Senzace se nekoná. Pro Macháče a Vocela byl nejlepší pár na světě až příliš velkým soustem

DNES, 10:56
ATP BRISBANE - Tomáš Macháč (25) s Matějem Vocelem (28) předvedli i na svém teprve druhém společném turnaji výborný výsledek. Český tandem došel v Brisbane až do semifinále, ale první finálovou účast nezapsal a o titul si nezahraje. Nad jeho síly byl po výsledku 3:6, 3:6 nejlepší pár na světě ve složení Julian Cash, Lloyd Glasspool.
Tomáš Macháč si deblové finále v Brisbane nezahraje (© ALBERT PEREZ / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Cash/Glasspool – Macháč/Vocel 6:3, 6:3

Macháč s Vocelem poprvé spojili síly na loňském US Open a senzačně se probili až do čtvrtfinále. Na teprve druhé společné akci v tomto týdnu v Brisbane své maximum vylepšili, když zvládli tři bitvy a prodrali se ještě o kolo dál.

Na první finálovou účast ale nebezpečná česká dvojice nedosáhla. Před branami závěrečného kola ji zastavil nejlepší pár na světě, a sice světová jednička Glasspool s druhým deblistou pořadí Cashem.

Servis nebyl v tomto utkání, které trvalo jen hodinu a pár minut, výraznou zbraní. Macháč s Vocelem dokonce o podání přišli celkem pětkrát. V úvodu byli jasně lepší, ale své brejkbolové šance příliš nevyužívali, brejk na začátku duelu nepotvrdili a od stavu 3:3 už na kurtu dominovali Britové a obhájci titulu.

Během australského léta čekají Macháče a Vocela ještě další dvě společné akce. V příštím týdnu se představí v Adelaide, kde vyzvou Adama Pavláska a domácího Johna-Patricka Smithe. Poté se vydají na Australian Open a budou patřit mezi nejvýraznější nenasazené hrozby.

Zatímco Macháčovi chybí pár bodů na posun do elitní stovky žebříčku čtyřhry, deblový specialista Vocel se nyní nachází na 78. pozici a v pondělním vydání světového pořadí by měl být na novém maximu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
