Samsonovová ve Washingtonu zamířila za obhajobou titulu, Bencicové postoupila po skreči

WTA WASHINGTON - Ve Washingtonu odstartovala ženská část US Open Series. Hladkou výhrou bez ztráty podání vstoupila do turnaje, který letos povýšil do kategorie WTA 500, obhájkyně titulu Ljudmila Samsonovová (24). Světová osmnáctka, jež loni v metropoli USA odstartovala úspěšné období tří triumfů během dvou měsíců, smetla domácí Daniellu Collinsovou (29). Po skreči Anastasie Potapovové (22) postoupila do druhého kola Švýcarka Belinda Bencicová (26).