Ruud neztratil set s Jarrym a po úspěšné odvetě dál obhajuje finále na French Open

Casper Ruud dosáhl na French Open na svou teprve třetí vítěznou sérii v letošní sezoně. Šampion podniku v Estorilu a semifinalista Masters v Římě však i na pařížských antukových dvorcích pokračuje v nepřesvědčivých výkonech.

Loňský finalista začal suverénním vítězstvím nad Eliasem Ymerem, ovšem pak ztratil set s Giuliem Zeppierim i Zhizhen Zhangem a velké potíže měl také se svým posledním přemožitelem Nicolásem Jarrym. Chilanovi, který se do osmifinále majorů podíval poprvé v kariéře, nakonec po více než třech hodinách porážku z poslední generálky v Ženevě oplatil.

Nor získal úvodní tři gamy, jenže náskok brejku neudržel a od té doby se musel o postup strachovat a pomohly mu k němu hlavně chyby či špatná rozhodnutí soupeře v klíčových momentech. Po zvládnutém tie-breaku řešil komplikace v obou následujících setech, v tom druhém prohrával 1:4 a v závěrečném 2:4. V utkání trefil 10 es, ale i tak měl negativní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb.

Statistiky zápasu Ruud - Jarry

"Byl to velmi těžký zápas, tři sety, ale tři hodiny a 20 minut. Kdybychom hráli pět setů, tak nevím, jak dlouho bychom tu byli. Ale byl jsem fyzicky připravený i na delší bitvu. Jsem rád, že jsme hráli zrovna tady. Soupeř má totiž velmi agresivní servis a já si musel na return dostatečně poodstoupit od základní čáry. Doufám, že se tu zdržím ještě týden," řekl po postupu.

Ruudovi se stále nedaří najít skvělou loňskou formu, díky níž hrál dvě grandslamová finále a v souboji o titul na US Open byl jedinou výhru od postu světové jedničky. Ve středečním čtvrtfinále se střetne s Holgerem Runem, nebo Franciscem Cerúndolem.

