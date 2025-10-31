Semifinále v Paříži: Otazník u Sinnera i Zvereva, naděje Bublika a hrozba pro Musettiho
Auger-Aliassime – Bublik | 14:30 SEČ
Félix Auger-Aliassime prožívá v posledních měsících jedno ze svých nejlepších období kariéry a díky skvělým výsledkům na betonech pořád bojuje o účast na Turnaji mistrů. V posledních týdnech exceluje na oblíbených halových hardech a teď ho dělí jedna výhra od toho, aby na posledním postupovém místě pro Turnaj mistrů nahradil Lorenza Musettiho. Pokud by na Masters v Paříži triumfoval, zajistí si letenku do Turína.
Pětadvacetiletý Kanaďan si určitě byl velmi dobře vědom toho, že se musí na každém halovém turnaji prosadit, aby měl šanci o Turnaj mistrů ještě zabojovat. A přesně to se mu povedlo. Na halových betonech byl vždy hrozbou, třeba v závěru sezony 2022 získal tři tituly po sobě a pak si zahrál semifinále na Masters v Paříži.
Letos sice není v závěru sezony tak úspěšný jako v roce 2022, nicméně na halových betonech v posledních týdnech neprohrál ani jeden dohraný zápas. Po triumfu v Bruselu musel skrečovat týden staré čtvrtfinále v Basileji a nyní je po třech obratech a drtivém vítězství nad monackou senzací Valentinem Vacherotem v semifinále ve francouzské metropoli.
V sobotním semifinále by mohl být mnohem nervóznější než v předchozích zápasech. Teď má totiž skutečně reálnou šanci se kvalifikovat na Turnaj mistrů, který si zatím zahrál jen v roce 2022, a také si zahrát finále na Masters. V semifinále prestižních tisícovek má bilanci 1:2 a do závěrečného kola prošel pouze loni v Madridu po skreči Jiřího Lehečky.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brusel, Montpellier, Adelaide (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Brusel, Montpellier (triumf)
Bilance: 47:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 14:2
Bilance proti hráčům TOP 20: 8:7 (kariérní 50:59)
Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 1:2)
Bilance v semifinále: 4:5 (kariérní 18:18)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)
Auger-Aliassime – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 9:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2022, 2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: Brusel (triumf), Basilej (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Comesaňa (6:7, 6:3, 6:3), Müller (5:7, 7:6, 7:6), Altmaier (3:6, 6:3, 6:2), Vacherot (6:2, 6:2)
Auger-Aliassime byl ještě před pár měsíci kousek od vypadnutí z TOP 30 žebříčku, nicméně Alexander Bublik svou kariéru znovu nastartoval ještě lepším způsobem než jeho soupeř. V úvodní polovině sezony měl potíže vyhrát jakýkoli zápas a nebyl daleko od konce členství v elitní stovce pořadí. Ale teď je stále ve hře o Turnaj mistrů a ve druhé půlce tohoto tenisového roku prožívá znovuzrození.
Jeho šance na start na Turnaji mistrů jsou velmi malé a asi o něm před začátkem tohoto týdne ani nepřemýšlel. V hodnocení letošní sezony se ovšem vyšplhal na 11. pozici. Stále však platí, že potřebuje na Masters v Paříži triumfovat, pokud chce o závěrečný vrchol sezony zabojovat ještě v příštím týdnu.
Osmadvacetiletý Kazachstánec už teď může hodnotit vystoupení v pařížské hale jako náramně povedené, protože v sobotu absolvuje své první kariérní semifinále na Masters a na těch největších turnajích obecně. Ještě k tomu se i díky skalpům hráčů TOP 10 pořadí Taylora Fritze a Alexe de Minaura může těšit na nové žebříčkové maximum, kterým bude minimálně 13. místo.
V sobotu by si měl věřit, protože když mu nechybí motivace, tak hraje v posledních měsících ve famózní formě. Potvrzuje to i letošní stoprocentní úspěšnost 4:0 v semifinálových zápasech. Dokonce každou z těchto účastí dotáhl až k triumfu. Přemožitele nakonec nenašel v Halle, Gstaadu, Kitzbühelu ani Hangzhou.
Bublik – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Hangzhou, Kitzbühel, Gstaad, Halle (triumf)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (semifinále)
Bilance: 48:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 8:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 6:5 (kariérní 15:27)
Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 4:0 (kariérní 15:6)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)
Bublik – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 8:5
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Vídeň (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Popyrin (6:4, 6:3), Moutet (6:3, 7:5), (4) Fritz (7:6, 6:2), (6) De Minaur (6:7, 6:4, 7:5)
Vzájemná bilance: Auger-Aliassime vede 3:2. Není vůbec překvapením, že jsou šance na postup naprosto vyrovnané. Auger-Aliassime i Bublik jsou totiž výbornými hráči na halových betonech a na obou stranách by mohla panovat nervozita způsobená i probíhajícím bojem o Turnaj mistrů. Bublik by nicméně mohl být pod o něco menším tlakem a také neměl v posledních týdnech tak náročný program.
Sinner – Zverev | 17:00 SEČ
Jannik Sinner nemá na pařížském Masters lichotivou historii a jedním z jeho cílů před startem letošního ročníku bylo ji vylepšit. To se mu daří a do semifinále postoupil bez ztráty setu. Navíc se už na začátku turnaje výrazně zvýšily jeho šance na triumf, protože největší rival Carlos Alcaraz překvapivě ztroskotal hned na úvodním soupeři.
Čtyřiadvacetiletý Ital v posledních letech nebral Masters v Paříži jako prioritu a upřednostňoval odpočinek před Turnajem mistrů v Turíně. Letos má ovšem obrovskou motivaci dojít ve francouzské metropoli až na vrchol, jelikož v této sezoně ani jednou netriumfoval na úrovni Masters a v pondělí se může vrátit na post světové jedničky.
Na halových betonech v posledních dvou letech exceluje. Před týdnem kraloval ve Vídni a poslední porážku v těchto podmínkách utrpěl proti Novakovi Djokovičovi předloni ve finále Turnaje mistrů. Jeho série 24 vítězství na krytých hardech je druhá nejdelší mezi aktivními tenisty, zaostává pouze za Djokovičem (35 výher v řadě).
Od podzimu 2023 prožívá nejlepší období své kariéry a v něm dominuje zejména na tvrdých površích, na kterých mu pravidelně dokáže vzdorovat jen Alcaraz. Od loňského srpna došel na každém hardovém turnaji, který dohrál do konce (bez skreče či odstoupení), do finále.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Vídeň, Peking, Wimbledon, Australian Open (triumf); US Open, Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (triumf)
Bilance: 51:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 8:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 12:4 (kariérní 52:36)
Bilance v semifinále Masters: 2:0 (kariérní 8:4)
Bilance v semifinále: 8:0 (kariérní 31:11)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf), US Open (finále)
Sinner – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 4:2
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Vídeň (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Bergs (6:4, 6:2), F. Cerúndolo (7:5, 6:1), (5) Shelton (6:3, 6:3)
Alexander Zverev potkal ve čtvrtfinále svého neoblíbeného rivala Daniila Medveděva, s nímž prohrál posledních pět soubojů a ve vzájemné bilanci ztrácel 7:14. Ačkoli ruský tenista prožívá na své poměry slabou sezonu, nedokázal ho 28letý Němec skolit v Halle ani nedávno v Pekingu.
Na Masters v Paříži ovšem uspěl. Zadarmo to ale rozhodně nebylo. Zverev prohrával o set a brejk, v závěru úvodního dějství si zřejmě zranil zadní stehenní sval a v koncovce utkání musel likvidovat dva mečboly (2:6, 6:3, 7:6). Tímto vítězstvím ukončil Medveděvovy naděje na kvalifikaci na Turnaj mistrů.
V Paříži obhajuje loňský triumf a už před startem turnaje bylo jisté, že to bude mít velmi těžké, protože dorazili Sinner i Alcaraz. Loni tady nepotkal nikoho z TOP 10 žebříčku a v semifinále přehrál Holgera Runeho. Tentokrát se ve stejné fázi bude muset vypořádat se světovou dvojkou Sinnerem.
Před cestou do Paříže absolvoval v letošní sezoně jen jeden halový podnik. A to před týdnem ve Vídni, kde ve finále prohrál právě se Sinnerem. Navzdory porážce si ale musel ze zápasu vzít i nějaká pozitiva, protože se na své poměry prezentoval velmi agresivním výkonem, který na italského favorita platil. V rakouské metropoli mu dokázal vzdorovat do posledního míče a vedl o set.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Vídeň, Stuttgart, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Vídeň (finále)
Bilance: 54:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 6:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:8 (kariérní 57:77)
Bilance v semifinále Masters: 0:2 (kariérní 12:10)
Bilance v semifinále: 4:3 (kariérní 40:37)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)
Zverev – Rolex Paris Masters
Kariérní bilance: 20:6
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 2:1
Generálka: Vídeň (finále)
Cesta turnajem: volný los, Ugo Carabelli (6:7, 6:1, 7:5), (15) Davidovich (6:2, 6:4), (11) Medveděv (2:6, 6:3, 7:6)
Vzájemná bilance: 4:4. Sinner bojoval ve zmíněném finále ve Vídni s křečemi a ani v tomto týdnu v Paříži nevypadá stoprocentně fit, což zvyšuje šance Zvereva. Jenže ani Němec nemusí být v ideální kondici, protože není jasné, jak moc ho bude případně limitovat problém se zadním stehenním svalem. Navíc má za sebou vyčerpávající páteční bitvu, která skončila necelou hodinu před půlnocí. Mnohem více odpočinku před semifinálovým duelem tak měl favorizovaný Sinner, jenž vyhrál poslední tři souboje.
