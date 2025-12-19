Senzační skalp, titul a tři finále, ale také dvě krize. Letošní vizitka Lehečky
Lehečka v letošní sezoně došel celkem třikrát do finále, ale radoval se jen v tom úvodním v Brisbane. I tak se jedná o progres oproti loňsku. Odměnou byl debut v TOP 20 světového pořadí a nyní je českou žebříčkovou jedničkou.
Je ale potřeba zmínit i negativa. Po senzačním skalpu Alcaraze si prošel velmi dlouhou krizí a v další se nacházel v samotném závěru roku. Ten zakončil sérií čtyř prohraných zápasů s outsidery.
Snový začátek a skalp Alcaraze
Lepší vstup do sezony si Lehečka přát nemohl. Znovu po roce totiž kraloval na australské půdě, tentokrát v Brisbane, a získal svůj druhý kariérní titul na nejvyšším okruhu. Poslední dvě kola měl hodně usnadněná, když mu vzdali Grigor Dimitrov v semifinále i Reilly Opelka ve finále.
V solidní formě pokračoval na Australian Open, kde vypadl až v osmifinále s rekordmanem Novakem Djokovičem. Následně pomohl českým tenistům k postupu do druhého kola kvalifikace Davisova poháru.
Únor odstartoval vystoupením v rotterdamské hale. V Nizozemsku měl smůlu, kvůli zranění stehenního svalu skrečoval druhé kolo a přišel o letošní neporazitelnost na podnicích ATP. Naštěstí to ale nebylo nic vážného a o dva týdny později prožil v Dauhá jeden z nejlepších letošních turnajů.
V katarské metropoli se probil až do semifinále, přičemž ve čtvrtfinále senzačně skolil nasazenou jedničku a světovou trojku Carlose Alcaraze. Dosud se jedná o jeho nejcennější skalp v kariéře.
"Je to pro mě největší výhra v kariéře. Když dokážu hrát takhle konzistentně, můžu tyhle zápasy proti nejlepším vyhrávat," pochvaloval si Lehečka. Jenže na šokující vítězství nenavázal, prohrál bitvu s Jackem Draperem a přišla první vážnější letošní krize.
První krize a pak další finále
Po vynikajícím období přišlo naopak jedno z nejhorších v kariéře. Lehečka prohrál sedm z osmi zápasů poté, co v Dauhá skolil favorizovaného Carlose Alcaraze. Porazit dokázal pouze Sebastiana Kordu v úvodním kole na antukovém Masters v Monte Carlu.
Byla to pořádná krize s několika nevyužitými mečboly, nicméně v závěru antukového jara se začalo blýskat na lepší časy. V Hamburku se podíval do čtvrtfinále a na French Open prošel do třetího kola. V něm ale schytal krutý debakl od Jannika Sinnera, s nímž uhrál pouhé tři gamy.
"Jannik dnes dominoval ve všech směrech. Musím říct, že dlouho jsem se necítil tak, že bych neměl co hrát. Cítil jsem se tak, že ani servisem jsem si nebyl schopný moc pomoci. Dnes jsem prostě dostal na prdel," uvedl Lehečka.
Další krize ale nenastala. Lehečka se výpraskem od Sinnera zlomit nenechal a měl vynikající přípravu na Wimbledon. Po čtvrtfinále ve Stuttgartu exceloval v londýnském Queen's Clubu, kde vyřadil Alexe de Minaura a Jacka Drapera a hrál druhé letošní finále. Titul však tentokrát do své sbírky nezískal. V třísetové bitvě podlehl Alcarazovi.
"Je pro mě těžké teď hledat slova, ale jsem velmi šťastný, že jsem si dnes mohl zahrát o titul. Chci pogratulovat Carlosovi a jeho týmu. Skvělá práce, lidi. Dal jsem do toho dneska všechno, ale bohužel to nestačilo," řekl Lehečka během slavnostního ceremoniálu.
Ve Wimbledonu se díky výborné formě zařadil mezi největší české naděje. Navíc měl příznivý los po cestě do závěrečných kol. Jenže přišlo selhání, když ve druhém kole neuhrál ani set s outsiderem Mattiou Belluccim.
Americká jízda a čtvrtfinále US Open
Nepovedené vystoupení ve Wimbledonu se velmi rychle stalo minulostí. Lehečka měl totiž skvělou sezonu severoamerických betonů. Na každém ze čtyř turnajů se podíval minimálně do osmifinále a vždy prohrál s velmi těžkým protivníkem.
Ve Washingtonu ho zastavil pozdější šampion Alex de Minaur, v Torontu padl v tie-breakové bitvě s Taylorem Fritzem, v Cincinnati byl nad jeho síly Ben Shelton a ve čtvrtfinále US Open mu vystavil stopku suverénní Carlos Alcaraz.
Pro Lehečku se jednalo o druhé kariérní čtvrtfinále na grandslamových turnajích. Díky postupu mezi nejlepší osmičku na závěrečném majoru sezony si zajistil debut v TOP 20 světového hodnocení. Rodák z Mladé Boleslavi se posunul na 16. pozici, která je jeho maximem.
Po skončení US Open ještě ve Spojených státech zůstal a byl hlavním strůjcem senzačního českého postupu na finálový turnaj Davisova poháru. Na Floridě porazil v souboji s favorizovanými USA světovou pětku Taylora Fritze i Francese Tiafoea.
Třetí finále a krize v závěru roku
Poslední týdny velmi náročné sezony zahájil Lehečka solidně. Na Masters v Šanghaji sice nepotvrdil roli favorita v osmifinále s Arthurem Rinderknechem, nicméně Francouz měl životní formu a senzačně došel až do finále.
Chuť si český tenista spravoval v bruselské hale, kde obhájil loňské finále z Antverp a zaregistroval už třetí letošní finálovou účast. V duelu o titul ale prohrál třísetovou bitvu s rozjetým Félixem Augerem-Aliassimem. Dál tedy čeká na svůj třetí kariérní triumf na hlavním okruhu.
Ve zbytku roku se představil ještě na třech akcích a jeho výkony byly šokující. A to bohužel v negativním slova smyslu. V Basileji i na Masters v Paříži ztroskotal hned v prvním kole. Dokonce s Boticem van de Zandschulpem a Valentinem Vacherotem vyhrál jen čtyři gamy.
Že je v další krizi, se potvrdilo na finálovém turnaji Davisova poháru v Boloni. Češi po omluvence Carlose Alcaraze nastupovali ke čtvrtfinále se Španělskem jako výrazní favoriti a spoléhalo se i na Lehečku.
Česká jednička však předvedla další slabý výkon a jasně prohrála s Jaumem Munarem. Česko nakonec padlo v rozhodující čtyřhře a naděje na zisk salátové mísy se rozplynuly.
Sezona 2025 z pohledu Lehečky
Počet odehraných individuálních turnajů: 23
Počet titulů: 1 (Brisbane)
Finále: 2 (Queen's Club, Brusel)
Semifinále: 1 (Dauhá)
Čtvrtfinále: 3 (US Open, Stuttgart, Hamburk)
Bilance (nepočítaje exhibice): 41:23
Ranking na začátku sezony: 24
Momentální ranking: 17
Australian Open: osmifinále
French Open: 3. kolo
Wimbledon: 2. kolo
US Open: čtvrtfinále
