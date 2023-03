Siniaková v Indian Wells začala výhrou nad Niemeierovou

Kateřina Siniaková před týdnem v mexickém Monterrey vypadla v prvním kole po nevyužití mečbolu proti Kamile Rachimovové, v Indian Wells ale pošesté z osmi startů své úvodní vystoupení zvládla.



26letá rodačka z Hradce Králové si v prvním vzájemném střetnutí poradila po dvouhodinovém boji s Jule Niemeierovou. Přestože celkem pětkrát neudržela servis a třikrát musela dotahovat manko brejku, zvítězila ve dvou setech 7-5 6-4.



V úvodní sadě Siniaková vedla 4-2, jenže pak potřetí a počtvrté ztratila podání a německá soupeřka podávala na zisk setu. Ale také česká tenistka získala tři hry po sobě a po 70 minutách se ujala vedení. Ve druhém dějství přišla o podání jako první za stavu 2-2, ovšem zareagovala rebrejkem, uhrála 4 z 5 posledních gamů a o tři roky mladší Němku vyřadila.



O vyrovnání svého maxima v kalifornské poušti si 45. singlistka a nejlepší deblistka světa zahraje se světovou třináctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou (h2h 1-0). Brazilku v jediném vzájemném utkání loni na podzim v Guadalajaře porazila.

Lightning-fast hands ⚡️



@K_Siniakova takes out Niemeier 7-5, 6-4 & sets up a second-round clash with Haddad Maia.@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/eyGQNLdt30