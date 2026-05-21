Ruská novinářka kritizuje tenisty: Proč trestáte nás? Doufám, že tohle je vtip
Někteří elitní tenisté už předem avizovali možný bojkot French Open. Na ten sice s největší pravděpodobností nedojde, nicméně antukový grandslam chtějí za snížení podílu z celkového příjmu potrestat. Jenže plán hráčů nevypadá úplně šťastně a může být trestem pro někoho úplně jiného než samotný turnaj.
A sice média. Tenisté totiž omezí na minimum mediální povinnosti, což představuje problém zejména pro novináře. "Doufám, že tohle je vtip a ne pravda. Vážně si tenisté myslí, že snížením kontaktu s médii během grandslamu dosáhnou na vyšší výdělek?" nechápe ruská novinářka Tartakovová.
Tartakovová na sociální síti X v úvaze pokračovala a položila tenistům další otázku. "Vážně si myslíte, že novináři pracující na grandslamech mají nějaký vliv na rozdělení peněz? Nechápu, v jaké realitě to žijete. Nemáte tušení, jak je s novináři v dnešním tenisovém světě zacházeno. Nemáte ponětí, čím si každý den procházíme. Mluvíte o respektu. Kde je váš respekt pro novináře? Svět se netočí kolem vás."
Kritikou rozhodně nešetřila ani v dalších příspěvcích. "Co bude následovat? Bojkot sběračů míčků? To vám má také zajistit vyšší příjem? Opravdu doufám, že tohle je vtip. A třeba po konci kariéry pochopíte, jaké to je pracovat v tenisových médiích. Vaše mlčení vám větší procento z grandslamu nepřinese."
"Uvažovali jste někdy o tom, kolik si tenisový novinář vydělá? V jakých podmínkách žijeme během turnajů? Čím si musíme projít, abychom se vás mohli zeptat na dvě otázky?. Respekt... Co vy víte o respektu? Pokud máte problém s grandslamy, vyřešte to s lidmi, kteří mají stejný roční příjem jako vy. S tímhle nemají média nic společného."
Svůj názor vyjádřil i Morón, ředitel španělského tenisového webu Punto de Break. "Zdá se mi skvělé, že chtějí rozvířit vosí hnízdo a snaží se bojovat o svá práva a vynutit si vyšší procento z prize money. Ale nevidím smysl v tom, aby jako formu nátlaku použili odmítání vyjadřovat se pro tisk. Toto rozhodnutí naštve spíše tisk než turnaj. Pokud chtějí na turnaj tlačit, měli by dělat věci, které naštvou turnaj, ne novináře."
"Ten novinář, který nebude moci položit otázku, je člověk, co tam je od 10 hodin od rána do jedné hodiny v noci, platí si jídlo sám, cestuje po turnaji a málo spí. Mnozí si platí hotel z vlastní kapsy, jen aby mohli poslat informace do svého rádia nebo novin nebo nahrát něco na své weby."
"Bez médií by se nikdo nedozvěděl, co se děje, neprodávaly by se příběhy, nebyly by rozhovory ani prohlášení či virální klipy z nějakých slov na tiskovce. Obzvláště v této době, kdy se spousta věcí sdílí na sociálních sítích. Kéž by tenisté toto rozhodnutí přehodnotili. Nepřijde mi to vůbec chytré. Měli by zvolit jinou cestu nátlaku, aby nezaplatil ten, kdo by platit neměl."
