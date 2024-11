Sabalenková si může zajistit postup do semifinále Turnaje mistryň, Rybakinová a Zheng o první výhru

Aryna Sabalenková (26) může coby světová jednička a největší favoritka letošního Turnaje mistryň projít jako první do semifinálových bojů. Úřadující šampionka obou hardových grandslamů bude v dalším zápase Purpurové skupiny čelit Jasmine Paoliniové (28), která svou premiéru na závěrečném vrcholu sezony odstartovala vítězně. Ještě před nimi se utkají poražené ze sobotních duelů, a sice Jelena Rybakinová (25) a debutantka Qinwen Zheng (22).

Rybakinová – Qinwen Zheng | 13:30 SEČ

Jelena Rybakinová zahájila svůj druhý kariérní start na Turnaji mistryň těsnou dvousetovou porážkou s Jasmine Paoliniovou. Pětadvacetiletá Kazachstánka nevyužila brejkbol při skóre 4:4 ani 5:5 a nakonec finalistce dvou letošních grandslamů podlehla 6:7, 4:6. Vzájemnou bilanci s Italkou si zhoršila na 2:3.

Aktuální světová pětka absolvuje svůj první turnaj od US Open, kde kvůli zranění zad nenastoupila k utkání druhého kola. V úvodní půlce sezony byla ve vynikající formě a před druhou polovinou července zapsala dohromady 40 vítězství. Po semifinálové účasti ve Wimbledonu však vyhrála jen jeden duel.

Předloňská šampionka Wimbledonu, která zaregistrovala v úvodních čtyřech měsících této sezony dohromady pět finálových účastí, si poprvé vyzkoušela Turnaj mistryň před rokem v mexickém Cancúnu a skončila s bilancí 1:2 už ve skupinové fázi. Podobný osud jí hrozí i letos v Rijádu.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší úspěchy na betonech: Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Bilance: 41:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na betonech: 23:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 19:20)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (semifinále), US Open (2. kolo)

Rybakinová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:3

Nejlepší výsledek: skupina (2023-24)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Paoliniová (6:7, 4:6)

Qinwen Zheng nebude mít z úvodního zápasu radost, jelikož prohrála jasně 3:6, 4:6 se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a na Turnaji mistryň je důležitý každý získaný set i game. Dvaadvacetiletá Číňanka asi očekávala lepší skóre, protože do Rijádu přijela s bilancí 16:3 z posledních 19 duelů.

Úřadující finalistka Australian Open se od únorového Dauhá po červencový Wimbledon ani jednou nedostala do semifinále. V červenci se však probudila a v rozmezí pár týdnů zapsala úspěšnou obhajobu v Palermu, senzační zlatou medaili na olympiádě a čtvrtfinálovou účast na US Open.

Debut na Turnaji mistryň si zajistila i díky parádní sezoně asijských betonů. V Pekingu uhrála své první semifinále na tisícovkách, na další akci WTA 1000 ve Wuhanu prošla do finále a následně v Tokiu slavila pátý triumf na okruhu WTA. V pondělí se pokusí vylepšit bilanci 4:14 s hráčkami TOP 5.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport)

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Tokio, OH Paříž, Palermo (triumf); Wuhan, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na betonech: Tokio (triumf); Wuhan, Australian Open (finále)

Bilance: 49:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na betonech: 29:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:7 (kariérní 8:16)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Qinwen Zheng – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: skupina (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (finále), Tokio (triumf)

Cesta turnajem: Sabalenková (3:6, 4:6)

Vzájemná bilance: Rybakinová vede 2:0. Obě aktérky budou po dvousetové porážce doufat v přesně opačný výsledek, aby zvýšily své šance na postup ze skupiny. Ruská rodačka vyhrála oba předchozí souboje ve dvou setech, konkrétně předloni ve Wimbledonu a loni v čínském Pekingu.

Sabalenková – Paoliniová | 16:00 SEČ

Aryna Sabalenková ukázala svou vynikající formu z posledních týdnů i v úvodním zápase na Turnaji mistryň v Rijádu, v němž přehrála 6:3, 6:4 šampionku nedávného olympijského turnaje Qinwen Zheng. Staronová světová jednička startuje na závěrečném vrcholu sezony počtvrté a ujala se vedení v Purpurové skupině.

Šestadvacetiletá Běloruska sice ztroskotala při svém debutu na Turnaji mistryň v roce 2021 už ve skupině, nicméně předloni ve Fort Worthu došla do finále a loni v Cancúnu byla v semifinále. V Rijádu je i díky famózní bilanci 21:1 od poloviny srpna největší favoritkou na triumf.

Po úspěšné obhajobě na Australian Open se jí dlouho nedařilo a další titul získala až v srpnu. Dvojnásobná šampionka lednového majoru je ovšem od té doby k nezastavení a ovládla tři ze svých posledních čtyř turnajů, konkrétně US Open a tisícovky v Cincinnati a ve Wuhanu.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na betonech: Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 55:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na betonech: 39:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 10:4 (kariérní 39:35)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála), US Open (triumf)

Sabalenková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 7:6

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Peking (čtvrtfinále), Wuhan (triumf)

Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:3, 6:4)

Jasmine Paoliniová je druhou nejstarší debutantkou Turnaje mistryň, 28letá Italka je jen o rok mladší než Na Li v roce 2011. Svou premiéru na prestižní akci odstartovala těsným dvousetovým vítězstvím 7:6, 6:4 nad Jelenou Rybakinovou. A to hlavně díky úspěšné likvidaci brejkbolů v koncovce úvodní sady.

Tři ze svých čtyř kariérních skalpů TOP 5 zapsala proti Rybakinové a ten jediný zbývající slavila předloni v Indian Wells právě v souboji se Sabalenkovou. S pomocí dvou grandslamových finále v probíhající sezoně se sama vyšplhala do nejlepší pětky světového hodnocení.

Na grandslamech se probojovala do finále na French Open a ve Wimbledonu a navázala na senzační triumf na únorové tisícovce v Dubaji. Na Blízký východ se vrátila po nepovedené šňůře asijských hardů, napříč Pekingem a Wuhanem vyhrála jen tři zápasy a neporazila nikoho z TOP 40.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport)

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf); Wimbledon, French Open (finále)

Největší úspěchy na betonech: Dubaj (triumf)

Bilance: 40:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na betonech: 20:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 6:15)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (finále), Wimbledon (finále), US Open (osmifinále)

Paoliniová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: skupina (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rybakinová (7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 2:2. Jejich rivalita začala už v roce 2017 na travnatém podniku W100 v Ilkley a naposledy se střetly loni v říjnu v Pekingu, kde měla navrch Sabalenková 6:4, 7:6. Běloruska je favoritkou a vítězka tohoto zápasu bude minimálně jednou nohou v semifinále, přičemž si klidně může rovnou zajistit postup ze skupiny.

Scénáře Purpurové skupiny

1) Pokud zvítězí Sabalenková a Zheng, Sabalenková vyhraje skupinu a Rybakinová ztratí šanci na semifinále (o druhé místo by se ve středu utkaly Zheng s Paoliniovou).

2) Pokud Sabalenková zvítězí ve dvou setech a Rybakinová zvítězí ve třech setech, Sabalenková si zajistí semifinále.

3) Pokud zvítězí Paoliniová a Rybakinová, Paoliniová vyhraje skupinu a Zheng ztratí šanci na semifinále (o druhé místo by se ve středu utkaly Rybakinová a Sabalenková).

4) Pokud Paoliniová zvítězí ve dvou setech a Zheng zvítězí ve třech setech, Paoliniová si zajistí semifinále.

Pondělní program

CENTER COURT (od 11:00 SEČ)

1. Siniaková/Townsendová (8-ČR/USA) - Melicharová-Martinezová/Perezová (6-USA/Austr.)

2. Rybakinová (5-Kaz.) - Qinwen Zheng (7-Čína) / nejdříve ve 13:30 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Paoliniová (4-It.) / nejdříve v 16:00 SEČ

4. L. Kičenoková/Ostapenková (1-Ukr./Lot.) - S. Hsieh/Mertensová (3-Tchaj-wan/Belg.)

