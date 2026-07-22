Šance na české finále! Kovačkovy přežily mečboly, Bartůňková po krachu nenastoupila
Martinsová/Ninomijaová – Kovačková/Kovačková 6:3, 3:6, 9:11
Alena a Jana Kovačkovy už zaznamenaly hromadu deblových úspěchů v juniorkách i na profesionální tour, přičemž mladší z talentovaných sester ovládla v této disciplíně poslední čtyři juniorské grandslamy a stanovila nový rekord.
Teď mladé české naděje prožívají fantastický turnaj na domácí půdě na pražské Štvanici. Otáčet musely už první kolo proti Američankám Carmen Corleyové a Catherine Harrisonové a úspěšný obrat předvedly i v dnešním čtvrtfinále proti nasazeným Ingrid Martinsové a Makoto Ninomijaové.
Rovněž proti mnohem zkušenější Brazilce a Japonce musely do super tie-breaku, a navíc předtím doháněly manko setu a brejku. Závěrečný set byl velmi vyrovnaný a soupeřky vedly 9:7 se dvěma mečboly v zádech. Kovačkovy však předvedly sérii čtyř vyhraných bodů a po hodině a půl mohly slavit.
V semifinále narazí Kovačkovy na duo Harriet Dartová, Maia Lumsdenová. Britky měly nakonec ve čtvrtfinále volno, jelikož Bartůňková se Šalkovou nenastoupily. Důvodem je zranění stehna Bartůňkové, která zaznamenala o pár hodin dřív krutou porážku v osmifinále dvouhry, přestože měla luxusní vedení 5:1 v rozhodujícím setu a také čtyři mečboly.
Letošní edice Livesport Prague Open by mohla mít ryze české deblové finále. V semifinále jsou také loňské finalistky Lucie Havlíčková s Laurou Samson, které čeká souboj s nasazenými trojkami Hao-Ching Chan a Miju Katóovou.
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