Ruská senzace zaskočila i Viďmanovou. Budoucnost Liutovové vyvolává zásadní otázku
Její triumf zaujal nejen výsledkem, ale také příběhem, který za ním stojí. Liutovová se narodila v Rusku, výraznou část svého tenisového vývoje však spojila se Spojenými státy. Žije a trénuje v americkém prostředí, kde postupně buduje kariéru.
Právě její vazby na USA vyvolaly mezi tenisovými fanoušky otázky, zda by v budoucnu mohla změnit reprezentaci. Podobné kroky nejsou v současném tenise ničím neobvyklým. Řada hráčů a hráček v posledních letech změnila sportovní občanství a začala nastupovat za jinou zemi.
U Liutovové však zatím není nic rozhodnuto. Samotná hráčka žádný plán na změnu občanství ani reprezentace veřejně neoznámila. Spekulace vycházejí především z jejího dlouhodobého působení ve Spojených státech a z okolností kolem jejího života mimo Rusko.
Jisté je pouze to, že Liutovová má za sebou mimořádný start profesionální kariéry. V Memphisu zvládla několik náročných zápasů, nezlomil ji ani nepříznivý vývoj finále a ukázala psychickou odolnost, která u šestnáctiletých hráček nebývá samozřejmostí.
Její příběh tak nabízí několik zajímavých otázek. Bude Liutovová další velkou ruskou hvězdou? Nebo se její budoucnost spojí ještě výrazněji se Spojenými státy, kde vyrůstá jako hráčka?
Odpověď zatím neznáme. Jedno je ale jasné už nyní – Kristina Liutovová se po jediném turnaji zařadila mezi nejsledovanější mladé talenty ženského tenisu.
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