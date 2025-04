Šance na postup? Na Češky čeká mimořádná výzva. Problémem může být čtyřhra

Působí to jako špatný vtip. Seznam českých tenistek, které kapitánovi Petru Pálovi zaslaly omluvenky z kvalifikace o postup na finálový turnaj Billie Jean King Cupu, by byl silnou kávou pro jakoukoli reprezentaci. Nic na tom nemění ani fakt, že Češky odehrají svá utkání před domácím publikem. Z trojice Česko, Španělsko a Brazílie totiž postoupí pouze vítěz.

V dřívějších letech to bývala spíše formalita. Postup na letošní finálový turnaj BJKC se však českým tenistkám pořádně zkomplikoval. Důvod je jasný: absence tradičních opor dosáhla mimořádných rozměrů.

Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Karolína Plíšková, a třeba i Petra Kvitová, Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková nebo Lucie Šafářová... To není seznam úspěšných českých tenistek z nedávné minulosti, ale jména hráček, které se z různých důvodů turnaje nezúčastní.

Český prapor tak ponese Linda Nosková, kterou doplní Marie Bouzková a nezkušené trio Tereza Valentová, Tereza Krejčová a Dominika Šalková. S jistotou do klíčových dvouher nastoupí Nosková jako česká jednička, pravděpodobně spolu s nejzkušenější členkou týmu Marií Bouzkovou.

"Jsme tu, abychom skončili první ve skupině, a vím, že se o to holky poperou. Tyto týmové soutěže mohou přinést spoustu překvapení. Mohou být i na náš účet, ale pořád je to padesát na padesát pro všechny. První, druhý, třetí – to může být jakýkoli tým. Nejdřív mě zajímá Brazílie. Musíme ji porazit, aby nás pak mohlo zajímat Španělsko,“ řekl kapitán Petr Pála.

Právě Brazílie přivezla do Ostravy největší hvězdu skupiny – sedmnáctou hráčku světa Beatriz Haddadovou Maiovou. Pro zajímavost: Nosková má s Brazilkou pozitivní bilanci 3:1. Bouzková naopak ve čtyřech vzájemných duelech nezvítězila ani jednou, přičemž všechny zápasy byly velmi vyrovnané a rozhodovaly se až ve třetím setu – ve třech případech v tie-breaku.

Nominace na kvalifikaci BJK Cupu 2025. (@ (@ Livesport))

Dvouhry tak mohou být klíčem k českým nadějím, protože Brazilky mohou do případné rozhodující čtyřhry nasadit olympijské bronzové medailistky z Tokia. "Haddad Maiaová je hráčka z top 20. Letos sice tolik neodehrála, ale je velmi kvalitní. Zároveň mají silnou čtyřhru. Asi nastoupí Stefaniová, která spolu s Pigossiovou získala bronz v Tokiu, kde porazily i Karolínu Plíškovou s Markétou Vondroušovou. Naše největší šance na bod by měla být proti jejich dvojce v singlu. Pak uvidíme, jak dopadne duel mezi Lindou a Haddadovou Maiaovou," vysvětlil Pála.

Ani proti Španělkám to nebude jednoduché. Ty sice dorazily bez světové pětky Pauly Badosaové, ale i tak mají šanci na postup. Jejich žebříčkovou jedničkou je 69. hráčka světa Jessica Bouzasová Maneirová. Dvaadvacetiletá Španělka se zatím s Noskovou ani Bouzkovou na okruhu neutkala.

Do druhé dvouhry pravděpodobně nastoupí jedna z dvojice Sára Sorribesová nebo Cristina Bucsaová. Sorribesová má s Noskovou pozitivní bilanci 1:0, s Bouzkovou je vzájemná bilance 2:2. Bucsaová svůj jediný zápas s Noskovou prohrála, ale ve třech duelech proti Bouzkové byla stoprocentní. Síla Španělek však tkví zejména ve čtyřhře – stejně jako Brazilky mají v týmu olympijské medailistky. Sorribesová s Bucsaovou získaly bronz na poslední olympiádě v Paříži.

A český debl? S velkou pravděpodobností by Petr Pála sáhl po nejschůdnější variantě. Nosková v minulosti ukázala, že čtyřhra jí není cizí – na olympiádě v Paříži se s Karolínou Muchovou probojovala až do semifinále. Bouzková se čtyřhře věnuje pravidelně a v aktuální nominaci je českou deblovou jedničkou. Otázkou zůstává, jak na tom budou české hráčky se silami po předpokládané účasti ve dvouhrách…