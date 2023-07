Sabalenková ukončila neporazitelnost Keysové na trávě a podruhé se probila do semifinále Wimbledonu

Aryna Sabalenková prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry. Aktuální světová dvojka do ní vstoupila 11 výhrami v řadě a na Australian Open se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou. Titul získala také zkraje roku v Adelaide a na antukové "tisícovce" v Madridu a dále hrála finále v Indian Wells a ve Stuttgartu. Včetně středečního vítězství dosáhla na metu 40 výher, porážek má zatím jen sedm.

Po překvapivém nezdaru ve druhém kole na generálce v Berlíně si vede o poznání lépe ve Wimbledonu. Čtyři z pěti zápasů v All England Clubu zvládla bez ztráty setu a potíže měla pouze s Varvarou Gračovovou, proti níž dokonce podávala na setrvání v utkání. Po na trávě velmi nebezpečné Jekatěrině Alexandrovové si poradila i s Madison Keysovou, která letos na pažitech vyhrála všech devět předchozích duelů.

Statistiky zápasu Sabalenková - Keysová

Běloruska v úvodním dějství méně chybovala a po 39 minutách šla zaslouženě do vedení. Mnohem komplikovanější pro ni byla druhá sada, ve níž prohrávala už 2:4 0:40 a čelila třem gamebolům v řadě. Světová dvojka se ovšem zdravě naštvala, přidala na razanci a získala 12 fiftýnů v řadě. Následně využila druhý brejkbol a zápas zdárně dopodávala.

Sabalenková se už při čtvrtém grandslamovém vystoupení v řadě probojovala do semifinále a má kompletní sbírku těchto účastí na všech grandslamech. Navíc zvládla i šesté grandslamové čtvrtfinále ve dvou setech. Loňského Wimbledonu se kvůli válce na Ukrajině zúčastnit nemohla.

Welcome back to the semi-finals, @SabalenkaA



The No.2 seed powerfully gets past Madison Keys in straight sets, 6-2, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/tPuQdJzmoc