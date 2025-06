Samson na Macha Lake Open zatím ztratila jen osm gamů. V mužích uspěli i Nicod a Brunclík

ITF ČESKÁ LÍPA - Laura Samson (17) se nezdržuje a na turnaji Macha Lake Open už je v semifinále. Páteční souboj s o rok starší krajankou Sarah Mellany Fajmonovou vyhrála hladce za hodinu a šest minut 6:1 a 6:1 a stala se první českou hráčkou, která se na tradičním klání v České Lípě probojovala mezi čtyři nejlepší. Do semifinále mužského turnaje postoupil díky vítězství v českém derby Jakub Nicod (20), které ho později napodobil i Petr Brunclík (18).

Poté, co se Laura Samson vrátila z rakouského Klagenfurtu, kde uhrála na turnaji kategorie ITF 35 čtvrtfinále, do domoviny, je k nezastavení. V prvních dvou kolech si pohrála s Nelou Charvátovou i s první nasazenou Jekatěrinou Makarovovou, aby poté nastoupila k souboji s odpočinutou Sarah Mellany Fajmonovou. Ta měla vzhledem k odstoupení Italky Camilly Rosatellové jednodušší postup do čtvrtfinále, jenže v souboji s o rok mladší Laurou Samson od prvních výměn tahala za kratší konec.

Fajmonová ale rozhodně potrápila Samson nejvíce, na kurtu se bojovalo 78 minut. Předchozí zápasy české tenisky na Máchově jezeře trvaly 60, respektive 55 minut. Laura Samson přesto zatím na turnaji ztratila pouhých osm gamů a v sobotním semifinále ji čeká Číňanka Hanyu Guo, aktuálně 297. hráčka žebříčku WTA.

Čtvrtfinále bylo konečnou stanicí pro Anetu Kučmovou, která nestačila právě na Hanyu Guo. V boji o postup do semifinále neuspěla ani Nikola Bartůňková, která podlehla Auroře Zantedeschiové z Itálie.

ITF W75 Česká Lípa, čtvrtfinále

Hanyu Guo (Čína) – KUČMOVÁ 6:3, 6:3

Alvesová (Braz.) – Leeová (Rum.) 6:4, 6:2

Zantedeschiová (It.) – BARTŮŇKOVÁ 6:4, 6:3

SAMSON – FAJMONOVÁ 6:1, 6:1

Program semifinále:

SAMSON – Hanyu Guo (Čína)

Alvesová (Braz.) – Zantedeschiová (It.)

V mužské části turnaje uspěl v českém derby Jakub Nicod, který přehrál Martina Krumicha ve dvou setech 7:6 a 6:1. Do semifinále postoupil i Alec Beckley z Jihoafrické republiky, který ukončil cestu domácího rodáka Matyáše Černého po výsledku 6:2 a 6:1. Semifinálovou čtyřku následně zkompletoval Petr Brunclík, kterému se letos daří především na domácích turnajích a potvrzuje to i v České Lípě. Osmnáctiletý talent, který si začátkem května zahrál čtvrtfinále na challengeru v Ostravě, prošel o kolo dál na Macha Lake Open, když odvrátil tři setboly v řadě v prvním setu a porazil 7:6, 6:2 Brazilce Joseho Pereiru.

ITF M25 Česká Lípa, čtvrtfinále

Beckley (JAR) – ČERNÝ 6:2, 6:1

NICOD – KRUMICH 7:6, 6:1

Wessels (Něm.) – Djonov (Něm.) 6:7, 7:6, 6:2

BRUNCLÍK – Pereira (Braz.) 7:6, 6:2