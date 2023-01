Rubljov 'obratem kariéry' proti Runemu vyrovnal své grandslamové maximum

Andrej Rubljov má na kontě 12 titulů a čtvrtým rokem je stabilním hráčem Top 10, ale na velkých akcích zůstává bez výrazného úspěchu. Ještě nikdy nevyhrál podnik Masters 1000, nikdy si nezahrál finále Turnaje mistrů a ani jednou se nedostal do semifinále grandslamu.



Navíc před letošním Australian Open prohrál ve třech setech s Robertem Bautistou i Thanasim Kokkinakisem a na úvodní grandslam sezony tak dorazil bez sebevědomí i zápasového rytmu. K tomu mu los v Melbourne přidělil hned v prvním kole bývalého vítěze US Open Dominica Thiema, s po zranění se trápícím Rakušanem si však poradil hladce 3-0 na sety a odrazil se ke svému možná nejpovedenějšímu grandslamu.



Šestý hráč světa Rubljov si poté poradil také s Finem Emilem Ruusuvuorim, Britem Danielem Evansem, dnes doslova přežil i bitvu se světovou desítkou Dánem Holgerem Runem, oplatil mu dva měsíce starou porážku z Paříže a postupem do čtvrtfinále vyrovnal svůj nejlepší výsledek na grandslamovém turnaji.



25letý rodák z Moskvy přitom neudržel vedení 2-1 na sety a v rozhodujícím dějství dlouho tahal za kratší konec 'provazu'.



Prohrával 2-5 a zdálo se, že Rune si už postup pohlídá. Jenže dánský mladík hrál příliš pasivně, v následujících třech gamech uhrál jediný fiftýn a rázem bylo vyrovnáno na 5-5.



Ještě větší potíže měl Rubljov za stavu 5-6 a 15-40, kdy čelil dvěma mečbolům. Ovšem Rune znovu nenašel vítězný úder na ukončení zápasu.



Ani rozhodující super tie-break do 10 bodů Rubljov neměl dobře rozehraný. Prohrával 0-5 a 3-7, ale nevzdával se. Vyhrál šest výměn po sobě a vypracoval si mečboly. Při třetí šanci mu pomohlo štěstí - míček z jeho rakety trefil pásku, přepadl na soupeřovu stranu a po 3 hodinách a 37 minutách bylo po 'hotovo'.







"Chvíli jsem měl pocit, že míček trefil pásku a skončil na mé straně. Ale najednou jsem si všimnul, že se nějak překulil. Viděl jsem to jako v mlze," popisoval šťastný Rubljov vítězný moment zápasu.



"Myslím že na horské dráze je to snazší, než to, co prožíváte během tenisového zápasu. Prohrával jsem 2-5 na gamy, pak 0-5 v tie-breaku. V životě se mi asi ještě nepovedlo otočit zápas z takhle nepříznivého průběhu. A navíc na tak velkém turnaji. Tenhle postup do čtvrtfinále si budu pamatovat celý život," radoval se Rubljov.



Do čtvrtfinále grandslamu se dostal posedmé v kariéře, ale ještě nikdy v něm nevyhrál. Neuspěl na US Open 2017 (Rafael Nadal), US Open 2020 (Daniil Medveděv), French Open 2020 (Stefanos Tsitsipas), Australian Open 2021 (Medveděv), French Open 2022 (Marin Čilič) ani na US Open 2022 (Frances Tiafoe).



Letos v Melbourne si o premiérové grandslamové semifinále zahraje s devítinásobným šampionem Srbem Novakem Djokovičem, nebo s domácím Alexem de Minaurem.



"Ten los není bůhvíjaký, kdo by tu chtěl hrát s Novakem," pousmál se Rubljov ještě ve chvíli, kdy se o jeho soupeři ještě ani nerozhodovalo.



19letý Rune, který už má na rozdíl od svého přemožitele trofej z turnaje Masters 1000 (Paříž 2022), nedokázal v Melbourne již počtvrté vylepšit svůj nejlepší výsledek na Australian Open a postupem do čtvrtfinále nevyrovnal grandslamové maximum z French Open 2022.

• AUSTRALIAN OPEN 2023 •

Melbourne (Austrálie), tv. povrch, 76.500.000 australských dolarů

pondělní výsledky (23. 01. 2023) • Dvouhra mužů - osmifinále • Rubljov (5-Rus.) - Rune (9-Dán.) 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6(11-9) Shelton (USA) - Wolf 6-7(5) 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-2 • Čtyřhra mužů - osmifinále • Chardy/Martin (Fr.) - Molčan/Lehečka (SR/ČR) 7-6(2) 6-3