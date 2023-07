Siniaková sedmou výhru v řadě nepřidala, Nosková skončila ve Wimbledonu hned v prvním kole

Kateřina Siniaková se na konci května vrátila na French Open po více než dvouměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí a oba úvodní zápasy prohrála ve dvou setech. Na poslední wimbledonské generálce v Bad Homburgu se ovšem rozjela, v pěti utkáních ztratila dohromady jen jeden set a získala svůj čtvrtý kariérní titul, premiérový na travnatých dvorcích.

Navzdory problémům s kyčlí a náročnému programu pokračovala na vítězné vlně v All England Clubu, kde vyřadila nasazenou Qinwen Zheng a připsala si svůj nejcennější grandslamový skalp od French Open 2019. Sedmou výhru v řadě ale nepřidala a dál čeká na první účast ve třetím kole grandslamů od předloňského Wimbledonu, kdy se na nejslavnějším turnaji mezi nejlepší dvaatřicítku probojovala potřetí.

Statistiky zápasu Siniaková - Curenková

Nad její síly byla Lesja Curenková, se kterou prohrála jednoznačně už potřetí. Postup přes Ukrajinku slavila jen letos v Méridě, kde jí ovšem soupeřka vzdala. Siniaková dnes neměla svůj den, v utkání trefila jen 10 vítězných úderů a spáchala celkem 31 nevynucených chyb, navíc si pouze dvakrát udržela vlastní servis. Ve Wimbledonu ji čeká ještě obhajoba deblového triumfu s Barborou Krejčíkovou, loni travnatý major ovládly podruhé.

Curenková si může zahrát osmifinále na druhém majoru v řadě. Na nedávném French Open dosáhla na svůj nejlepší grandslamový výsledek od US Open 2018 a ve Wimbledonu postupem do třetího kola vyrovnala své zdejší maximum. Další soupeřkou bývalé světové třiadvacítky bude Ana Bogdanová.

3 victories almost simultaneously: Anhelina Kalinina - wins her first-round match, Elina Svitolina & Lesia Tsurenko - move to the 3d round at Wimbledon Kalinina - Bouzas Maneiro 6-4, 6-3 Svitolina - Mertens 6-1, 1-6, 6-1 Tsurenko - Siniakova 6-4, 6-1 Getty pic.twitter.com/austhUo2xD

Linda Nosková zazářila hned v úvodním týdnu sezony postupem do svého prvního finále na nejvyšším okruhu, vrátila se do TOP 100 žebříčku a i díky dalším solidním výsledkům debutovala v nejlepší padesátce. Od dubna se však talentované teenagerce přestalo dařit a už skoro čtyři měsíce čeká na dvě výhry v řadě na hlavní tour.

V posledních týdnech absolvovala své první profesionální zápasy na travnatých dvorcích. Na obou generálkách měla těžký los, v prvním kole v Birminghamu narazila na pozdější šampionku Jelenu Ostapenkovou a ve druhém v Bad Homburgu na nasazenou dvojku Ljudmilu Samsononovovou. Ačkoli podnikla solidní přípravu, zakončila svůj debut ve Wimbledonu hned v prvním kole po porážce s až 126. hráčkou světa Dalmou Gálfiovou.

Statistiky zápasu Nosková - Gálfiová

Na svou druhou výhru v hlavních soutěžích grandslamů (skreč Danky Koviničové na nedávném French Open) tak nedosáhla. V premiérovém souboji juniorských grandslamových šampionek sice po odvráceném setbolu a nevyužitých vlastních šancích urvala úvodní set v tie-breaku poměrem 8:6, nicméně ve zbytku zápasu tahala za kratší konec. V následujících dvou dějstvích uhrála dohromady jen čtyři gamy a ani v nich nesebrala Maďarce servis.

Gálfiová, jež zapsala svou teprve čtvrtou letošní výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší úrovni a prohrála 12 z předchozích 14 soubojů s hráčkami TOP 50, se do druhého kola Wimbledonu probojovala i loni. O vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je třetí kolo US Open 2022, bude bojovat proti Karolíně Muchové, nebo Jule Niemeierové.

Dalma Gálfi a through to the second round with a 3 set win over Linda Nosková 6(6)-7, 6-2, 6-2. #Wimbledon #wimbledon2023 pic.twitter.com/Yya34BQdTE