Rozjetá Muchová i Nosková v Miami odstartovaly hladkými výhrami

Karolína Muchová v Miami musela po čtyřech letech do kvalifikace, ale dvoukolovým sítem suverénně proplula a dnes vstoupila drtivou výhrou i do hlavní soutěže. Švýcarku Jil Teichmannovou smetla za 58 minut hry 6-0 6-2 a vrátila jí porážku z finále domácího Livesport Prague Open 2019.



26letá Češka na předchozích dvou turnajích WTA 1000 v Dubaji a v Indian Wells postoupila vždy do čtvrtfinále a vyhrála 10 z 11 posledních zápasů. Na Floridě si o vyrovnání svého maxima z loňského ročníku zahraje s Číňankou Lin Zhu (h2h 0-0).



Linda Nosková před dvěma týdny v Indian Wells při premiéře na podniku WTA 1000 postoupila do třetího kola a dnes si odbyla vítězný debut na další prestižní akci v Miami. Italku Lucii Bronzettiovou porazila 6-3 6-4 a na čtvrtém z pěti letošních turnajů zvládla své úvodní vystoupení v hlavní soutěži.



18letá Nosková první set rozhodla brejkem za stavu 3-2, ve druhé sadě se poté ujala vedení 4-1. Náskok i přes ztrátu jednoho podání udržela, zápas 51. hráčka světa ukončila využitím třetího mečbolu.



Ve druhém kole Nosková narazí na o patnáct let starší Petru Kvitovou, která měla v prvním kole volný los. S dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou a aktuální českou jedničku na 12. místě žebříčku WTA se utká poprvé.



Prvním kole prošly zatím tři české tenistky, Muchová s Noskovou navázaly na včerejší úspěch Terezy Martincové. Dnes do hry zasáhne ještě Markéta Vondroušová, kterou čeká Němka Tatiana Mariaová. Nasazené kvarteto Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Marie Bouzková mělo v úvodním kole volný los.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

středeční výsledky (22. 03. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Muchová (ČR) - Teichmannová (Švýc.) 6-0 6-2 Nosková (ČR) - Bronzettiová (It.) 6-3 6-4