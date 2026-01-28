Siniaková může přijít o trůn a neobhájila titul. Neberu to jako katastrofu, říká
Siniaková s Townsendovou nastupovaly ke čtvrtfinále jako jasné favoritky. A stejně jako na loňském French Open tuto roli proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové nezvládly. Nasazené jedničky sice stav utkání srovnaly, ale v rozhodujícím setu dostaly kanára.
"Šly jsme do toho s tím, že to bude těžký zápas. Chtěly jsme předvést dobrý tenis. Neklaplo to," uvedla Siniaková, která si včera postěžovala na program Australian Open, v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
Australian Open vyhrála už třikrát (2022, 2023 a 2025) a na kontě má 10 grandslamových titulů ve čtyřhře žen. Srovnávat s předchozím ročníkem ale ten letošní nechtěla. "Loni bylo loni, letos je letos. Odehrály jsme jiné zápasy s jinými soupeřkami. Nezískaly jsme titul, ale nic se neděje. Jde se dál. Neberu to jako katastrofu nebo zklamání."
Po čtvrtfinálovém nezdaru hrozí Siniakové, že přijde o post deblové světové jedničky. Na záda jí totiž dýchá Elise Mertensová. Belgičance stačí, aby v Melbourne Parku zvládla společně s čínskou veteránkou Shuai Zhang semifinálový zápas.
Rodačka z Hradce Králové má ale teď myšlenky úplně jinde. "Asi si dám od tenisu trochu volna. Poté se představím na turnajích v Dauhá a Dubaji," řekla. Zřejmě se tak stejně jako ostatní nejlepší české tenistky vůbec nechystá na domácí turnaj v Ostravě.
Siniaková titul ve čtyřhře neobhájila
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Katka by se měla vážně zamyslet nad tím jestli má pokračování s TT nějakou perspektivu ...