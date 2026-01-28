Siniaková může přijít o trůn a neobhájila titul. Neberu to jako katastrofu, říká

DNES, 15:30
Rozhovory 10
Kateřina Siniaková (29) nedokázala po boku Taylor Townsendové obhájit loňský triumf ve čtyřhře žen na Australian Open a úvodní grandslam sezony pro ni definitivně skončil. Rodačka z Hradce Králové, která může po skončení turnaje přijít o post světové jedničky, však nevidí konec již ve čtvrtfinále jako katastrofu ani zklamání.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková deblový titul na Australian Open neobhájila (© Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Siniaková s Townsendovou nastupovaly ke čtvrtfinále jako jasné favoritky. A stejně jako na loňském French Open tuto roli proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové nezvládly. Nasazené jedničky sice stav utkání srovnaly, ale v rozhodujícím setu dostaly kanára.

"Šly jsme do toho s tím, že to bude těžký zápas. Chtěly jsme předvést dobrý tenis. Neklaplo to," uvedla Siniaková, která si včera postěžovala na program Australian Open, v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

Australian Open vyhrála už třikrát (2022, 2023 a 2025) a na kontě má 10 grandslamových titulů ve čtyřhře žen. Srovnávat s předchozím ročníkem ale ten letošní nechtěla. "Loni bylo loni, letos je letos. Odehrály jsme jiné zápasy s jinými soupeřkami. Nezískaly jsme titul, ale nic se neděje. Jde se dál. Neberu to jako katastrofu nebo zklamání."

Po čtvrtfinálovém nezdaru hrozí Siniakové, že přijde o post deblové světové jedničky. Na záda jí totiž dýchá Elise Mertensová. Belgičance stačí, aby v Melbourne Parku zvládla společně s čínskou veteránkou Shuai Zhang semifinálový zápas.

Rodačka z Hradce Králové má ale teď myšlenky úplně jinde. "Asi si dám od tenisu trochu volna. Poté se představím na turnajích v Dauhá a Dubaji," řekla. Zřejmě se tak stejně jako ostatní nejlepší české tenistky vůbec nechystá na domácí turnaj v Ostravě.

Siniaková titul ve čtyřhře neobhájila

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

10
Přidat komentář
lana
28.01.2026 16:56
Tak určitě ji to mrzí, i když se do médií snažila být pozitivní, prostě to, co je pro Nouzu s Riklem životní úspěch, je u ní zklamání , laťku má vysoko a není lehké to neustále potvrzovat. Navíc je v deblu to riziko selhání dvojnásobné, jednou se nedaří jí, podruhé se sveze s tím, že to kazí parťačka. A tentokrát to bylo vidět už od prvního zápasu, že to úplně neklapalo... No není to nic, co by se jí nestalo už mnohokrát, oklepe se a půjde dál
Reagovat
PTP
28.01.2026 16:41
Sportovec roku 2026 je zase v prdeli
Reagovat
jackiec
28.01.2026 16:39
Bože můj, jakýsi trůn v bezvýznamném deblu, to je katastrofa, ještě že jí zůstane trůn na domácím WC
Reagovat
Stippy
28.01.2026 16:31
Je to jen tenis. Vyjely, odjely, jako vždy. Hingis/Mirza, Baboš/ Mladenovič, Šuvej s Bárou, Šafářová/ ta v podkolenkách, bože, nic se neděje.
Reagovat
Krisboy
28.01.2026 16:29
To nevadí, stejně je nejlepší!! smile
Reagovat
pantera1
28.01.2026 16:28
Jsem se těšila, že ten titul urveš, buď v deblu nebo s tím tvým snovým parťákem, no nedá se nic dělat. Ale přesně, není to žádná katastrofa. Sezóna se rozjíždí, takže budou jiné příležitosti a určitě i úspěšné. Ale nebudu lhát, jsem trochu zklamaná. Se to u klokanů nakonec moc nepovedlo.
Reagovat
PTP
28.01.2026 16:28
Horší než ztráta věnečku to nebude
Reagovat
pantera1
28.01.2026 16:28
Pokud nejde o život jde o h.....
Reagovat
tommr
28.01.2026 16:25
Katastrofa to není to má Katka pravdu. Zklamání to ale je a to veliké. Navíc to není poprvé. Podobně už SinTown selhaly na třech předchozích GS vloni a na TM ...
Katka by se měla vážně zamyslet nad tím jestli má pokračování s TT nějakou perspektivu ...
Reagovat
com
28.01.2026 16:24
Přijít o nambr 1 To by byl skandál, katastrofa, tragédie, šok na AO
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist