Rusko je zásluhou Medveděva a Chačanova dalším čtvrtfinalistou premiérového ATP Cupu

Ruští tenisté v rámci premiérového ročníku ATP Cupu patří k největším favoritům a tuto roli zatím úspěšně potvrzují. Ve Skupině D si po Itálii a Spojených státech poradili i s Norskem.

Papírově nejslabší tým skupiny dnes v Perthu porazili už po dvouhrách. První bod získal Karen Chačanov, který smetl 6-2 6-1 hráče čtvrté stovky Viktora Durasovice.

O definitivním postupu Rusů a dnešní výhře rozhodl Daniil Medveděv. Jeden z nejlepších hráčů loňské sezony si poradil 6-3 7-6(6) s Casperem Ruudem a stejně jako jeho kolega z týmu je zatím ve dvouhře stoprocentní.

Suverénní vítězství 3-0 dnes slavili Britové, kteří nezaváhali proti Moldavsku. Cameron Norrie přehrál dvakrát 6-2 outsidera Alexandera Cozbinova, Daniel Evans stejným výsledkem přejel moldavskou jedničku Radu Albota. Výhru Britů v deblu stvrdili Jamie Murray s Joem Salisburym.

K prvenství ve Skupině C Britové potřebují, aby Belgičané porazili 2-1 Bulhary. Pokud Belgie vyhraje 3-0, pak postupuje z prvního místa. Bulhaři jsou zatím v ATP Cupu překvapivě stoprocentní, největší zásluhu na tom má bývalá světová trojka Grigor Dimitrov.

Německým tenistům se premiérový ročník ATP Cupu absolutně nepovedl. Největší hvězda týmu Alexander Zverev v Brisbane prohrál všechny tři dvouhry a jeho kolegové sami postup do vyřazovacích bojů vybojovat nezvládli. Zverev postupně nestačil na Alexe de Minaura, Stefanose Tsitsipase ani Denise Shapovalova, se kterým dnes prohrál jasně dvakrát 2-6.

Dnešní souboj s Kanadou o druhé místo ve Skupině F musela rozhodnout až čtyřhra, v níž grandslamoví šampioni Kevin Krawietz s Andreasem Miesem prohráli 3-6 6-7(4) s Felixem Augerem-Aliassimem a Shapovalovem. Kanada má stále šanci postoupit ze druhého místa.

Rusko je třetím čtvrtfinalistou. Včera si letenku do Sydney, kde se budou konat vyřazovací boje, zajistili Srbsko a domácí Austrálie, která ovládla Skupinu F a dnes se ještě utká s Řeckem.

Rozhodnuta je stále jen polovina skupin, postupující osmičku doplní dva nejlepší týmy ze druhých míst.