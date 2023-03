Sedm Češek ve hře. Plíšková i Muchová si v Miami snadno poradily s Číňankami

Karolína Plíšková v Miami celkem čtyřikrát nechyběla ve čtvrtfinále a v roce 2019 se dokonce dostala až do finále, ale loni se už potřetí poroučela hned po svém úvodním vystoupení.



Letos 31letá rodačka z Loun vstup do soutěže bez velkých potíží zvládla. S o deset let mladší Číňankou Xinyu Wang, 61. hráčkou světa, si poradila 6-2 6-4. V každém setu sice přišla jednou o podání, ale pokaždé ho zakončila ziskem čtyř gamů v řadě.



Ve třetím kole se bývalá světová jednička a finalistka US Open Plíšková utká znovu po měsíci a v repríze čtyři roky starého čtvrtfinále s krajankou Markétou Vondroušovou (h2h 3-0), nebo Veronikou Kuděrmetovovou.



Karolína Muchová v Miami musela po čtyřech letech do kvalifikace, ale dvoukolovým sítem suverénně proplula a v hladkých výhrách pokračuje i v hlavní soutěži. Po deklasování Švýcarky Jil Teichmannové si dnes poradila 6-4 6-2 s dvaatřicátou nasazenou Číňankou Lin Zhu.



26letá rodačka z Olomouce na předchozích dvou turnajích WTA 1000 v Dubaji a v Indian Wells postoupila vždy do čtvrtfinále a vyhrála 11 z 12 posledních zápasů. Jedinou porážku utrpěla v Kalifornii s pozdější šampionkou Jelenou Rybakinovou.



Na Floridě Muchová postupem do 3. kola vyrovnala své maximum z loňského ročníku. O premiérové osmifinále se utká s Francouzkou Caroline Garciaovou, nebo Rumunkou Soranou Cirsteaovou.





Marie Bouzková dnes ve druhém kole čelí Anně Blinkovové a Petra Kvitová se utká s krajankou Lindou Noskovou.