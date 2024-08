Siniaková znovu po roce dohrála na US Open v prvním kole, představí se ještě Krejčíková

26.08.

Q. Zheng po obratu udolala Anisimovovou

Qinwen Zheng postoupila při obou předchozích startech na US Open minimálně do třetího kola a úspěšně vstoupila i do letošního ročníku závěrečného grandslamu sezony. Zlatá medailistka z nedávné olympiády v Paříži udolala v prvním kole 4:6, 6:4, 6:2 nebezpečnou domácí naději Amandu Anisimovovou. Další soupeřkou světové sedmičky bude Erika Andrejevová (H2H 0:0).