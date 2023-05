Roland Garros po 19 letech bez Nadala? Odpoledne se odhlásí a ukončí sezonu, píší španělská média

Šestatřicetiletý Španěl, který během kariéry získal rekordních 22 grandslamových titulů, má na Roland Garros z 18 startů impozantní bilanci 112 výher a jen tří porážek. Vloni získal na své oblíbené pařížské antuce trofej navzdory chronickým problémům s chodidlem.

Letos Nadala zdravotní problémy vyřadily hned v úvodu sezony. Na lednovém Australian Open si už ve druhém kole poranil levou kyčel a byť měla léčba trvat šest až osm týdnů, je mimo hru už čtyři měsíce.

A pauza zřejmě bude trvat ještě mnohem déle. Už minulý týden se na sociálních sítích objevilo, jak během tréninku stojí zklamaně opřený o zábradlí a po chvíli obklopený svým početným týmem předčasně odešel z kurtu. Tento týden sice znovu trénoval, ale dnes má podle španělských médií oznámit, že bude poprvé v kariéře chybět na startu French Open.

