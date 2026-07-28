Serena Williamsová o Sabalenkové: Na kurtu je jako bestie! Miluju to a vidím se v ní
Sabalenková na kurtech nešetří emocemi. Přesně tak se prezentovala i jedna z největších legend tenisu a mladší ze sester Williamsových. "Sabalenková je světová jednička a bestie, která nechává na kurtu všechno. Vidím se v ní a vážně se mi to líbí," uvedla Serena, majitelka 23 grandslamových vavřínů ve dvouhře.
Hvězdná Američanka má pro vyjadřování emocí během zápasu pochopení. "Když prohrává, tak se naštve. Když jsem hrála já, tak jsem neměla tolik možností dát najevo vztek. A vážně se mi líbí, že ona ho ukázat může. Miluju to," vyprávěla Williamsová během Fanatics Festu v New Yorku.
Několikrát se ale ani Serena neudržela. Památné incidenty se odehrály hlavně na US Open, kde v roce 2009 v návalu emocí vyhrožovala lajnové rozhodčí. Další kontroverzní moment přišel na stejném kurtu před osmi lety ve finále s Naomi Ósakaovou, kdy se ostře pohádala s umpirovým sudím.
Při této příležitosti si Williamsová vzpomněla na historku z Wimbledonu. Tehdy prohrála finále se svou starší sestrou Venus. "Byla jsem rozzuřená. Ani jsem se na ni nemohla podívat a už vůbec s ní mluvit. Bylo to vtipné, protože jsme pak měly odehrát deblové finále. Na kurtu jsem neřekla ani slovo," popisovala novinářům.
Venus ovšem vůbec nereagovala. "Byla tak mimo tenhle svět, že si toho ani nevšimla. Po letech jsem zjistila, že vůbec netušila, že jsem na ni naštvaná," dopověděla příběh z Wimbledonu 2008. Tehdy ve finále společně smetly 6:2, 6:2 krajanku Lisu Raymondovou a Australanku Samanthu Stosurovou.
Možná právě sestra Venus ji inspirovala k nečekanému comebacku. Serena se vrátila do tenisového kolotoče před pár týdny a zúčastnila se i slavného Wimbledonu. Další její působení se očekává během letní sezony severoamerických betonů, která už odstartovala a vyvrcholí na US Open. V září oslaví 45. narozeniny.
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