají nadpisy z Blesku.
Reagovat
Saulnier
06.05.2026 08:37
"Otravná veteránka" je taký level zahmlievania a expresívnosti, ktorý už aj mňa prinútil pozrieť sa, o koho ide
Reagovat
Ela-fon-isi
06.05.2026 08:15
,,Otravná veteránka"? To je na žalobu! Nesmím doma říct ani, že je někdo tlustej. S opovržením dcer se setkala i věta: ,,Your appearance is typical of India."
Reagovat
Kreuz
06.05.2026 08:20
v americe by vetsina zdejsich psala uz prispevky z vezenskych cel
Reagovat
pantera1
06.05.2026 08:39
Však oni na tu pokryteckou korektnost jednou šeredně dojedou .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 11:30
Ano, nalezení té správné zlaté střední cesty by by mělo být cílem všech institucí zabývajících se výchovou a vzděláváním, protože extrémní názory od sebe konzervativce a liberály neustále oddalují do extrémnějších pritipólů, což se možná hodí politikům, ale pro ostatní je to nebezpečný vývoj.
Reagovat
pantera1
06.05.2026 07:51
Studená Němka Sigemundka je hodně otravná . Sára to s ní nebude mít vůbec jednoduché. Podle titulku by to už měla veteránka zabalít a jít do důchodu, nikdo na ni není zvědavej
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 11:30
ano
Reagovat
pantera1
06.05.2026 11:34
Nezvykle skoupý na slovo .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 12:15
ne
Reagovat
gocii
06.05.2026 07:41
redakce opilá nebo už sází jen na ai?
Reagovat
GaelM
06.05.2026 08:40
spíš už jede naplno bulvár... podle množství komentářů k tématu X k titulku to zjevně zabírá
Reagovat
bardunek666
06.05.2026 08:55
Jojo, Jirásek to považuje za nějakou senzaci a kašle na nějakou úroveň.
Reagovat
Grape
06.05.2026 07:34
Otravnou veteránku? Tommr se začal podílet na psaní preview?
(nic ve zlém )
Reagovat
Tomas_Smid_fan
06.05.2026 12:17
s tímto označením souhlasím a titulwk považuji za odvážný krok správným směrem
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.05.2026 12:18
Ten by ale napsal něco ve smyslu "otravná slajzbába"? Ale nevím, jestli Lauru taky tak označil, vím, že Tatjanu Mariu určitě
Reagovat

